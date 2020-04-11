Sağlık/Tıp
Amazon kendi Covid-19 laboratuvarını kuruyor!
Amazon, Covid-19 ile mücadele kapsamında kendi test laboratuvarını kurma kararı aldı. Firma çalışanlarını teste sokabilmek için bu yola başvurdu.
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Artan pozitif testler yüzünden firma böyle bir karara aldı.
Amazon, dünyayı kasıp kavuran Corona virüsten korunmak için kendi yöntemlerini denemeye karar verdi. Firma depolarda görev yapan çalışanlarında pozitif test sonucunun artması sebebiyle kendi test laboratuvarlarını açma kararı aldı. Bu sayede şirketin içinde salgın hastalığın kontrolünü de sağlamak isteyen firma, aynı zamanda sağlık sektöründe ki kısıtlı olanakları meşgul etmemeyi planlıyor. ABD genelinde yer alan tesisleri için böyle bir çözüm önerisi sunan firma, ekonomiyi tekrardan canlandırmak için her türlü çabanın gösterileceğini de iletti. Amazon‘un bu sistemi dünya geneline yayıp yaymayacağı henüz bilinmezken, firmanın alacağı geri dönüşün çok önemli olduğu düşünülüyor.
Tam olarak bu sistemin ne zaman başlayacağını bilinmiyor. Ancak firma dünya geneline yer alan tesisleri için dezenfeksiyon işlemlerini başlattı. Bununla birlikte, firmanın düzenli olarak çalışanlarını sağlık kontrolüne soktuğu da bilinmekte. Salgına rağmen çalışmaların devam ettiği ve evlerinde kalan insanlar için hizmetlerin de aksamadan sürdürüldüğü bilinmekte. Her hangi bir işten çıkarma durumu ile karşılaşmadığımız firma, ileriye dönük 100 bin kişinin de ilaveten işe gireceğini bildirdi. Bakalım Corona virüse karşı önlem alan firmalar listesine ileride hangi şirketler eklenecek.
Apple
Apple Harita uygulaması Covid-19 testi yapan yerleri gösterecek!
Apple, Corona virüs konusunda insanlara yardımcı olmaya devam ediyor. Harita uygulaması, Covid-19 testi yapan sağlık merkezlerinin yerini gösterecek.
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Kullanıcılar detaylı bilgilere ulaşabilecek!
Apple, Covid-19 ile mücadele konusunda insanlara yardım etmeyi sürdürüyor. Firma Google ile yaptığı anlaşmanın yanı sıra kendi ekosistemi içerisine de yeni bir kaç özellik ekleyerek insanlara yardımcı olmayı amaçlıyor. Şöyle ki Apple Harita uygulaması yakında Corona virüsü için test yapılan sağlık merkezlerinin yerini göstermeye başlayacak. 9to5Mac isimli internet sitesinde çıkan habere göre, firma bir duyuru yaparak, sağlık merkezlerinin Harita uygulaması veri tabanına eklemeleri için gerekli talimatları gösterdi. Başkalarının da yardıma kolayca ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan bu duyuru sayesinde, sağlık kuruluşları, bilgilerini girerek uygulama üzerinde görülebilecekler. Bu sayede kullanıcıların testin nerede ve hangi saatler arası yapıldığını öğrenebilmesi amaçlanıyor.
Apple‘ın başlattığı bu uygulama zamanla sağlanacak katılımla daha verimli bir hal alacak gibi görünüyor. Bu uygulamanın ABD sınırları içerisinde mi yoksa dünya genelinde mi uygulanacağı ile alakalı bir bilgi henüz aktarılmazken, gelen bilgiler test aşamasının bitiminde tüm dünyanın bunu kullanabileceği yönünde. Apple Covid-19‘a karşı yardımlarını kesmiyor. Google ile yapılan anlaşmanın yanı sıra, Tim Cook geçtiğimiz günler de firmanın tam 20 milyon dolardan fazla bağış yaptığını duyurdu. Umuyoruz ki Covid-19 dünyamızı daha fazla meşgul etmez ve gündelik hayatımıza geri dönebiliriz.
Apple
Apple ve Google Covid-19 konusunda iş birliğine gidiyor!
Firmalar Corona virüs konusunda, insanlara yardımcı olmaya devam ediyor. Apple ve Google da insanların hastalık sürecinde daha doğru bilgilenmesi amacıyla iş birliğine gidiyor.
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Uygulama sayesinde virüsü kontrol etmek amaçlanıyor.
Corona virüs dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Akıllı telefon pazarında ki en büyük rakipler olarak yıllardır kendilerini gösteren Apple ve Google, insan sağlığı konusunda birleşme kararı aldılar. Apple, Google ile Covid-19 konusunda devletlere ve sağlık çalışanlarına yardım edebilecekleri bir iş birliğinin duyurusunu yaptı. Şöyle ki bu iki firma Bluetooth ile çalışan bir yazılım sayesinde sağlık merkezlerinin ve devletlerin virüsün yayılımını takip edecekleri bir sistem geliştirecek. Bu sayede virüsün yayılımını kontrol etmek ve virüsün bir nevi konumunu bulabilmek amaçlanıyor. Aynı zamanda günlük veriler ile de sağlık sektörüne geri dönüş sağlayacak uygulamalar IOS ve Android cihazlar için çalışabilir olacak. Uygulamanın yapım sürecinde geliştiriciler, devletler ve sağlık kuruluşlarından ortak fikirler de alınacak.
Ayrıca, firmalar bu yardımı sadece yazılım ayaklı yapmayabilir. Apple duyurusunda teknolojik her türlü desteğin ve çözümün sunulacağını da belirtti. Bu gelişme sayesinde sağlık dünyasının Covid-19 karşısında önemli bir avantajı olabilir. Tedavi için çalışmaların dünyanın dört bir yanında sürdüğü şu günlerde iki rakip firmanın insanlık için bir araya gelmesi sevindirici bir gelişme olarak kayda geçti. Sistemin ilk aşamasının Mayıs 2020 tarihinde başlatılacağı tahmin edilmekte.
Sağlık/Tıp
Bill Gates Koronavirüs Aşısı için tesisler kuruyor
Bill Gates Koronavirüs aşısı için tesisler kuruyor. Microsoft’un kurucusu olarak da bildiğimiz Bill Gates, Koronavirüs aşısı için 7 adet tesis kuruyor.
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Dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Pandemisi’ni biran önce sonlandırabilmek adına önemli adımlar atıyor. Bill Gates, geçtiğimiz perşembe günü katıldığı The Daily Show‘da Koronavirüs Pandemisi’ndeki yol haritaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gates, kendi vakfı olan Gates Vakfı’nın enfeksiyon hastalıkları konusunda çok tecrübeli olduğunu, bu sayede de aşının beklenenden daha çabuk bulunabileceğini belirtti. Aşının bulunması için milyarlarca dolar harcayacak olan Gates, bunun öncesinde de Koronavirüs Pandemisi’yle savaşma kapsamında eşiyle birlikte 100 milyon dolar bağışlamıştı. Bu bağışla aynı zamanda Washington’da yaşan insanlara Koronavirüs test kitleri ulaştırılacak.
Bill Gates, aşı için 7 aday belirleneceğini ve bu adaylar için her türlü imkana sahip tesisler inşa edileceğini açıkladı. Bu sayede 7 deneme de paralel olarak gerçekleştirilebilecek ve belki de dünyayı kurtaracak olumlu sonuca normalden çok daha kısa sürede ulaşılacak. Bill Gates bu sürecin 18 ay sürebileceği yönünde de tahminleri olduğunu açıkladı. Gates konuşmasında, harcayacağı milyar dolarların bir kısmının başarısız denemeler için “israf edilecek olmasının” büyük bir sorun olmadığını, virüsün ekonomiye vereceği trilyonlarca dolarlık zararın yanında bu miktarların önemsenmeyecek boyutta olduğunu söyledi.