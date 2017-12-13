Yepyeni iMac Pro’nun Piyasaya Satış Tarihi Açıklandı!

Apple’ın Mac Pro modelinden bu yana ilk defa üst seviye performans bilgisayarı olan iMac Pro’nun piyasaya çıkış tarihi resmen açıklandı.

Apple’ın koni şeklindeki Mac Pro’sundan bu yana ilk defa profesyonel kullanıma yönelik gerçek bir üst seviye bilgisayarı olan iMac Pro’nun nihayet piyasaya çıkış tarihi belli oldu. Dünya ile aynı anda Türkiye’de de 14 Aralık 2017 tarihinde piyasaya çıkacak olan iMac Pro, üstün özellikleri ile göz kamaştırıyor.

İlk olarak uzay grisi tasarımı ile ilk defa bir koyu renkli iMac olurken, 5K çözünürlüğünde 27 inç retina ekranı, 8-10 ve 18 çekirdekli Xeon işlemci seçenekleri, 32-64 ve 128 GB 26696 MHz DDR4 bellek tercihi yapabilmenin yanı sıra 1-2 ya da 4 TB SSD depolama seçenekleri sunacak.

Grafik tarafında 8 GB HBM2 belleğe sahip Radeon Pro Vega 56 ya da 16 GB HBM2 belleğe sahip Radeon Pro Vega 64 grafik işlemcisi ile yapılandırılabilir olan iMac Pro 10 Gbps hıza kadar internet bağlantısı, 4 Type-C Thunderbolt 3 ve 4 Type-A USB 3.0 bağlantısı sunuyor. Thunderbolt üzerinden 2 adet 5K ya da 4 adet 4K çözünürlüğe sahip harici ekranları estekleyebiliyor olmasıyla da dikkat çeken ürünün Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak ABD’de 4.999 dolar giriş fiyatına sahip olduğunu düşünürsek kafadan 20.000 TL’den başlayan fiyatlara sahip olacağını net bir şekilde görebiliriz.