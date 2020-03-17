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Akıllı telefon nasıl dezenfekte edilir? “Virüse karşı önlem”
Gündemimiz malum, hem dünyada hem de ülkemizde bir virüs salgını baş gösteriyor. Biz de bir teknoloji kanalı olduğumuz için, bu gündemde birçok insanın aklına gelebilecek bir soruya cevap olmak istedik. Akıllı telefon nasıl temizlenir? Virüse karşı akıllı telefonlarımızı nasıl temizlemeliyiz?
Akıllı telefondan virüs bulaşır mı?
Öncelikle evet, virüs akıllı telefonlar üzerinde de belli bir süre yaşayabildiği için bu mümkün. Ancak NYU Küresel Halk Sağlığı Okulu’nda Klinik Profesörü olan Dr. Jack Caravanos’un açıklamalarına göre, telefon daha ziyade kişisel bir ürün olduğundan ortak kullanım alanlarının temizliği daha önemli. Yine de tabii ki tedbiri elden bırakmayıp telefonlarımızı da temizlememiz şart. Konu telefon temizlemek olduğunda iki konuya dikkat etmemiz gereken iki soru ortaya çıkıyor:
1- Varsa telefonumuzdaki virüsü nasıl öldürürüz?
2- Bunu telefonumuza zarar vermeden nasıl yapabiliriz?
Akıllı telefon nasıl dezenfekte edilir?
Apple, geçtiğimiz günlerde destek sayfasını güncelledi ve teknolojik ürünlerimiz için dezenfektan madde kullanabileceğimizi söyledi. Orada yer alan bilgilere göre virüslerden arındırmak için 70 izopropil alkollü mendil veya Clorox marka dezenfektan mendil kullanmamız gerekiyor. Tabii ki eğer bu ürünler bizde yoksa, Dünya Sağlık Örgütü’nün evde dezenfektan yapımı makalesini kullanarak da çözüme kavuşabiliriz. Temizleme yaparken şarj yuvası gibi açıklıkları neme maruz bırakmayın, telefonunuzu temizlik öncesi mutlaka şarjdan çekin. Temizleyicileri doğrudan ürüne püskürtmeyin, kullanacağınız beze püskürtün. Eğer kullanıyorsanız tabii ki kılıfınızı da temizleyi unutmayın.
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Sizler de görüşlerinizi yorumlar bölümünden belirtmeyi ve video sonundaki anketten hangisinin daha iyi olduğunu oylamayı unutmayın.
İyi seyirler…
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