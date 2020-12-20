Silikon Vadisi 1930’lardan beri teknoloji dünyasının atan kalbi ve benzersiz başkenti konumundadır. Ancak Silikon Vadisi’nin endüstrinin merkez üssü konumundaki konumu, Covid salgınının etkisiyle birlikte geçtiğimiz haftalarda birçok güçlü darbe aldı.

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Yeni Silikon Vadisi nerede kuruluyor ?

Küçük ama yüksek profilli sözde “Texit” şirketleri, Kuzey Kaliforniya’daki üslerini terk etmeye karar verdi ve Teksas’ta yeni bir merkez kurdu. Facebook, Apple ve Google hiçbir yere gitmezken, diğer eski firmalar, teknoloji liderleri ve risk sermayedarları hareket halinde. Geçen yıl San Francisco Giants Beyzbol Stadyumu Oracle Park adını vermek için 20 yıllık bir sponsorluk anlaşması imzalayan veritabanı devi Oracle Corp, Redwood City, California’dan Austin, Texas’a taşınacağını duyurdu. Sözcü Deborah Hellinger CNN’e verdiği demeçte, “Bu hareketlerin Oracle’ı büyüme için en iyi konumlandırdığına ve personelimize nerede ve nasıl çalıştıkları konusunda daha fazla esneklik sağladığına inanıyoruz” dedi.

Uzun ve beğenilen bir Silikon Vadisi geçmişine sahip olan Hewlett Packard Enterprise, merkezini Houston, Teksas’a taşıdığını da duyurdu.Ve bu ayın başlarında Los Angeles’ta yaşayan ve şirketin Fremont, California’daki genel merkezine ve fabrikasına giden Tesla’nın kurucusu Elon Musk, şahsen Austin’e taşındığını duyurdu.“Bir takım çok uzun süredir kazanıyorsa, kayıtsız kalma eğilimindedirler ve artık şampiyonluğu kazanamazlar. Wall Street Journal CEO Konseyi zirvesinde Bay Musk, California çok uzun süredir kazanıyor ”dedi.

Musk, “Her şeyden önce Tesla ve SpaceX’in California’da büyük operasyonları olduğu açıkça görülüyor” dedi.”Tesla, California’da hala otomobil üreten son otomobil şirketidir. SpaceX hala California’da üretim yapan son havacılık şirketidir.“Kaliforniya eskiden havacılık üretiminin merkeziydi. Şirketim kalan son iki şirket. Bu, belirtilmesi gereken çok önemli bir nokta. ” diyerek sözlerine devam etmişti. Bazı gözlemciler, hamlelerin kısmen koronavirüs salgını ve işyerlerini değiştirmesi ile açıklanabileceğini, çalışanların artık evden katkıda bulunmaya alıştığını söylüyor. Bazı teknoloji firmaları, halk sağlığı krizi sona erdikten sonra çalışanların kalıcı olarak evden çalışmasına izin vereceklerini söyledi.Miami, Florida’ya taşınan San Francisco merkezli girişim kapitalisti Keith Rabois, “Covid, insanları uzaktan çalışmaya ve yaşayacakları diğer yerlerle deney yapmaya teşvik etti” dedi. PayPal ve LinkedIn’de eski bir yönetici olan Bay Rabois, “Kaliforniya’nın yüksek vergilerinden, yaşam maliyetinden ve evsizlik gibi sorunlardan bıktığını da söyledi. Wall Street Journal’a “Yaşanacak çok daha iyi yerler olduğu ortaya çıktı” dedi. Silikon Vadisi yüksek maliyetlere sahip olduğu gerçek.

Yüksek maliyetler başrolde olabilir

California’da ayrıca yüksek kişisel eyalet gelir vergisinin olması bu kararlarda etkili olduğu çok açık. Bu vergi ne Florida ne de Teksas’ta yoktur. $155 milyarlık kişisel serveti ile şu anda dünyanın en zengin ikinci adamı olan Musk gibi bir girişimci, bu nedenle Teksas’a taşınmasının ardından vergilerde büyük miktarda tasarruf sağlayacaktır. Eyalet gelir vergisi avantajı sadece girişimcileri etkilemiyor. Kaliforniya’dan ayrıldıklarında, üst düzey vergi dilimindeki yöneticilere yüzde 13,3’lük bir maaş artışı sağlayacaktır. Musk ve diğer üst düzey yöneticiler 2020’de California yetkilileri tarafından uygulanan Covid kısıtlamalarının ve işyeri kapatmalarını sert şekilde eleştirmişlerdi. Florida hem de Teksas daha az kısıtlayıcı kuralların olmasını vurgulamışlardı. Bir diğer etmen ise Silikon Vadisi yaklaşık 144.800 $ (106.000 £) ile en yüksek yıllık ortalama yüksek teknoloji maaşına sahipken, bölgedeki ünlü yüksek konut fiyatları, ABD’deki en pahalı emlak piyasası haline gelmesidir. Kasım ayında bölgede satılan evlerin ortalama fiyatı 1.38 milyon dolar oldu ve Teksas’taki konut maliyetleri ise bu fiyatın üçte biri.

Son dönemde neler oldu ?

Kasım ayı itibarıyla, teknoloji ve diğer sektörlerden 39 şirket, bilgisayar şirketi Dell ve yarı iletken devi American Micro Devices’ın bulunduğu bölgeye taşındı. Tesla, Teksas’tan 4 milyon metrekarelik fabrikasının temelini attı ve şirketin Model Y ve Cybertruck modellerini inşa edecek. Teknoloji yatırımcısı Joe Lonsdale, 8VC finans şirketini Silikon Vadisi yerine Austin’e taşıdı.

Bay Lonsdale, Austin American’a verdiği demeçte, “Yaşama maliyeti, yetenek ve diğer her türlü şey, kültür ve neyin olmaması nedeniyle sadece Silikon Vadisi değil, ülke çapında inşa edilecek çok fazla yer olduğu çok açık hale geldi” dedi.

Austin bu durumu nasıl karşılıyor ?

25 kolej ve üniversiteye sahip bölgenin Austin Ticaret Odası başkanı ve başkanı Laura Huffman, “İnsanlığın Başkenti olarak Austin’i görüyoruz” dedi.Bayan Huffman, “Yaşam kalitesinin önemini de küçümsemeyeceğim” dedi.

Silikon Vadisi ne diyor ?

Silikon Vadisi firmaların temelli ayrılmadıkları ve bölgede insanları istihdam etmeye devam edeceklerni iddaa ediyor. Silikon Vadisi komple kayıp yaşamadı. Hala burada insanları istihdam etmeye devam ediyorlar. Silikon Vadisi liderlik grubu teknoloji endüstrisinin savunuculuk organizasyonu Peter Leroe-Munoz, “Silikon Vadisi’nde hala yenilik yapmaya devam ediyorlar ”dedi. San Francisco’nun KTVU istasyonuna “Dünya standartlarında üniversitelerin, bol risk sermayesinin eşsiz bir karışımına sahibiz ve dünyanın her yerinden göçmenleri diğer bölgelerden daha yüksek bir oranda çekiyoruz” dedi. Silikon Vadisi Liderlik Grubu’nun eski genel müdürü Carl Guardino, yenilikçileri ve liderleri kaybetmenin hiçbir zaman yardımcı olmadığını söyledi. Guardino, “Bu, en iyi entelektüel yeteneklerin bir kısmını başka bir yere götürüyor. Her iki durumda da bölgemiz ve devletimiz için iyi değil,” dedi.