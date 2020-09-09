Maserati’nin ortadan motorlu canavarı MC20 tanıtıldı!

Uzun süredir gündemde ipucu görselleri ve raporları dolaşan, koronavirüs sebebiyle de biraz geciken Maserati MC20 ile sonunda buluştuk. Zamanında Ferrari temelli olarak üretilen efsane MC12‘nin evrim geçirmişi olarak tanıtılan MC20, Maserati için yepyeni bir çağı başlatacak gibi görünüyor.

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MC20, yeni geliştirilen ve tamamen Maserati üretimi olan bir motora sahip. Söz konusu motor 3.0 litrelik çift turbolu bir V6 ünite. Evet, ilk okunduğunda “Neresi ilginç, her yerde bulabileceğimiz bir motor işte” gibi bir fikir oluşturuyor fakat içerdiği teknolojileri ile asıl farkı ortaya koyuyor. Bu motor, F1 teknolojilerinden ilham alınarak yapılan çift bujili bir yanma sistemine ve çift enjeksiyon sistemine sahip. Böylelikle MC20, 621 beygir güç ve 730 Nm tork değerlerini sunabiliyor.

Az önce saydığımız performans değerleri, sınırlı kaydırmalı bir diferansiyel ile arka tekerleklere, sekiz ileri çift kavramalı bir şanzıman ile aktarılıyor. Bu sistem, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlamasına ve 325 km/s’yi aşan maksimum hızına ulaşmasına yardım ediyor.

Müşteriler MC20’yi isterlerse tamamen elektrikli olarak da sipariş edebilecek. %100 elektrikli modelin ayrıntıları henüz detaylıca açıklanmadı. Fakat bu versiyonun 0-100 km/s hızlanmasını 2.8 saniyede tamamlayacağını ve maksimum hızının ise 310 km/s olacağı söylendi. Ayrıca aracın tek şarjla 320 km civarı bir menzile sahip olacağı belirtildi.

Araç, 4669 mm uzunluğa, 1965 mm genişliğe, 1221 mm yüksekliğe ve 2700 mm dingil mesafesine sahip. MC20 ağırlıklı olarak karbon fiberden üretildiği için 1500 kg’dan daha hafif bir yapıya sahip.

Maserati MC20’nin tasarım detayları

Aracın ön kısmında geniş bir ızgara ve belirgin bir ızgara göze çarpıyor. Tamamen LED olan ön farlar ve aracın yere basma kuvvetini arttıran havalandırma kanalları ise yardımcı detaylar olarak gösterebiliriz.

Yan tarafa geldiğimizde ise gömülü kapı kolları, akıcı tavan çizgisi ve ortada konumlandırılan motoru soğutmaya yardımcı hava kanalları dikkat çekiyor. 20 inç boyutundaki jantların içinde, önde 380 mm ve arkada 350 mm çaplı fren diskleri yer alıyor. Opsiyon olarak ise 10’ar mm daha büyük çaplı karbon seramik frenler tercih edilebiliyor.

Aracın arka tarafı ise geniş çamurluklar ve büyük bir difüzörün üzerinde konumlandırılmış, bir çift spor egzoza sahip. LED arka farlar ve markanın logosu olan “Trident” motifli arka cam dikkat çeken detaylar olarak gösterilebilir.

Maserati, otomobilin tasarımı ve aerodinamisini Dallara Rüzgar Tüneli‘nde, binden fazla bilgisayar simülasyonu ve iki bin iş saatinden fazla çalışma ile mükemmelleştirdiğini söylüyor. Bu çalışmaların sonucunda ise 0.38’in altında sürtünme katsayısı yakalamışlar. Şirket ise bu sonucu şık ama gösterişsiz olarak değerlendiriyor.

Ayrıca MC20’nin üstü açılabilir bir modeli üzerinde çalışıldığı doğrulandı. Şirketin fazla detay vermediği bu modelin, büyük ihtimalle önümüzdeki yıl tanıtılacağı düşünülüyor.

Kabine ilk bakıldığında ilk dikkat çeken detaylar 10 inçlik gösterge paneli ve 10 inçlik bilgi-eğlence ekranı oluyor. Kablosuz akıllı telefon şarj sisteminin ve GT, Wet (Islak), Sport, Corsa, ESC Off modlarını seçebildiğiniz anahtarın yer aldığı orta konsol ise karbon fiber ile kaplanmış. Kalkış kontrol sistemi ve motor çalıştırma tuşlarının üzerinde yer aldığı, karbon fiber direksiyon simidi ise oldukça şık görünüyor. Ayrıca kabinde alaşım pedallar, Sabelt marka koltuklar ve Sonus Faber imzalı bir ses sistemi yer alıyor.

Üretiminin bu yıl içinde başlaması planlanan MC20’nin, ABD pazarında 210 bin $ fiyat etiketiyle satılmaya başlanacağı bildirildi.

Kaynak: Carscoops