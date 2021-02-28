Yeni Maserati GranTurismo, kamuflajlı olarak görüntülendi!

Maserati, bir süre önce mevcut GranTurismo‘nun üretimini, bir final sürümü ile durdurduğunu duyurmuştu. Şimdilerde ise marka, GranTurismo ve GranCabrio modellerinin yeni nesilleri üzerinde çalışıyor. Dışarıdan bakınca Alfa Romeo Giulia gibi görünen bu araç, aslında bir Maserati GranTurismo prototipi.

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Bu durumu doğrulayan bazı büyük işaretler var. Bunlar, normal Giulia’ya kıyasla daha uzun burnu ve biraz daha genişleyen çamurlukları. Genişleyen çamurlukların sebebi ise diğer bir işaret olan genişleyen iz açıklığı.

Söz konusu prototipin Maserati’ye ait olduğunu gösteren diğer bir işaret ise arkadaki plakada yer alan “trident“. Ayrıca ön camdaki etikette yazan “M189” kodu, gelecek nesil GranTurismo’ya ait olan kasa kodu. Yani bu sıraladığımız kanıtlarla aracın bir Alfa Romeo değil, Maserati olduğu su götürmez bir gerçek.

Aracın tasarımı, prototiplerde oldukça gizli fakat bir ipucumuz var. 2014 yılında tanıtılan Maserati Alfieri konseptine bakarak bir şeyler tahmin edebiliriz. Alfieri’nin oranlarına baktığımızda, haberimizdeki prototip ile büyük oranda örtüştüğünü görmek mümkün. Prototipin kabini ise hiç bir ipucuna sahip değil. Bildiğimiz Giulia kabini.

Yeni nesil Maserati GranTurismo ve GranCabrio, hem benzinli hem de elektrikli olarak gelecek. Benzinli motor seçeneğinin, Maserati MC20‘deki 630 beygirlik 3.0 litrelik çift turbolu V6 olacağı söyleniyor. Elektrikli motor seçeneğinin ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Bu motorlar, üreticinin “Folgore” (İtalyancada “yıldırım” demek) aktarma organlarını taşıyacak. Arkada iki, önde bir adet olacak şekilde konumlandırılan elektrik motorları ile araçlar dört çeker deneyimi sunacak.

Kaynak: Carscoops

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