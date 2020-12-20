Genel
Silikon Vadisi nerede kuruluyor ?
Silikon Vadisi 1930’lardan beri teknoloji dünyasının atan kalbi ve benzersiz başkenti konumundadır. Ancak Silikon Vadisi’nin endüstrinin merkez üssü konumundaki konumu, Covid salgınının etkisiyle birlikte geçtiğimiz haftalarda birçok güçlü darbe aldı.
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Yeni Silikon Vadisi nerede kuruluyor ?
Küçük ama yüksek profilli sözde “Texit” şirketleri, Kuzey Kaliforniya’daki üslerini terk etmeye karar verdi ve Teksas’ta yeni bir merkez kurdu. Facebook, Apple ve Google hiçbir yere gitmezken, diğer eski firmalar, teknoloji liderleri ve risk sermayedarları hareket halinde. Geçen yıl San Francisco Giants Beyzbol Stadyumu Oracle Park adını vermek için 20 yıllık bir sponsorluk anlaşması imzalayan veritabanı devi Oracle Corp, Redwood City, California’dan Austin, Texas’a taşınacağını duyurdu. Sözcü Deborah Hellinger CNN’e verdiği demeçte, “Bu hareketlerin Oracle’ı büyüme için en iyi konumlandırdığına ve personelimize nerede ve nasıl çalıştıkları konusunda daha fazla esneklik sağladığına inanıyoruz” dedi.
Uzun ve beğenilen bir Silikon Vadisi geçmişine sahip olan Hewlett Packard Enterprise, merkezini Houston, Teksas’a taşıdığını da duyurdu.Ve bu ayın başlarında Los Angeles’ta yaşayan ve şirketin Fremont, California’daki genel merkezine ve fabrikasına giden Tesla’nın kurucusu Elon Musk, şahsen Austin’e taşındığını duyurdu.“Bir takım çok uzun süredir kazanıyorsa, kayıtsız kalma eğilimindedirler ve artık şampiyonluğu kazanamazlar. Wall Street Journal CEO Konseyi zirvesinde Bay Musk, California çok uzun süredir kazanıyor ”dedi.
Musk, “Her şeyden önce Tesla ve SpaceX’in California’da büyük operasyonları olduğu açıkça görülüyor” dedi.”Tesla, California’da hala otomobil üreten son otomobil şirketidir. SpaceX hala California’da üretim yapan son havacılık şirketidir.“Kaliforniya eskiden havacılık üretiminin merkeziydi. Şirketim kalan son iki şirket. Bu, belirtilmesi gereken çok önemli bir nokta. ” diyerek sözlerine devam etmişti. Bazı gözlemciler, hamlelerin kısmen koronavirüs salgını ve işyerlerini değiştirmesi ile açıklanabileceğini, çalışanların artık evden katkıda bulunmaya alıştığını söylüyor. Bazı teknoloji firmaları, halk sağlığı krizi sona erdikten sonra çalışanların kalıcı olarak evden çalışmasına izin vereceklerini söyledi.Miami, Florida’ya taşınan San Francisco merkezli girişim kapitalisti Keith Rabois, “Covid, insanları uzaktan çalışmaya ve yaşayacakları diğer yerlerle deney yapmaya teşvik etti” dedi. PayPal ve LinkedIn’de eski bir yönetici olan Bay Rabois, “Kaliforniya’nın yüksek vergilerinden, yaşam maliyetinden ve evsizlik gibi sorunlardan bıktığını da söyledi. Wall Street Journal’a “Yaşanacak çok daha iyi yerler olduğu ortaya çıktı” dedi. Silikon Vadisi yüksek maliyetlere sahip olduğu gerçek.
Yüksek maliyetler başrolde olabilir
California’da ayrıca yüksek kişisel eyalet gelir vergisinin olması bu kararlarda etkili olduğu çok açık. Bu vergi ne Florida ne de Teksas’ta yoktur. $155 milyarlık kişisel serveti ile şu anda dünyanın en zengin ikinci adamı olan Musk gibi bir girişimci, bu nedenle Teksas’a taşınmasının ardından vergilerde büyük miktarda tasarruf sağlayacaktır. Eyalet gelir vergisi avantajı sadece girişimcileri etkilemiyor. Kaliforniya’dan ayrıldıklarında, üst düzey vergi dilimindeki yöneticilere yüzde 13,3’lük bir maaş artışı sağlayacaktır. Musk ve diğer üst düzey yöneticiler 2020’de California yetkilileri tarafından uygulanan Covid kısıtlamalarının ve işyeri kapatmalarını sert şekilde eleştirmişlerdi. Florida hem de Teksas daha az kısıtlayıcı kuralların olmasını vurgulamışlardı. Bir diğer etmen ise Silikon Vadisi yaklaşık 144.800 $ (106.000 £) ile en yüksek yıllık ortalama yüksek teknoloji maaşına sahipken, bölgedeki ünlü yüksek konut fiyatları, ABD’deki en pahalı emlak piyasası haline gelmesidir. Kasım ayında bölgede satılan evlerin ortalama fiyatı 1.38 milyon dolar oldu ve Teksas’taki konut maliyetleri ise bu fiyatın üçte biri.
Son dönemde neler oldu ?
Kasım ayı itibarıyla, teknoloji ve diğer sektörlerden 39 şirket, bilgisayar şirketi Dell ve yarı iletken devi American Micro Devices’ın bulunduğu bölgeye taşındı. Tesla, Teksas’tan 4 milyon metrekarelik fabrikasının temelini attı ve şirketin Model Y ve Cybertruck modellerini inşa edecek. Teknoloji yatırımcısı Joe Lonsdale, 8VC finans şirketini Silikon Vadisi yerine Austin’e taşıdı.
Bay Lonsdale, Austin American’a verdiği demeçte, “Yaşama maliyeti, yetenek ve diğer her türlü şey, kültür ve neyin olmaması nedeniyle sadece Silikon Vadisi değil, ülke çapında inşa edilecek çok fazla yer olduğu çok açık hale geldi” dedi.
Austin bu durumu nasıl karşılıyor ?
25 kolej ve üniversiteye sahip bölgenin Austin Ticaret Odası başkanı ve başkanı Laura Huffman, “İnsanlığın Başkenti olarak Austin’i görüyoruz” dedi.Bayan Huffman, “Yaşam kalitesinin önemini de küçümsemeyeceğim” dedi.
Silikon Vadisi ne diyor ?
Silikon Vadisi firmaların temelli ayrılmadıkları ve bölgede insanları istihdam etmeye devam edeceklerni iddaa ediyor. Silikon Vadisi komple kayıp yaşamadı. Hala burada insanları istihdam etmeye devam ediyorlar. Silikon Vadisi liderlik grubu teknoloji endüstrisinin savunuculuk organizasyonu Peter Leroe-Munoz, “Silikon Vadisi’nde hala yenilik yapmaya devam ediyorlar ”dedi. San Francisco’nun KTVU istasyonuna “Dünya standartlarında üniversitelerin, bol risk sermayesinin eşsiz bir karışımına sahibiz ve dünyanın her yerinden göçmenleri diğer bölgelerden daha yüksek bir oranda çekiyoruz” dedi. Silikon Vadisi Liderlik Grubu’nun eski genel müdürü Carl Guardino, yenilikçileri ve liderleri kaybetmenin hiçbir zaman yardımcı olmadığını söyledi. Guardino, “Bu, en iyi entelektüel yeteneklerin bir kısmını başka bir yere götürüyor. Her iki durumda da bölgemiz ve devletimiz için iyi değil,” dedi.
Genel
Instagram Facebook’a mı dönüşüyor?
Instagram ve Facebook, kullanım amacı olarak farklı uygulamalar şeklinde piyasaya çıksa da bugün 2 uygulama birbirine oldukça benziyor. Instagram uygulama amacı ve varoluşu gereği Facebook uygulamasından bağımsız bir uygulama. Son 8 yılda, farklı özellikler sunarak Facebook’tan ayrıldığını görüyorduk. 2020 yılına geldiğimizde artık bu ayrılmanın bittiğini ve iki uygulamanın birbirine oldukça benzediğini görüyoruz.
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Instagram kopya bir uygulama haline mi geliyor?
Sosyal medya uygulamaları, daha fazla vakit harcamanızı sağlamak için bir dizi yeni özellik tanıtmaya devam ediyorlar. Uygulamalar artık kendi kullanım amaçları dışındaki özellikler rakiplerinde bulunsa da tanıtmaktan geri kalmıyorlar. Snapchat uygulamasında gördüğümüz hikaye özelliği Instagram’a gelmişti. Yakın zamanda Twitter’da benzer hikaye özelliğini tanıtmıştı.
Bugün geldiğimiz noktada Instagram, Facebook ve WhatsApp en popüler 5 uygulama arasında yer alıyor. Aktif kullanıcı sayısı ve her geçen gün artan kullanıcı sayıları göz önüne alındığında günlük 2 milyar aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyorlar. Bu 3 uygulamanın aynı patrona hizmet ettiğini söylemeden geçmeyelim. 3 farklı markanın aynı kişi tarafından yönetilmesi bazen özelliklerin birbirine karışmasına neden oluyor gibi görünüyor.
Yakın zamanda Facebook Messenger Instagram DM’lerine entegre edildi. Instagram’ın klasik fotoğraf beslemesinde bir değişiklik yapıldı. Artık sonsuz bir önerilen gönderi satırı size gösteriliyor. Algoritma sizin hangi gönderiler üzerinde daha fazla vakit harcadığınızı hesaplıyor. Buna göre size öneriler sunuyor. Elbette tüm amaç uygulamada daha fazla vakit geçirmeniz ve başka bir uygulamaya geçmemeniz. Çünkü Facebook’ta ne buluyorsanız aslında Instagram zaten size bunları sunuyor. WhatsApp uygulamasına geçtiyseniz ve hikaye izlemek istiyorsanız hiçbir yere kıpırdamanıza gerek yok. Durumlar sekmesinde istemediğiniz kadar hikaye bulmanız mümkün.
Tüm bu kopya özelliklere rağmen markalar ve etkileşim ihtiyacı olan insanlar için en popüler uygulamaların başında Instagram geliyor. Marka hikayeler özelliğiyle Snapchat’i alt ettiği gibi Reels içerikleriyle de TikTok uygulamasına karşı savaş açmış durumda.
2020 yılının sonlarına geldiğimizde artık diğerlerinden farklı bir özellik sunduğunu söylememizin zor olduğu Instagram uygulaması popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Aksine her geçen gün yeni özellikler tanıtıyor ve kullanıcı sayısında artış yaşanıyor. Çok yakında yeni bir sosyal medya uygulaması popüler olursa, muhtemelen markanın ya satın alındığını ya da ondaki spesifik özelliklerin Instagram’a geçtiğini görebiliriz.
Kaynak: Verge
Genel
MIUI 12.5, yıl sonuna kadar kullanıma sunulmuş olacak!
Merakla beklenen yeni MIUI 13 öncesinde gelecek olan MIUI 12.5, resmi ağızdan onay aldı. MIUI 12 ‘den 13 versiyonuna geçiş olarak tanımlanan ara sürüm ile beraber şirket, bazı ufak değişiklikleri ve iyileştirmeleri kullanıcılarına kısa süre içerisinde sunmuş olacak.
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2010 yazında ortaya çıkan özelleştirilmiş ara yüz tasarımlarını halen daha geliştirerek cihazlarında kullanmaya devam eden Xiaomi, geçtiğimiz günlerde cihazlarına yeni bir MIUI sürümü sunacağını duyurmuştu. Son gelen haberlere göre ise resmi taraflar, MIUI 13’ten önce gelecek olan 12.5 versiyonunun dağıtımıyla alakalı tarihi de paylaştı.
Ara sürüm, geliştirme ve iyileştirmelerle geliyor
Halihazırda Xiaomi ve Redmi cihazlar tarafından kullanılan özelleştirilmiş arayüz, MIUI 13’ten önce birtakım değişiklikler geçirecek. Geçiş sürümü olarak adlandırılan ‘x.5’ versiyonlarında genellikle majör değişiklikler yapmaktan kaçınan Çinli şirket, cihazları MIUI 13’e hazırlayacak. 12.5 sürümüyle beraber cihazların ara yüzlerinde bazı geliştirmeler yapacak. Güç butonu menüsünden ses ve multimedya kontrolleri alanına, yeni kamera arayüzünden uygulamaların geçiş ve açılış animasyonlarına kadar pek çok noktada kullanıcıların karşısına çıkacak değişiklikler, MIUI 12.5 ile kullanıma sunulabilir. Bir diğer iddia ise bazı cihazların MIUI 12.5 versiyonu ile Android 11 güncellemesini de almaya başlayacağı yönünde. Ancak bu cihazların hangileri olacağı ise şimdilik muallak.
Yıl sonuna kadar MIUI 12.5 dağıtımı başlamış olacak
Şirketin Yazılım tarafından sorumlu olan Jin Fan, MIUI 12.5 sürümünün ne zaman geleceğiyle alakalı açıklamarda bulundu. GizChina’da yer alan habere göre Jin Fan, geçiş sürümünün kısa sürede kullanıma sunulacağını hatta bunun yıl sonundan önce gerçekleşebileceğini belirtti. Şirket tarafından yapılan bir diğer açıklama ise kullanıcıları, çok güzel gelişmelerin beklediği yönünde.
2021 yılında gelmesi beklenen MIUI 13 sürümünden önce birçok cihaza dağıtılacak olan MIUI 12.5, bazı cihazlar için kullanıma sunulmayabilir. Ancak bunun birtakım iç aksaklık ve proje mühendisleriyle alakalı sorunlardan kaynaklandığı öne sürülüyor. Muhtemele olasılıkla MIUI 12.5 sürümünün geç geleceği modeller ise Redmi 10X, Redmi 10X Pro ve Redmi K30 Extreme Commemorative Edition şeklinde listeleniyor. Droid Tools tarafından paylaşılan listeye göre ise ara sürüm güncellemesi alacak cihazlar ise şöyle:
MIUI 12.5 güncellemesi alması beklenen modeller
- Redmi 7A
- Redmi 8A
- Redmi 8A Dual / Pro
- Redmi 8
- Redmi 9A
- Redmi 9AT
- Redmi 9i
- Redmi 9C
- Redmi 9C NFC
- Redmi 9
- Redmi 9 (Hindistan)
- Redmi 9 Prime
- Redmi 10X 4g
- Redmi 10X 5g
- Redmi 10X Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9 Pro (Hindistan)
- Redmi Note 9 Pro (Global)
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9 4G (Çin)
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9 Ultra
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20 Pro Premium Edition
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 5G Racing Edition
- Redmi K30I 5G
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 Pro Zoom Edition
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30S Ultra
- Poco F1
- Poco F2 Pro
- Poco X2
- Poco X3
- Poco X3 NFC
- Poco M2 Pro
- Poco M2
- Poco C3
- Poco M3
- Mi 8
- Mi 8 Pro
- Mi 8 Under Display Edition
- Mi 8 Explorer Edition
- Mi 8 SE
- Mi 8 Lite
- Mi 9
- Mi 9 Pro
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 9 Explorer Edition
- Mi 9 Lite
- Mi 9 SE
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 10 Lite
- Mi 10 Youth Edition
- Mi Note 10
- Mi Note 10 Pro
- Mi Note 10 Lite
- Mi CC9E
- Mi CC9
- Mi CC9 Pro
- Mi 9T
- Mi 9T Pro
- Mi 10t
- Mi 10T Pro
- Mi 10T Lite
- Mi Mix 2S
- Mi Mix 3
- Blackshark 2
- Blackshark 2 Pro
- Blackshark 3
- Blackshark 3 Pro
- Blackshark 3S
Tutarlı güncelleme takvimi ve geliştirmeleriyle kullanıcılarını memnun etmeyi başaran Xiaomi, yeni MIUI sürümü ile de bu tutumunu sürdürebilecek mi ilerleyen süreçte öğrenmiş olacağız.
Genel
2020 yılının en iyi oyunları
2020 senesi birçok insan için zor geçti. Video oyunları, geçirdiğimiz bu kötü senede daha fazla öne çıktı.
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2020 oyun yılı oldu
Milyonlarca insan 2020 senesinde, Animal Crossing aracılığıyla sosyalleşti. Aynı zamanda Twitch‘te Fall Guys yarışmalarını izleyerek zamanını geçirdi. Ghost of Tsushima ve Hades’teki gibi inanılmaz sanal dünyada kaybolmak için saatlerce bilgisayar başında kaldılar. Birçok oyun bu sene daha fazla istatistik gösterdi fakat belli başlı oyunlar rekorlarını kırmayı başardı. Aynı zamanda, oyunlar için belirli oylamalar yapıldı. Yapılan bu oylamalar sonucunda, en çok oynanan beş farklı oyun, bu senenin en çok oynanan oyunu olarak seçildi. Seçilen bu beş oyunu sizler için bir araya getirdik.
“Animal Crossing: New Horizons”
Sosyal simülasyon oyunu olan Animal Crossing, Nintendo tarafından 20 Mart 2020’de oyuncularla buluştu. Animal Crossing dikkat dağıtıcı ve küçük ayrıntılarla dolu bir oyundur. Bu oyunda sıkılmanız pek mümkün olmayacaktır çünkü, her zaman kazılacak bir fosil, yakalanacak ilginç bir böcek ve vurulacak bir balon bulabilirsiniz. Oyun aynı zamanda kültürel ögeler de barındırıyor. Bunun yanında grup sohbetleri yapabilir ve “Dodo” kodlarıyla farklı ipuçları yakalayabilirsiniz. Oyun lanı geniştir ve birçok ayrıntıyı yakalamanız için size olanak sağlar.
“Fall Guys”
Battle royal oyunları burada da karşımıza çıkıyor. Birçok oyunun gibi, Call of Duty, PUBG, Fortnite, Fall Guys’ta da öne çıkan özellik atış özelliği. Fakat bu senenin keyifli sürprizlerinden olan Fall Guys, bu türü farklı bir yöne taşıdı. Oyun, şiddet içeren bir savaş alanı yerine, oyunculara Amerikan Gladyatörlerinden koptuğunu hisseden engellerin ortasında hayatta kalmak için yarışan bir dizi oyun şovu benzeri yarışmalarla rekabet etme görevi verdi. Oyuncular, Fall Guys‘ı oynamak kadar izlemenin de oldukça keyifli olduğunu söylüyorlar.
“Final Fantasy VII Remake”
Oyun Final Fantasy serisinin yedincisi olup, 1997 yılında PlayStation için piyasaya sürüldü. Oyunun hikayesi, dünyayı kontrol eden bir megakorporasyonun, gezegenin yaşam özünü bir enerji kaynağı olarak kullanmasını engellemek için eko-terör örgütüne katılan bir paralı asker olan Cloud, Strife’yi takip etmektedir. Olaylar Cloud ve müttefiklerini, gezegenlerini yok etmeyi amaçlayan insanüstü bir amaç olan Sephiroth’u durmaya çalışmakla geçmektedir. Yolculuk sırasında Cloud, dünyalarını kurtarmanın sırrını elinde tutan Aerith Gainsborough dahil olmak üzere diğer üyeleriyle yakın arkadaşlıklar kurar.
2020 yılının en çok tercih edilen video oyunları yayınlandı!
“Star Wars: Squadrons”
Motive Studios tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan oyun, Star Wars evreninde geçer. Star Wars oyunu, 17 Ekim’de oyuncuyla buluştu. Oyuncular Galaktik İmparatorluk ve Yeni Cumhuriyer donanmasından gelen gemilerin kontrolünü ele geçirirler. Bu gemilerde, savaşta rakiplerini yenmek için geminin silah, kalkan ve motor işlevleri arasındaki güç hareketini kullanabilirler. Galaktik İmparatorluk’tan gelen gemilerin kalkanları yoktur, bu da her iki takımın oyuncularına eşit fırsatlar vermek için sınıflarına başka eklemeler yapmasına neden olur. Oyuncular daha fazla deneyim kazandıkça, pilot ve gemileri için yeni silahların, kalkanların, yükseltmelerin ve çeşitli kozmetik öğelerin kilidini açabilirler
“Spider Man: Miles Morales”
Yenilenen Spider Man oyunu, yeni yetenekler ve yeni kötü karakterler ile süzlere sunuldu. Getirilen bu karakterler mekanik olarak birbirinden ayrılmıyor. Fakat bu birbirinin aynı olduğu anlamına da gelmez. Hikayesi gelişen oyun, artık sizlere daha görkemli bir New York sunuyor. Aynı zamanda Spider Man, PlayStation 5 için harika bir tekniğe sahip.
“Hades”
Supergiant Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan roguelike bir aksiyon, rol yapma video oyunudur. Oyun, Aralık 2018’deki erken erişim sürümünün ardından 17 Eylül 2020’de Microsoft Windows, macOS ve Nintendo Switch için piyasaya sürüldü. Daha sonra oyuncular, ses ve görsellerin kalitesinden bahsettiler ve çok etkileyici olduğunu da eklediler.
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