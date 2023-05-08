Nokia Mobile, ana özelliği Nokia 105 (2023) üzerindeki her şeye ek olarak birkaç ekstra sunan Nokia 106 (2023) olmak üzere birkaç yeni telefon duyurdu. Nokia 105’te yer almayan ancak duyuru sırasında telefona önceden yüklendiği söylenen bir müzik çalar ve “Snake” yani efsanevi Yılan oyunundan bahsediyoruz.

Nokia 106 (2023) bir MP3 çalara, FM radyoya, yukarıda belirtilen oyuna ve bir el fenerine sahip. Telefon şarj gerektirmeden 22 gün bekleme süresi ve 12 saat konuşma süresi sunuyor. MP3 çaları kullanmak için bir MicroSD kart takmanız gerekecektir. Nokia 106 üç renkte mevcut. Bunlar kırmızı, mavi ve siyah.

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Nokia 105 (2023) ve Nokia 110 (2023) gibi Nokia 106 (2023) de yalnızca 2G şebekelerini destekleyen bir telefondur. Üç telefon da yakında satışa sunulacak. Türkiye pazarına bu modellerin gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Bilmeyenleriniz için “Snake”, Nokia’nın 1990’larda piyasaya sürdüğü klasik bir mobil oyunudur. Oyun, yılanın kontrolünü ele alarak yemleri yemeyi ve puanları toplamayı amaçlar. Oyunun zorluğu, yılanın büyümesiyle artar ve oyuncu yılanın kendisine veya oyuna çarpmadan mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışır. “Snake” oyunu, mobil oyun dünyasının ilk popüler oyunlarından biri olarak kabul edilir ve birçok farklı platformda da sunulmuştur.