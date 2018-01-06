Yeni Nesil HTC Vive, CES’te Geliyor!

Sanal gerçeklik platformunun en büyük oyuncularından biri olan HTC Vive, CES 2018’de yenilenerek geliyor.

İlk olarak Oculus Rift ile gördüğümüz daha sonradan PlayStation ve HTC ile Valve ortaklığı ile farklı örnekleri gelen, Fove benzeri geliştirilmiş versiyonları bile bulunan sanal gerçeklik platformu çok küçük adımlar ile de olsa gelişmeye devam ediyor.

Alan kullanımı ile ön planda olan HTC Vive ise 2018 yılına hızlı girecek gibi görünüyor. CES 2018’de yeni Vive kaskını tanıtacak olan HTC ve Valve tarafından ne gibi yeniliklerin getirileceği ise merak ediliyor. Daha gelişmiş grafik kalitesi gibi detaylar beklenen Vive, 2016’dan sonra 8 Ocak 2018’de yenilenmiş olacak. Bakalım yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü bizlere neler sunacak.