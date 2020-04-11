Yeni Porsche 718 Cayman GT4 RS, 500 beygir olabilir!

Porsche‘nin ortadan motorlu modeli olan Cayman’ın en güçlü versiyonu olan GT4 RS’in, yıllardır beklenen yeni nesli hakkında dedikodular ortaya çıktı.

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Car & Driver‘ın haberine göre aracın 500 beygir seviyesinde güç üretebileceği söyleniyor.

Geçtiğimiz yıldan beri test edilen yeni nesil 718 Cayman GT4 RS, birkaç kez casus kameralara yakalandı. O görüntülerdeki bazı detaylara bakılırsa araç, bekleyenlerini fazlasıyla memnun edecek gibi görünüyor.

Mevcut 718 Cayman GT4’te 4.0 litrelik 6 silindirli atmosferik ünite 414 beygir güç üretiyor. Yeni nesilde 4.0 litre hacim korunarak, gücün 500 beygir gibi bir seviyeye ulaştırılması bekleniyor.

Yeni nesil GT4 RS’te olması beklenen başka değişiklikler de var elbette. Önceki nesle göre hafifleyen gövdenin, daha güçlü frenler ve geliştirilmiş süspansiyonlar ile desteklenmesi bekleniyor. Şanzıman konusunda ise henüz kesin bir haber yok.

Mevcut Cayman GT4 sadece altı ileri manuel şanzıman ile satılıyor. Fakat bu yılın ilerleyen zamanlarında PDK şanzıman ile satışa sunulacağı söyleniyor. Porsche, 911 GT3 RS’teki benzer yolu izlerse, Cayman GT4’teki tek şanzıman seçeneğinin PDK olması da olası görünüyor.