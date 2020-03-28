Yeni Hyundai i20’nin iç tasarımına ait yeni görseller paylaşıldı!

Hyundai‘nin küçük sınıftaki temsilcilerinden i20, radikal değişikliklerle yenilenerek karşımıza çıkacak. Üreticinin paylaştığı görseller ise i20’nin yüksek teknolojileri içeren iç tasarımını vurgular nitelikte.

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Hyundai’nin yeni tasarım felsefesi olan “Sensuous Sportiness” ile (Türkçe’ye “duygusal sportiflik” olarak çevirebileceğimiz) daha dinamik çizgilere sahip olacak yeni i20, Ford Fiesta ve Peugeot 208 gibi segmentinin yıldızlarından biri olmayı hedefliyor. Güney Koreli üretici, yeni i20’nin iç tasarımı ile modern estetik ve tüm teknik özellikleri bir arada sunan geniş, havadar bir atmosfer yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Ön konsoldaki en dikkat çekici öğe, boydan boya uzanan havalandırma ızgarası oluyor. Yeni dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence sistemine ait her biri 10.25 inç büyüklükte iki ekran bulunuyor. Apple CarPlay ve Android Auto destekleyen yeni i20’de, kablosuz şarj ve 8 hoparlörlü Bose ses sistemi gibi özellikler de bulunuyor.

Hyundai’nin söylediğine göre yeni i20’de, segmentinin “en kapsamlı” güvenlik sistemi yelpazesi yer alıyor. Navigasyon tabanlı aktif hız sabitleyici, hem yaya hem de bisikletli algılama ile yeni nesil İleri Çarpışma Önleme Sistemi ve akıllı hız sınırlayıcı gibi özellikler bunlardan bazıları. Yeni i20 boyutları konusunda önceki modele göre 24 mm daha alçak, 30 mm daha geniş ve 5 mm daha uzun. Dingil mesafesi ise 10 mm kadar arttırılan aracın bagaj hacmi ise 25 litre daha büyüyerek 351 litreye çıktı.

Yeni i20’deki motor seçenekleri nasıl olacak?

99 beygir ve 118 beygir olmak üzere iki adet 1.0 litrelik T-GDI benzinli ünite bulunuyor. 99 beygirlik modelde opsiyon olarak, 118 beygirlik modelde ise standart olarak 48 V değerinde hafif hibrit sistem sunulacak. Üreticinin dediğine göre 48 V hibrit sistem, aracın CO2 emisyonunu %3-4 civarında azaltacak. Ayrıca bu T-GDI motorların ikisini de 6 ileri manuel ya da 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla almak mümkün olacak.

Yeni i20’nin baz modelinde bulunacak olan 83 beygirlik 1.2 litrelik MPi motor seçeneği, 5 ileri manuel şanzımanla alınabilecek. Polo ve Fiesta‘nın rakibi yeni i20’nin satışına bu yaz, Avrupa’da başlanması bekleniyor.