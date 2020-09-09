Genel
Maserati’nin ortadan motorlu canavarı MC20 tanıtıldı!
Uzun süredir gündemde ipucu görselleri ve raporları dolaşan, koronavirüs sebebiyle de biraz geciken Maserati MC20 ile sonunda buluştuk. Zamanında Ferrari temelli olarak üretilen efsane MC12‘nin evrim geçirmişi olarak tanıtılan MC20, Maserati için yepyeni bir çağı başlatacak gibi görünüyor.
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MC20, yeni geliştirilen ve tamamen Maserati üretimi olan bir motora sahip. Söz konusu motor 3.0 litrelik çift turbolu bir V6 ünite. Evet, ilk okunduğunda “Neresi ilginç, her yerde bulabileceğimiz bir motor işte” gibi bir fikir oluşturuyor fakat içerdiği teknolojileri ile asıl farkı ortaya koyuyor. Bu motor, F1 teknolojilerinden ilham alınarak yapılan çift bujili bir yanma sistemine ve çift enjeksiyon sistemine sahip. Böylelikle MC20, 621 beygir güç ve 730 Nm tork değerlerini sunabiliyor.
Az önce saydığımız performans değerleri, sınırlı kaydırmalı bir diferansiyel ile arka tekerleklere, sekiz ileri çift kavramalı bir şanzıman ile aktarılıyor. Bu sistem, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlamasına ve 325 km/s’yi aşan maksimum hızına ulaşmasına yardım ediyor.
Müşteriler MC20’yi isterlerse tamamen elektrikli olarak da sipariş edebilecek. %100 elektrikli modelin ayrıntıları henüz detaylıca açıklanmadı. Fakat bu versiyonun 0-100 km/s hızlanmasını 2.8 saniyede tamamlayacağını ve maksimum hızının ise 310 km/s olacağı söylendi. Ayrıca aracın tek şarjla 320 km civarı bir menzile sahip olacağı belirtildi.
Araç, 4669 mm uzunluğa, 1965 mm genişliğe, 1221 mm yüksekliğe ve 2700 mm dingil mesafesine sahip. MC20 ağırlıklı olarak karbon fiberden üretildiği için 1500 kg’dan daha hafif bir yapıya sahip.
Maserati MC20’nin tasarım detayları
Aracın ön kısmında geniş bir ızgara ve belirgin bir ızgara göze çarpıyor. Tamamen LED olan ön farlar ve aracın yere basma kuvvetini arttıran havalandırma kanalları ise yardımcı detaylar olarak gösterebiliriz.
Yan tarafa geldiğimizde ise gömülü kapı kolları, akıcı tavan çizgisi ve ortada konumlandırılan motoru soğutmaya yardımcı hava kanalları dikkat çekiyor. 20 inç boyutundaki jantların içinde, önde 380 mm ve arkada 350 mm çaplı fren diskleri yer alıyor. Opsiyon olarak ise 10’ar mm daha büyük çaplı karbon seramik frenler tercih edilebiliyor.
Aracın arka tarafı ise geniş çamurluklar ve büyük bir difüzörün üzerinde konumlandırılmış, bir çift spor egzoza sahip. LED arka farlar ve markanın logosu olan “Trident” motifli arka cam dikkat çeken detaylar olarak gösterilebilir.
Maserati, otomobilin tasarımı ve aerodinamisini Dallara Rüzgar Tüneli‘nde, binden fazla bilgisayar simülasyonu ve iki bin iş saatinden fazla çalışma ile mükemmelleştirdiğini söylüyor. Bu çalışmaların sonucunda ise 0.38’in altında sürtünme katsayısı yakalamışlar. Şirket ise bu sonucu şık ama gösterişsiz olarak değerlendiriyor.
Ayrıca MC20’nin üstü açılabilir bir modeli üzerinde çalışıldığı doğrulandı. Şirketin fazla detay vermediği bu modelin, büyük ihtimalle önümüzdeki yıl tanıtılacağı düşünülüyor.
Kabine ilk bakıldığında ilk dikkat çeken detaylar 10 inçlik gösterge paneli ve 10 inçlik bilgi-eğlence ekranı oluyor. Kablosuz akıllı telefon şarj sisteminin ve GT, Wet (Islak), Sport, Corsa, ESC Off modlarını seçebildiğiniz anahtarın yer aldığı orta konsol ise karbon fiber ile kaplanmış. Kalkış kontrol sistemi ve motor çalıştırma tuşlarının üzerinde yer aldığı, karbon fiber direksiyon simidi ise oldukça şık görünüyor. Ayrıca kabinde alaşım pedallar, Sabelt marka koltuklar ve Sonus Faber imzalı bir ses sistemi yer alıyor.
Üretiminin bu yıl içinde başlaması planlanan MC20’nin, ABD pazarında 210 bin $ fiyat etiketiyle satılmaya başlanacağı bildirildi.
Kaynak: Carscoops
Genel
Yeni Nissan Qashqai, kamuflajlı olarak görüntülendi!
Sıcak hava testlerini tamamlayan kamuflajlı 2021 Nissan Qashqai prototiplerinden birisi, casus fotoğrafçılar tarafından yakalandı. Önceki casus fotoğraflara kıyasla, bu haberimizde yer alan görsellerde aracın kabini daha net olarak görüntülenmiş.
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Ağır kamuflajıyla test edilen prototipin V şeklindeki farları ve V-Motion ızgarası dikkat çekiyor. Ayrıca yeni Qashqai’nin, ortadaki büyük ızgarasıyla daha sade bir imaja sahip olması bekleniyor. Aracın boyutlarının, eski nesline göre pek değişmemiş gibi göründüğünü de söylemeliyiz.
Aracın arka tarafındaki kamuflaj, öndekine göre daha ağır olduğu için detayları öngörmek zor. Fakat incelen arka farlar ve biraz daha genişleyen üçüncü fren lambası, biraz olsun seçilebiliyor.
Aracın kabininin ise önceki nesle göre daha modern ve daha teknolojik olacağını, görsellere bakarak söylemek mümkün. Direksiyonun tasarımı tanıdık olsa da, yeni dijital göstergeler ve yeni bir bilgi-eğlence ekranı dikkat çekiyor. Ayrıca klima ve diğer işlevlerin kontrol edildiği tuşların da yeni bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz.
Teknik özellikler hala daha bilinmezliğini koruyor. Fakat iddialara göre CMF-C/D mimarisini kullanacak olan yeni Qashqai’nin, birden fazla turbo beslemeli benzinli motora sahip olacağı söyleniyor. Dizel motor seçeneğinin olmayacağı fakat onun yerine hibrit gibi çevre dostu seçeneklerin sunulması bekleniyor.
Yeni nesil Qashqai’nin, salgın sebebiyle 2021 ortalarında tanıtılacağı söyleniyor. Fakat bu iddia Nissan tarafından resmi olarak henüz doğrulanmadı.
Kaynak: Carscoops
Genel
Yeni BMW M4 GTS, ilginç bir egzoz ile gelebilir!
Yeni neslinin tanıtım tarihine sayılı günler kalan BMW M4‘e ait bir prototip, test edilirken görüntülendi. Bagajındaki sabit arka kanadından dolayı bu modelin, M4‘ün GTS versiyonu olabileceği düşünülüyor.
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Avrupa’da test edilirken görüntülenen bu prototipin en dikkat çeken kısmı ise egzozu. Lexus IS F ve Ferrari California gibi modellerde yer alan ve oldukça tartışılan, “yığılmış” gibi görünen egzozlardan ilham alındığı söyleniyor. Fakat BMW, az önce bahsi geçen iki markaya kıyasla bu egzoz borularını tamponun ortasına yerleştirmiş. Zaten son zamanlarda yeni M3 ve M4’ün böbrekleri oldukça tartışılıyordu. Şimdi M4 GTS’nin egzozları ise bu tartışmalara tuz biber olacak gibi görünüyor.
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Peut-être la BMW M4 GTS !!! Alors que BMW a officialiser le développement du break M3 Touring -une première historique pour la marque allemande- nous découvrons aujourd'hui la photo d’une M4 avec un aileron mais surtout un échappement que nous allons qualifié de spécial Merci @tisellimarcaaaann_ vraiment bravo 👏 @mgcharoudin @diddyf30 ———————————————————————- #bmw #bmwm4 #bmwm3 #bmwm2 #bmwx6 #bmwm #bmwi8 #m3 #m4 #m5 #alpina #m5competition #m6 #m6grancoupe #bmwm8 #m8 #m8grancoupe #m3f80 #bmwinsta #bmw3 #bmw7 #bmwfan #bmwfans #bmwfanatics #bmwfanatic #bmwgang #bmw8 #bmwmotorsport #bmwclub #bmwlife
Söz konusu prototipin, M4 GTS olduğu doğru ise sıradan M4’e kıyasla daha farklı performans değerlerine sahip olacağını söylemek mümkün. Normal M4‘te kullanılması beklenen 3.0 litre çift turbolu, sıralı altı silindirli motorun, biraz daha beygirli ve torklu bir halini kullanmaları muhtemel. Ayrıca biraz daha gelişmiş fren ve süspansiyonlarıyla, normal modele göre hafifleyeceği düşünülüyor.
Kaynak: Carscoops
Akıllı Telefonlar
Vivo V20 özellikleri ve fotoğrafları sızdırıldı!
Vivo V20 Çinli üreticinin duyuracağı yeni modellerden biri. Ülkemize son zamanlarda X50 Lite modeliyle giren ve fiyat/performans oranıyla dikkat çeken firmanın önümüzdeki ayda tanıtmayı planladığı V20 modelinin bazı fotoğrafları ve özellikleri sızdırıldı.
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İşte sızdırılan Vivo V20 bilgileri!
Vivo bir önceki V19 modelini mayısta Hindistan’da duyurdu ve elde ettiği başarıyı da ismi henüz kesinleşmemiş olsa da önümüzdeki ay duyuracağı V20 modelinde sürdürmeyi planlıyor. Sızdırılan bilgilere göre V20 üçlü bir kamera sistemiyle gelecek. Daha üst seviye bir model olan X50 Pro’nun kamera dizilimini andıran arka tarafta periskop modülü ve gimbal stabilizasyonunun bulunmaması ise Vivo takipçilerini bir nebze hayal kırıklığına uğratabilir.
Ön kamera tarafında ise V19’da olduğu gibi ikili bir düzene sahip olan telefonun ana özçekim kamerası tam 44 MP. İkinci kameranın ise ultra geniş açı kamerası olması bekleniyor. Bu iki kamera ekranın sol tarafına dayalı bir tasarımla sunuluyor.
Geri kalan özellikleri henüz bilmesek de sızdırılan bir başka fotoğraf V20’nin 5G ağları destekleyeceğini gösteriyor. Firma ise V20’ye ek olarak V20 SE ve V20 Pro gibi iki model üzerinde daha çalışıyor. Önümüzdeki günlerde Vivo V20 ailesi ile ilgili daha fazla bilgi açığa çıkmasını bekliyoruz.