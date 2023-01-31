Sony, resmi PlayStation blogunda, üreticinin üretim ve sevkiyat hacmini artırması nedeniyle PlayStation 5 oyun konsollarının artık daha kolay satın alınabileceğini doğruladı. Şirket ayrıca yeni bir Live from PS5 tanıtım videosu yayınladı.

PlayStation Çevre Birimleri Satış ve Lisanslama Kıdemli Direktörü Isabelle Tomatis, Sony’nin CES 2023 basın toplantısında PlayStation CEO’su Jim Ryan’ın sözlerini yineledi. Ryan, şirketin şu anda dünya çapında 30 milyondan fazla PS5 oyun konsolunu hayata geçirdiğini ve yeni nesil konsolun satın alınmasının artık daha kolay olacağını söyledi.

“PS5 performansı geçen yılın sonuna doğru önemli ölçüde arttı ve Aralık ayının PlayStation 5 satışları için en iyi ay olduğunu bildirmekten memnuniyet duyuyorum – (lansmandan bu yana) dünya çapında 30 milyondan fazla ünite sattık. PS5 satın almak isteyen herkes bunu yapmanın çok daha kolay hale geldiğini bilmeli.” dedi.

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PlayStation Blog’da Tomatis, şirketin konsol sevkiyatlarını artırdığını doğruladı: “Tüm hayranlarımıza sabrınız için teşekkür ederiz. PS5 konsollarına yönelik eşi benzeri görülmemiş talebin üstesinden küresel bir mücadeleyle gelmeyi başardık. Eğer bir PlayStation 5 konsolu satın almak istiyorsanız, tüm dünyada bunu elde etmenin çok daha kolay hale geldiğini bilmelisiniz.” dedi.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’daki tüketicilerin PS5, oyun ve konsol aksesuarlarını doğrudan şirketin direct.playstation.com adresindeki çevrimiçi mağazasından kolayca satın alabileceklerini de sözlerine ekledi.

Şirket ayrıca çeşitli popüler oyun serilerinden kahramanların yer aldığı yeni bir Live from PS5 tanıtım videosu yayınladı. Video mesaj formatında oluşturuldu.