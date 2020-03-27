Ford Otosan salgın için maske üretimine başlıyor

Ford Otosan Türkiye’de etkisini günden güne artıran koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları için maske üretecek. Şirketten yapılan açıklamada maske tasarımının tamamlandığı ve seri üretimin başlayacağı duyuruldu.

İlginizi çekebilir: Oyak Renault salgın nedeniyle üretime ara veriyor

reklam

Ford Otosan Ar-Ge Departmanı tarafından iyileştirilen yüz maskesi, benzerlerinden farklı olacak. Maske 150 derecelik bir açıyla yüzün tamamını korurken, ön camı özel olarak geliştirilen PET veya PETG malzemeden kesilerek üretilecek.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede Türkiye’nin öncü sanayi şirketlerinden biri olarak, gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bu doğrultuda şirket olarak, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve sonrasında hızla çalışmalarıma başladıklarını ifade etti. 3D (üç boyutlu) yazıcı ve basit kalıplarla komponent ve prototip üretimine başladıklarını, yüz maskelerinin seri üretimine hazır olduklarını açıkladı.

Son olarak Yenigün, “Tasarladığımız yüz maskeleri, yan sanayimiz ile birlikte sağlık çalışanlarımızın canları pahasına verdiği mücadelede kullanılmak için seri üretime hazır. Çok kısa bir zaman içerisinde on binlerce üretebilecek duruma geldiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Ford Otosan’ın atmış olduğu bu adım kamuoyu tarafından olumlu tepkiler aldı. Dünya üzerinde ölümlere yol açan bu salgın için ülkemizde de biri çok firma yardım için kollarını sıvadı. Ayrıca özel kurumlarımızın pek çoğu gerek solunum cihazı gerek maske ve dezenfektan üretimi ile destek veremeye devam ediyor.