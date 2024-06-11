Apple hisseleri çakıldı. Apple, WWDC24 etkinliğinde Apple Intelligence olarak adlandırdığı yapay zekayı resmen benimsediğini duyurdu. Uzun zamandır beklenen Apple yapay zekası, şirketin OpenAI ile iş birliği yaparak ChatGPT‘yi Siri ve diğer metin oluşturma araçlarına entegre etmesiyle tanıtıldı. Peki sektör bundan memnun mu? Hayır değil. Apple hisseleri ciddi değer kaybetti. Apple yapay zeka alanında bekleneni veremedi. Bu durum Apple hisselerine olumsuz yönde yansıdı.

Apple Hisseleri Düştü: Apple Intelligence Beklentilerin Altında Kaldı

Apple yapay zekası bir süredir heyecanla bekleniyordu. Tanıtımın ilgi odağı da Apple Intelligence olarak adlandırılan yapay zeka teknolojisi oldu. Bu teknoloji, iPhone, iPad ve Mac’te üretken yapay zekayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yapay zeka destekli Siri, iPhone için en önemli yükseltme olarak öne çıkıyor ve birçok işte artık yapay zekayı kullanabiliyor. Siri ChatGPT entegrasyonu ile oldukça iyi bir noktaya geldi.

Apple, yapay zeka destekli yazma araçları ile metin düzeltme ve geliştirmeleri de sunuyor. Bu araçlar, üçüncü taraf uygulamalarda bile doğru kelimeleri keşfetmenize yardımcı olabiliyor. Ayrıca, bildirimleri önceliklendirebiliyor, belgeleri zamanında dosyalayabiliyor, e-postaları özetleyebiliyor ve istenen stillerde görüntüler oluşturabiliyor. Bu özellikler, kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

Apple Intelligence ile entegre edilen diğer dikkat çekici özellikler arasında görüntü oluşturma ve Genmoji bulunuyor. Apple, orijinal bir görüntüye veya beraberindeki notlarla birlikte bir taslağa dayalı olarak görseller oluşturabiliyor. Genmoji ise yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş bir emoji aracı olup, kullanıcıların açıklamalarına göre çeşitli seçenekler sunuyor.

Apple’ın WWDC24’te yaptığı duyurularda kişisel güvenlik de önemli bir yer tutuyor. Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, “iPhone’un sektör lideri güvenliğini buluta taşıdık” dedi ve Private Cloud Compute sisteminin kullanıcı verilerini yalnızca isteği yerine getirmek için kullandığını, ancak asla depolamadığını belirtti. Bu sayede, veriler Apple dahil hiç kimse tarafından erişilemez hale geliyor.

Ancak tüm bunlar Apple hisseleri için yeterli olmadı. Apple hisse senetleri kısa sürede ciddi değer kaybetti. Apple hisse senetleri yaklaşık %2 oranında düştü. Geçmiş verilere bakıldığında, Apple’ın hisseleri WWDC sırasında genellikle düşüş eğilimi gösteriyor. Ancak, hizmetler segmentindeki güçlü performans ve 110 milyar dolarlık hisse geri alım planı, hisse fiyatının toparlanmasına katkı sağladı.

Peki Apple hisseleri neden düştü? Bunun arkasında yatan nedenin nispeten pek etkileyici olmayan Apple yapay zekası olduğu düşünülüyor. Bu oyuna çok geç giren Apple, ne yazık ki rakiplerine kıyasla büyük bir yenilik tanıtamadı ve bunların ardından Apple hisseleri düşüş eğilimine girdi. Apple hisselerindeki bu düşüş eğiliminin, etkinliğin heyecanı söndükten sonra düzelmesi bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple etkileyici şeyler tanıttı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!