Yeni Nesil Moto Modellerinde Çift Arka Kamera Yer Alabilir

Phandroid isimli Google+ sayfasında paylaşılan görsellere göre Lenovo’nun yeni Moto modelinde çift arka kamera yer alabilir.

Paylaşılan modelde 2017 model Moto X modeli yer alıyor. Telefona dair bir fotoğrafın yanı sıra hangi özelliklere de sahip olacağı yer alıyor. Buna göre telefonda 3GB RAM, 32 GB depolama alanı ve Snapdragon 625 işlemci yer alması bekleniyor. Bu özelliklerin bayrak gemisi modelinde olması biraz ilginç çünkü geçen seneki Moto G5 Plus ile hemen hemen aynı özelliklere sahip.

Telefonun arka tarafının görselinde çift kamera açıkça görülüyor. iPhone 7 Plus ve LG’nin son yıllarda çıkan telefonları bu kamera özelliği ile geliyor. Motorola’nın orta segmente yeni bir telefon çıkarması bekleniyor. Bu model G5 ve G5 Plus’a göre nasıl olacak göreceğiz. Ancak çift arka kamera genellikle markaların üst modellerinde yer oluyor. Bu yüzden Motorola’nın yeni telefonu bir süre daha gizeminin koruyacak gibi duruyor.