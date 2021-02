Yeni Maserati GranTurismo, kamuflajlı olarak görüntülendi!

Riot Games yeni Valorant ajanı Astra için tanıtım videosu paylaştı. İşte muhteşem yeteneklere sahip Astra hakkında tüm bilinenler.

Riot Games, Valorant’ın yeni ajanını bir yeni bir video ile tanıttı. Valorant’ın yeni ajanı Astra, ilginç yetenekleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Göz korkutucu yeteneklere sahip olan Astra, 2 Mart’ta Valorant’ta göreve başlayacak. Riot Games bugün yayınladığı bir video ile Astra‘yı resmi olarak tanıttı. Şimdi gelin Valorant’ın yeni ajanı Astra’nın yeteneklerine yakından bakalım.

She’s already got it all planned out. Harness the cosmos and control the fight as Astra, the newest Agent in VALORANT. pic.twitter.com/1vTKh25atc

