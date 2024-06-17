Reeder elektrikli araç üreteceğini resmi olarak açıkladı. Firma, Reeder markalı elektrikli araç üretimine başlayacağını ve ilk test aracını 30 Ağustos’ta piyasaya süreceğini duyurmuştu. Şirket, bu önemli gelişmenin ardından yeni detayları da kamuoyuyla paylaşarak, satışa sunulacak ilk elektrikli araç olan ‘reEV Classical’ projesinin Türkiye’deki pilot üretiminin tamamlandığını açıkladı.

İçindekiler Reeder elektrikli araç yakında geliyor

Reeder elektrikli araç yakında geliyor

Reeder Teknoloji CEO’su Uygar Saral, yurt dışından aldığı sertifikayla üretilen ilk hazır elektrikli aracın Türkiye’deki yol testlerine başlandığını belirtti. Saral, seri üretim için ilk siparişlerin alındığını ve bu üretim sürecinin 2024 yılı Ağustos ayında başlayacağını duyurdu. Saral ayrıca, Reeder tarafından tasarımı ve teknolojisi geliştirilen bir diğer elektrikli araç olan ‘reeder Fancy’nin ilk prototip üretiminin 30 Haziran 2024’te tamamlanacağını ve sertifikasyon sürecinin hemen ardından başlayacağını söyledi. ‘reeder Fancy’ modelinin sertifikasyon sürecinin 2024 yılı Ağustos ayında tamamlanması ve seri üretim için ilk siparişlerin de aynı dönemde verilmesi hedefleniyor.

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Reeder Teknoloji’nin gelecek projelerinden biri olan ‘reeV Max’ elektrikli aracı ise bir üst segment olarak konumlandırıldı. Prototip çalışmalarının 2024 yılı Ağustos ayında bitirilmesi ve sertifikasyon sürecine başlanması planlanan bu modelin seri üretimine Eylül 2024 itibarıyla başlanması hedefleniyor. İlk ürünün satışının ise Ekim 2024 döneminde gerçekleşmesi bekleniyor. Uygar Saral, ‘reeV Max’ projesinin aynı zamanda A1 segmentine de uygun olduğunu ve bu segmentte sertifikasyon sürecinin 2025 yılında tamamlanarak aynı yıl içerisinde satışa başlanmasının planlandığını ifade etti.

Saral, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Yüzde 80 yerlilik hedefimizi koruyarak, dünyanın en büyük 13. otomotiv üreticisi olan ülkemizde güçlü partnerlerle fiyat kalite optimizasyonuna odaklı çalışmalarımız tüm araç projelerimizde sürekli olarak devam edecek. Elektrikli araç ve Ar-Ge departmanlarımızda yürüttüğümüz çalışmalarla ‘reEV Classical’, ‘reeder Fancy’ ve ‘reeV Max’ markalı üç farklı elektrikli aracımızı neredeyse satışa hazır hale getirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. İlgili proseslerin tamamlanmasını ve ilk siparişlerin geçilmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Reeder Teknoloji olarak teknoloji ve yapay zekanın son gelişmelerini yakından takip ederek ülkemizin bu alanlarda gelişimine katkıda bulunacak ilerici projeler peşinde koşmaya devam edeceğiz.”

Reeder Teknoloji’nin bu önemli hamlesi, Türkiye’nin otomotiv sektöründe elektrikli araç üretiminde daha güçlü bir konuma gelmesine katkıda bulunacak. Şirketin bu alandaki inovatif çalışmaları, hem yerli hem de uluslararası pazarlarda önemli bir etki yaratacak gibi görünüyor. Elektrikli araçların çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularında sunduğu avantajlar, Reeder Teknoloji’nin projelerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şirketin ileriye dönük planları ve hedefleri, Türkiye’nin elektrikli araç pazarında rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Reeder Teknoloji’nin elektrikli araç projelerindeki başarıları, Türkiye’nin otomotiv sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Ülkemizin bu alandaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendiren şirket, teknolojik yenilikleri ve Ar-Ge çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Elektrikli araç üretimindeki bu atılımlar, Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir geleceğe adım atmasına yardımcı olacak.