General Mobile Turquality ile küresel gücünü pekiştirecek

Türk cep telefonu markası General Mobile, dahil olduğu Turquality programı ile global marka olarak gücünü pekiştirecek.

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General Mobile ihracatını güçlendirmeye devam ediyor

33 ülkede gerçekleştirdiği büyüme ve yatırımların yanı sıra, General Mobile Türkiye’ye de değer katmaya devam ediyor. Uluslararası arenada Türk şirketlerin daha fazla katma değer üreterek güçlü bir şekilde markalaşmasını sağlamak amacıyla kurulan Turquality programına dahil oldu.

Bu programa katılmanın şirket için önemli bir adım olduğunu ifade eden General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman ‘General Mobile, bugün yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da başarısını kanıtlamış durumda. Dünyanın önde gelen mobil teknoloji şirketleri ile ortak çalışıyoruz. İhracat yaptığımız bazı ülkelerde kısa sürede ilk 5 markadan biri olma başarısını gösterdik. Yaklaşık 50 milyon TL tutarında ihracat ile 2017’de toplam satışlarımızın %15’ini yurt dışı pazarlardan elde ettik. Globalde de güçlü bir oyuncu olarak, 2018 sonunda faaliyette bulunduğumuz ülke sayısını 45’e çıkarmayı, ihracatta 300 bin adet satışa ulaşmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 150 Milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirmeyi, böylelikle 4 kattan daha büyük bir büyümeyi hedefliyoruz. Bu yolculukta Turquality programının bize birçok katkı sağlayacağına inanıyoruz.’ şeklinde konuştu.

100 milyon TL’lik yeni fabrika yatırımı ile birlikte Türkiye’nin en büyük yerli cep telefonu fabrikasını üretime kazandıran şirket artan üretim kapasitesiyle bir yandan iç pazarın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken, bir yandan da ihracatını güçlendirmeye devam ediyor.