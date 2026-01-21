Son dönemde teknoloji dünyasında gündem olan iddia, OnePlus markasının sessizce çöktüğü ve parçalanma sürecine girdiği yönünde. Android Headlines’ın “Exclusive: OnePlus Is Being Dismantled” başlıklı özel haberine göre, OnePlus’ın ana şirketi OPPO, markayı yeniden yapılandırmak yerine etkin bir şekilde hisseyi küçültüyor ve operasyonları daraltıyor. Çeşitli çalışanlar ve analist raporlarına dayandırılan haberde, OnePlus’ın akıllı telefon sevkiyatının 2024’te %20’den fazla düştüğü, global pazar payının yalnızca ~1,1% seviyesine gerilediği ve satış odaklı pazarların (ABD, Batı Avrupa) zayıf talep gösterdiği vurgulandı. Ayrıca haber, ABD Dallas’taki ofisin kapandığını, Avrupa ekiplerinin küçültüldüğünü ve OnePlus Open 2 ile 15s gibi önemli ürünlerin iptal edildiğini belirtiyor. Bu tür veriler, markanın artık kendi başına stratejik kararlar almadığını ve OPPO’nun kontrolüne tamamen geçtiğini ima ediyor.

Peki gerçekte OnePlus cehpesinde neler oluyor? Videoda tüm detaylarıyla konudan bahsettik. Peki siz OnePlus hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz herhangi bir OnePlus ürününe sahip misiniz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

