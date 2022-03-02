Yıldız Holding Şirketlerinden Gözde Girişim, Gözde Tech Ventures Teknolojiyi Kurdu

Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim, 1 Mart’ta yaptığı yönetim kurulunda aldığı kararla beraber yeni bir teknoloji yatırım şirketi kurduğunu duyurdu. Yeni şirketin adı Gözde Tech Ventures Teknoloji A.Ş. olarak açıklandı. Yönetim kurulu başkanlığını ise Yahya Ülker’in üstleneceği yeni şirketin vizyonu, teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak dünyada büyük bir dönüşüm gösteren yeni iş metotlarını ve fırsatlarını değerlendirmek olacak. Ayrıca bu alanda öncülük görevini üstlenen yurt içi ve yurt dışındaki girişimlere yönelik yatırım fırsatlarını değerlendirmek olacak.

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Gözde Tech Ventures, ağırlıklı olarak SaaS (Software as a Service – hizmet olarak yazılım), oyun, finans teknolojileri, blokzincir, yapay zeka, mobilite, eğitim teknolojileri, pazarlama teknolojileri ve e-ticaret sektörlerine odaklanacağını açıkça belirtiyor. Gözde Tech Ventures, iki yıl içinde 20 milyon ABD doları yatırım büyüklüğüne ulaşmayı başararak ilk etapta yaklaşık 10 girişime yatırım yapmayı planlayan şirket, uzun vadede Gözde Girişim’in toplam aktif büyüklüğünün yüzde 10’una kadar ulaşmayı ve sektörün önemli girişim sermayesi oyuncularından biri olmayı hedefliyor.

Gözde Tech Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “Yeni kurduğumuz şirketimizin esas amacı sermayeye ihtiyaç duyan yeni girişimleri destekleyerek onlarla birlikte büyümek, ülkemizde ve dünya çapında bu konuda öncülük yapan girişimleri desteklemek, Yıldız Holding’in girişim sermayesi alanındaki bilgi ve tecrübesini bu yeni girişimlerin hizmetingözde e sunmak ve onları globale taşımaktır.” dedi.