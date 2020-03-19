Yenilenen Nokia 5310 tanıtıldı!

Nokia, internet üzerinden yaptığı etkinlikte Nokia 5310 XpressMusic‘in duyurusunu gerçekleştirdi. Yenilenen telefon, kullanıcılarının aşina olduğu görünüşünü korumaya devam edecek.

HMD Global, firmanın eski ve ikonik telefonlarını yenileyerek piyasaya sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yenilenen 3310, 8110 ve 210 modellerinden sonra bu yıl da 5310 karşımızda yerini alıyor.

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Fiziksel tuşlarına hala sahip olan yeni Nokia 5310’nun kenarlarında ise şarkıyı durdur/devam ettir ve bir sonraki/bir önceki şarkıya geç gibi tuşların bulunduğu XpressMusic, kırmızı çizgileriyle eski yapısını koruyor. Ayrıca yenilen telefon, selefi gibi çift hoparlör desteğine de sahip.

Yenilenen Nokia 5310’da da 3,5 mm kulaklık girişi ve dahili FM radyoya sahip olacak. Geleneksel bir MP3 oynatıcı olarak da kullanılabilecek olan telefon 16 MB dahili depolama ve 32 GB’a kadar artırılabilir harici hafızaya sahip olacak.

Nokia 5310 tasarımını koruyor

MT6260A MediaTek yonga setinin kullanılacağı cihazda 2,4 inç büyüklüğünde VGA bir ekran ve 8MB RAM bulunuyor. Telefonun arkasında ise tek bir kamera konumlandırılmış. Bu kameranın hemen yanındaki flaşta dikkatlerden kaçmıyor.

Bünyesinde 1.200 mAh‘lık pil yer alan telefonun tek sim kartlı modelinin bir ay boyunca bekleme modunda kalabileceği öngörülüyor.

HMD Global, bu cihazların nostalji hissi yaşamak isteyenlerin ve ikinci bir telefona ihtiyaç duyanların tercihi olduğunu söylüyor. Yeni Nokia 5310 modelinin siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 39 Euro etiket fiyatı ile satışa çıkması bekleniyor.