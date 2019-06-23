Yeni Windows Komut Penceresi kullanıcıların kullanımına sunuldu

Microsoft, Windows için geliştirdiği yeni ‘Komut Penceresi (CMD)’ uygulamasını Windows 10 kullanıcılarının kullanımına sundu.

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Windows komut penceresi mağazadan indirilebilecek

Microsoft geçtiğimiz ay Windows Komut Penceresi uygulamasının yeni versiyonuna ait görüntüleri Youtube üzerinden paylaşmıştı. Uygulamanın Powershell, Debian, Ubuntu WSL2 seçenklerinin sekmelerde açılacağı gösterilmişti. Windows Terminal, PowerShell, CMD ve Linux için Windows Subsystem(WSL) gibi ortamlara erişim için merkezi bir komut satırı uygulaması olarak tanıtılmıştı. Bugün ise Windows 10 kullanıcıları, yeni tasarıma sahip komut satırı uygulamasını kullanabilecek. Github üzerinden de indirebileceğiniz yeni komut penceresi uygulaması, bugün itibari ile Windows Mağaza’dan da indirilebilecek. Kış mevisiminde tüm özelliklerinin aktif edileceği belirtilen uygulamanın ‘ Windows Terminal 1.0 ‘ adı ile mağazada güncelleneceği belirtildi.

GPU destekli metin yazma yapısı , emoji kullanımı ve renkli temaları ile önceki sürümlerden sıyrılan uygulamada, JSON formatındaki dosyaları kişiselleştir sekmesindn düzenlenebilecek. Kullanıcılar komut isteminde çıkan linklere doğrudan yönlendirilirken sekmelerde bulunan kısayollar ile işlemlerini hızlandırabilecek. Microsoft program müdürü Kayla Cinnamon yeni Windows Terminal ile ilgili Terminal ekibi en yeni özelliklere erişmek isteyenler için düzenli önizlemeler ve daha sık yapılanmalar sunan tutarlı bir program oluşturmak için çalışıyor.’ dedi. Haziran ayında çıkacağı söz verilen komut satırını şimdiden 46 bin kişi oylamış durumda. Github üzerinden indirmek isterseniz buradaki linke tıklayarak Microsoft’un yeni uygulamasını Windows 10 üzerinde deneyimleyebilirsiniz.