Yenilenmiş Samsung Galaxy Note 7 Modelleri Satışa Çıkıyor

Geçen ay Samsung, yenilenmiş Galaxy Note 7 modellerinin tekrardan satışa çıkacağını duyurmuştu ve satış fiyatı ile tarihi kesinleşti.

Ortaya çıkan haberlere göre Samsung Galaxy Note 7 modelleri Güney Kore’de Haziran ayında satışa çıkacak. Şu anda satış fiyatı hala anlaşma aşamasında ancak Galaxy Note 7 R yaklaşık olarak 700.000 won civarında olacak. Bu da yaklaşık olarak 620$ yapıyor. Bu da telefonun orijinalinden yaklaşık olarak 266$ ucuz olacağı anlamına geliyor. 3-4 milyon Galaxy Note 7’den 300.000 bin kadarı Güney Korede satışa çıkacak.

Galaxy Note 7 R adıyla çıkacak olan telefon 3200 mAh bataryaya sahip olacak. Galaxy Note 7’de 3500 mAh batarya yer alıyordu. Bu şirket tarafından açıklanmış resmi bilgi değil yani detaylar değişebilir ancak şirket yenilenmiş Note 7 modellerini satacağını resmi olarak duyurmuştu. Yenilenmiş Galaxy Note 7 modelleri Amerika’da satılmayacak.