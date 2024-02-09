OnePlus, son zamanlarda dünya genelinde amiral gemisi akıllı telefon serisini yenilediğini duyurarak teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Ancak, firmanın yeni atılımları bununla sınırlı değil gibi görünüyor. CPH2613 model numarasını taşıyan ve yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni OnePlus Nord modelinin CAD tabanlı platformlarda ortaya çıktı. Bu da OnePlus’un sadece amiral gemisi segmentinde değil, giriş seviyesi Nord serisinde de yeniliklere gidebileceğini işaret ediyor.

Görüntüler incelendiğinde, OnePlus’un yeni akıllı telefonunda daha kutulu bir tasarım benimsediği göze çarpıyor. Özellikle, düz kenarların vurgulandığı bir tasarım anlayışının benimsendiği görülüyor. Telefonun sağ tarafında yer alan güç düğmesi ve ses kontrol düğmesi, kullanıcıların kolay erişim sağlamasını amaçlıyor. Üst kısımda ise 3,5 mm kulaklık girişi ve IR patlayıcı, alt kısımda ise hoparlör ızgarası, C Tipi bağlantı noktası ve SIM tepsisi gibi standart özellikler bulunuyor.

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OnePlus‘un yeni akıllı telefonu, ön kamera için ekranda bir delik barındıracak olan AMOLED bir ekranla birlikte gelecek. Arka tarafta ise cam veya plastik bir malzemeden üretilmiş parlak bir yüzey yer alacak. Bu yüzeyde, dikey olarak konumlandırılmış çift kamera sensörleri ve bir LED flaşı bulunacak, bu da telefonun estetik görünümünü tamamlayacak.

Yeni OnePlus Nord, Camera FV-5 sertifikasına dayanarak geliştiriliyor. Telefonun ana kamerası, f/1,8 diyafram açıklığına, OIS desteğine, 4096×3072 piksel çözünürlüğe ve 5,6 mm odak uzaklığına sahip olan 50 MP bir lensle donatılacak. Diğer arka kamera detayları henüz net değil ancak ultra geniş açılı veya makro lens olabileceği tahmin ediliyor. Ek olarak, telefonun önünde, f/2,4 diyafram açıklığına sahip 16 MP bir selfie kamerası bulunacak.

Yakın gelecekte, bu yeni OnePlus akıllı telefonuyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmayı bekliyoruz. Şirketin bu yeni modeliyle ne gibi özellikler sunacağı ve piyasaya sürülme tarihi gibi detaylar hakkında meraklı gözlerle bekleniyor.