Yerli markaların Android kısıtlamalarına reaksiyonu olacak mı?

Google’ın Android lisans haklarını Huawei için askıya alması ve Intel – Qualcomm tarafından gelen negatif gelişmelere karşı yerli cihaz üreticilerimiz ‘ General Mobile, Vestel, Casper ‘ gibi markalardan bir reaksiyon gelecek mi?

İlginizi çekebilir : General Mobile Turquality ile küresel gücünü pekiştirecek

İlerleyen süreçte, kısıtlamalar yerli markalara da uygulanırsa

ABD ile Çin arasında yaşanan gereginlikte son adımlar Google, Intel ve Qualcomm tarafından geldi. Huawei’nin Android lisans haklarının askıya alınması, en büyük çip üreticilerinin işbirliğini aksatması teknoloji dünyasında gündem oldu. İlerleyen süreçte Huawei’nin yaşadığı teknik problemler yerli markalarımıza uygulansa ne gibi durumlar ortaya çıkabilir?

Yaklaşık üç ay önce Huawei ürün müdürünün ‘yaşanan gerginlikler ileride sistemin kullanıma engel olabilir, kendi sistemimizi geliştirdik B planımız var.’ açıklaması şirketin teknik sorunlara hazırlıklı olduğunu göstermişti. İlerleyen süreçte, Google’ın Android One proje kapsamına dahil yerli markamız General Mobile, Qualcomm çipseti kullanan Vestel ve Capser ; olası lisans kısıtlamaları ile karşı karşıya kalma olasılığı global her firmada olabileceği gibi artık onlar için de geçerli. Özellikle geçtiğimiz aylarda Amerikan üretimi elektronik cihazları boykot kararını açıklandıktan sonra Bloomberg yazarı Nate Lanxon ‘Vestel üretimi olan bazı cihazların çiplerinin Amerikalı şirketlerce üretiliyor.’ açıklamasını yapmıştı. Bu gelişmelerden sonra iddia edildiği gibi Huawei’nin işletim sistemini geliştirme sürecine benzer reaksiyonu, önümüzdeki günlerde yerli markalardan da duyabiliriz.

ABD ile yaşanan ekonomik savaş ASELSAN 1919 üretimine neden olmuştu

Türkiye’nin 1998 yılında ABD ile yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle ortaya çıkardığı ASELSAN 1919 karşımıza çıkan ilk yerli ve milli cep telefonuydu.

Üretim menşeinden ve fiyatının uygun olması nedeniyle ilgi gören 1919 modeli talepleri karşılayamaz durumdaydı. Daha sonra ASELSAN ilgiye cevap niteliğinde yeni modelleri ASELSAN 1920 ve 1923’ü tanıtmıştı. Ancak bazı mühendislerin bazı bilgileri bu modeller üzerinde kullanmak isteyince patent ve telif hakları kapsamında davalar açıldı ve cihaz üretimi durdurulmuştu.