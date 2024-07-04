Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Sanayi Başkanlığı’nın koordinasyonunda, tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen yapay zekâ destekli hız ihlal tespit sistemleri artık Türkiye’de kullanılmaya başlandı. Bu sistemler, Radarsan Radar Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından entegre edilen hız ihlal yazılımıyla birlikte çalışıyor. Yeni geliştirilen “Mobil Hız Tespit Sistemi”, Türkiye’nin trafik denetimlerini daha etkin hale getirmeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

İçindekiler Yerli ve milli hem de yapay zeka destekli hız tespit sistemi

Yerli ve milli hem de yapay zeka destekli hız tespit sistemi

Yeni nesil mobil hız tespit cihazı, herhangi bir operatöre ihtiyaç duymadan çalışabilen ve tüm hava şartlarında, gündüz ve gece fark etmeksizin tüm araçların plaka, araç cinsi ve hız verilerini okuyabilen ileri teknolojiye sahip. Cihaz, yapay zekâ tarafından tespit edilen her bir aracın hızını, fotoğrafını ve geçiş zamanını anında Emniyet Genel Müdürlüğü PolNet ağına gönderiyor. Bu veriler, hız ihlali yapan araçlara ait bilgileri anlık olarak trafik ekiplerine bildiriyor, böylece trafik denetimlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlıyor.

İlginizi Çekebilir: Reeder elektrikli araç üretecek! Yerli ve milli olacak!

Operatöre ihtiyaç duymadan çalışan bu yeni nesil cihazlar, tüm hava koşullarında ve günün her saatinde doğru ve güvenilir veri toplama kapasitesine sahip. Bu özellikleri sayesinde trafik güvenliğini artırmada önemli bir rol oynuyor. Hız ihlallerinin tespiti ve bu ihlallerin hızlı bir şekilde raporlanması, trafik kazalarının ve ihlallerinin önlenmesine yardımcı oluyor.

Yapay zekâ destekli mobil hız tespit cihazları, 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Niğde olmak üzere beş pilot ilde kullanılmaya başlandı. Bu süre zarfında yapılan denetimlerde toplamda 6 bin 551 hız ihlali tespit edildi. Bu pilot uygulama, cihazların etkinliğini ve doğruluğunu kanıtlar nitelikteydi.

Yeni nesil mobil hız tespit cihazlarının başarılı pilot uygulamaları, bu teknolojinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Sanayi Başkanlığı, bu sistemlerin yaygınlaştırılmasıyla trafik denetimlerinde daha büyük başarılar elde etmeyi ve trafik güvenliğini üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Bu yeni teknolojinin getirdiği en büyük avantajlardan biri, trafik denetimlerinde insan hatası riskinin minimuma indirilmesi ve denetimlerin sürekli ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi. Ayrıca, dışa bağımlılığı azaltan yerli ve milli bir teknoloji olması, Türkiye’nin savunma ve güvenlik alanındaki bağımsızlığını güçlendiren önemli bir faktör.