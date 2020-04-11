Amazon kendi Covid-19 laboratuvarını kuruyor!

Amazon, Covid-19 ile mücadele kapsamında kendi test laboratuvarını kurma kararı aldı. Firma çalışanlarını teste sokabilmek için bu yola başvurdu.

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Artan pozitif testler yüzünden firma böyle bir karara aldı.

Amazon, dünyayı kasıp kavuran Corona virüsten korunmak için kendi yöntemlerini denemeye karar verdi. Firma depolarda görev yapan çalışanlarında pozitif test sonucunun artması sebebiyle kendi test laboratuvarlarını açma kararı aldı. Bu sayede şirketin içinde salgın hastalığın kontrolünü de sağlamak isteyen firma, aynı zamanda sağlık sektöründe ki kısıtlı olanakları meşgul etmemeyi planlıyor. ABD genelinde yer alan tesisleri için böyle bir çözüm önerisi sunan firma, ekonomiyi tekrardan canlandırmak için her türlü çabanın gösterileceğini de iletti. Amazon‘un bu sistemi dünya geneline yayıp yaymayacağı henüz bilinmezken, firmanın alacağı geri dönüşün çok önemli olduğu düşünülüyor.

Tam olarak bu sistemin ne zaman başlayacağını bilinmiyor. Ancak firma dünya geneline yer alan tesisleri için dezenfeksiyon işlemlerini başlattı. Bununla birlikte, firmanın düzenli olarak çalışanlarını sağlık kontrolüne soktuğu da bilinmekte. Salgına rağmen çalışmaların devam ettiği ve evlerinde kalan insanlar için hizmetlerin de aksamadan sürdürüldüğü bilinmekte. Her hangi bir işten çıkarma durumu ile karşılaşmadığımız firma, ileriye dönük 100 bin kişinin de ilaveten işe gireceğini bildirdi. Bakalım Corona virüse karşı önlem alan firmalar listesine ileride hangi şirketler eklenecek.