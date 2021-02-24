2022 Renault Kadjar, kamuflajlı olarak görüntülendi

Kompakt SUV Renault Kadjar, 2022 yılında yeni nesline kavuşacak. Haliyle Fransız üretici, Kadjar üzerine şu sıralar mesai harcıyor.

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Soğuk hava testleri esnasında görüntülenen yeni Kadjar, üzerinde ağır bir kamuflaj taşıyor. Her ne kadar gizlense de ön tarafta, ince LED farlar ve büyük ızgara kendini belli etmeyi başarmış. Farların altındaki minik dikdörtgen açıklıkların ise markanın imzası olan C şekilli gündüz farların alt uzantısı olduğunu düşünüyorum. Ön tamponun yanlarında yer alan dikey açıklıkların ise havalandırma ızgaraları bulunuyor.

Aracın arka tarafına baktığımızda ise ön tarafa kıyasla daha az detay görülebiliyor. Yalnızca arka farlar ve tamponun üst köşelerinde yer alan, aşağıdan ortaya doğru kıvrılan reflektörler kendini belli ediyor. Ayrıca daha az kıvrımlı bir bagaj kapağı ve minik bir spoylerin olma ihtimali de var.

Yeni Renault Kadjar’ın bilinen teknik detayları

Yeni nesil Kadjar’ın teknik özellikleri hakkında çok bir detay bilinmiyor. Fakat yeni Nissan Qashqai‘de yer alan CMF-C platformunu kullanacak. Motor seçenekleri arasında ise plug-in ve hafif hibrit seçenekleri bekleniyor. Qashqai’deki turbo beslemeli hafif hibrit 1.3 litrelik motorun kullanılacağı düşünülüyor. Söz konusu ünite 140 beygir ve 158 beygirlik seçeneklere sahip.

Ayrıca yeni Qashqai hakkında e-POWER ünite dedikodusunun bulunduğunu da belirtelim. Bu hibrit ünite, 1.5 litrelik benzinli motora eşlik eden bir elektrik motorundan oluşuyor. Söz konusu ünitenin toplam çıkışının 190 beygir olduğu söyleniyor. Yeni nesil Qashqai ve Kadjar kardeş olacağı için bu tip söylentilerin onun için de geçerli olduğunu söylemek mümkün.

Kaynak: Carscoops

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