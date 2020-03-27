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Ford Otosan salgın için maske üretimine başlıyor
Ford Otosan Türkiye’de etkisini günden güne artıran koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları için maske üretecek. Şirketten yapılan açıklamada maske tasarımının tamamlandığı ve seri üretimin başlayacağı duyuruldu.
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Ford Otosan Ar-Ge Departmanı tarafından iyileştirilen yüz maskesi, benzerlerinden farklı olacak. Maske 150 derecelik bir açıyla yüzün tamamını korurken, ön camı özel olarak geliştirilen PET veya PETG malzemeden kesilerek üretilecek.
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede Türkiye’nin öncü sanayi şirketlerinden biri olarak, gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Bu doğrultuda şirket olarak, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve sonrasında hızla çalışmalarıma başladıklarını ifade etti. 3D (üç boyutlu) yazıcı ve basit kalıplarla komponent ve prototip üretimine başladıklarını, yüz maskelerinin seri üretimine hazır olduklarını açıkladı.
Son olarak Yenigün, “Tasarladığımız yüz maskeleri, yan sanayimiz ile birlikte sağlık çalışanlarımızın canları pahasına verdiği mücadelede kullanılmak için seri üretime hazır. Çok kısa bir zaman içerisinde on binlerce üretebilecek duruma geldiğimiz için çok mutluyuz” dedi.
Ford Otosan’ın atmış olduğu bu adım kamuoyu tarafından olumlu tepkiler aldı. Dünya üzerinde ölümlere yol açan bu salgın için ülkemizde de biri çok firma yardım için kollarını sıvadı. Ayrıca özel kurumlarımızın pek çoğu gerek solunum cihazı gerek maske ve dezenfektan üretimi ile destek veremeye devam ediyor.
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2021 BMW 3 serisi hibrit modeli ile geliyor!
2021 BMW 3 serisi plug-in hibrit modeli ile geliyor! Plug-in hibrit teknolojisi ile yeni BMW 3 serisi çok daha güçlü ve yakıt konusunda çok daha cimri geliyor!
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2021 BMW 3 serisi hibrit modeli ile geliyor!
Elektronikleşme son BMW 3 serisi ile buluştu! Perşembe günü, BMW 2021 model 330e ve 330e xDrive plug-in hibrit modellerini duyurdu. BMW’nin 3 serisinde 2.0’lık turbo motoru bir elektrik motoru ile birlikte bulunmaktaydı. Elektrikli motor, yolcu koltuğunun altında konumlandırılan 12 kilowatt’lı lithium-ion pillerden gücünü almaktadır. Toplamda 288hp (horsepower) ve 310 n/m torka sahip araca, bu piller tek başına 107 hp ve 77 n/m tork sağlıyor ve bütün bu denge sekiz kademeli otomatik şanzıman tarafından dengeleniyor.
Kullanıcılar Sport moduna geçtiği zaman 10 saniye boyunca ekstra 40hp elde edecekler. Bu verilere göre 330e modeli 0-60 mph (96.5km/h) hıza 5.6 saniyede ulaşırken xDrive modeli all-wheel-drive (4-çeker) modundayken bu hıza 5.7 saniyede ulaşıyor. Tüm bu süreçte elektrikli sedan modeli galon başına (1 galon = 3.7 litre) 75 – 67 mil (120 – 107km) arası bir yakıt ekonomisi sağlıyor.
Tamamen sessiz elektrikli motoru sevenler için 330e modeli 22 mil (35km/h) hıza kadar sadece elektrikli motor ile gidebiliyorken, 330e xDrive modeli 20 mil (32km/h) hıza kadar elektrikli motor ile gidebiliyor ve bu süreçte iki model de sadece elektrikli motordan güç alıyor ve yakıt tüketmiyorlar. Bunlar BMW‘nin iddiaları, yani EPA‘nın yapacağı resmi ölçümleri net değerleri verecektir.
Genel olarak BMW, standart arabalarında sevilen ve kabul gören tüm şasi ve süspansiyon sistemlerinden faydalandığından dolayı, yeni plug-in hibrit modellerinin de spor sedanlar gibi kullanılabileceğini vaad etti. Buna; aşağıya çekilen ağırlık merkezinin, dışbükeyi arttırılan ön tekerlerin, daha güçlü bir gövde yapısının ve süspansiyon bağlantılarının fayda sağlayacağını belirtti.
Bir plug-in hibrit 3 serisine sahip olmanın en ekonomik yolu Türkiye vergisi hariç 45,545$‘lık başlangıç fiyatından sonra 995$‘lık bir destinasyon ücretinden geçiyor. Alıcılar; aktif güvenlik donanımı, 18 inç jant, deri yüzey, elektrikli ve ısıtmalı ön koltukları, akıllı anahtarsız giriş, viraj aydınlatma farlarını kapsayan bir dizi standart donanım listesi bulacak. M sport paketini ve daha fazla konfor özelliklerini de içeren opsiyon paketlerinin son derece zengin olması oldukça muhtemel. xDrive tercihi, aracın opsiyonsuz hali ile yurtdışı fiyatı 47,545$‘a mal oluyor.
BMW, Mayıs ayında ilk otomobilleri bayilere göndermeyi planlıyor, ancak son zamanlarda yaşanan Koronavirüs sebebi ile planda değişiklikler olabilir.
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Kış testlerini tamamlayan Mercedes EQV, yakında yollara çıkacak!
Mercedes-Benz‘in elektrikli MPV modeli EQV, 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı‘nda tanıtılmıştı. Bekleyenleri için güzel olan haber ise, aracın satışına bu yaz başlanması bekleniyor.
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Elektrikli MPV, en son Arjeplog‘daki (İsveç) zorlu kış koşulları altındaki performans sınavını tamamlamıştı. Geliştirme ekibi EQV’yi haftalarca -30 santigrat dereceye ulaşan koşullarda, buzlu yollar ve derin karda test etti.
Mercedes-Benz Vans‘ta çalışan 30’dan fazla mühendis, elektronik uzmanı ve teknisyeninden oluşan ekip, EQV prototiplerini Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki test sahasında sayısız karmaşık testlere tabii tuttu. Özel bir ölçüm teknolojisi kullanan ekip, aşırı soğuğun taşıma, ergonomi ve konfor üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Soğuk havada sürücü bileşenleri, yazılım ve arayüzlerin davranışı, düşük sıcaklıkta aracın termo yönetimi gibi başlıklar sınandı.
Son olarak Mercedes-Benz EQV’nin Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki şartlar altındaki şarj performansı değerlendirildi. Elektrikli MPV, bataryalarının doluluk oranını %10’dan %80’e 45 dakikada çıkarabilen hızlı şarj yeteneğine sahip.
Mercedes-Benz Vans’ın eDrive@VAN başkanı Benjamin Kaehler, “Bu son kış testinde EQV’yi limitlerine kadar zorladık ve bizi oldukça memnun etti. Bu son testler, EQV’nin satışa hazır olması için son hazırlıklardı. Özellikle elektrikli araçlar için çok önemli olan termal yönetim ile ilgili, EQV’yi daha güvenli ve konforlu hale getirebileceğimiz veriler elde ettik.” dedi
EQV modeli, EQ teknoloji markasının Mercedes EQC’den sonraki, ikinci modeli olacak. İki farklı dingil mesafesiyle satışa çıkacak olan EQV, 400 km‘yi biraz aşan menzili, 201 beygir ve 362 Nm torku, 90 kWh lityum iyon batarya ile sunacak. Aracın maksimum hızı ise 160 km/s‘de elektronik olarak sınırlandırılmış.
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2021 Hyundai i20 N’in agresif tasarımı kendini belli etmeye başladı!
Testleri devam eden yeni i20 N casus kameralara yakalandı. Ağır kamuflajından kurtulmuş halde yakalanan araç, hafif kamuflajıyla sportif karakterinden ipuçları vermeye başladı.
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Kalın örtülerin çoğundan kurtulmuş olsa da çoğu ayrıntı hakkında konuşmak çok da kolay değil. Fakat büyük arka kanat, “N” modele özgü jantlar ve kırmızı fren kaliperleri gibi bazı detaylar göze çarpıyor.
Ön kısımda, tampondaki büyük hava girişleri ve iri çamurluklar dikkat çekiyor. Arkada tarafta ise çift egzoz borusuna ayrılmış bir boşluk yer alıyor. İç kısımda ise spor koltuklar kendini gösteriyor. İç mekanın geri kalanı ise kendini gizlemeye devam ediyor casus fotoğrafçılara. Fakat kontrast dikişler, N arması ve normal i20 modeliyle ortak detayların yer alması bekleniyor. Ayrıca kablosuz telefon şarjı, üst seviye ses sistemi, akıllı telefon entegrasyonu ve ambiyans aydınlatması gibi özelliklerin dijital kadranlar ve yeni bilgi-eğlence sistemine eşlik etmesi bekleniyor.
i20 N nasıl bir performans sunacak ve ne zaman karşımızda olacak?
Hyundai’nin minik hot-hatch modelinin kaputunun altında 1.6 litre hacimli ve 200 beygir civarı güç üreten, turbolu bir motorun yer alması bekleniyor. Güney Koreli üreticinin bu motoru sadece önden çekişli ve 6 ileri manuel şanzımanla piyasaya süreceği söyleniyor.
Coronavirus pandemisinden ötürü tanıtımın iptali veya ertelenmesi gibi bir durum olmazsa, Hyundai N departmanından gelen bilgilere göre yılın ikinci yarısında (muhtemelen 2020 Paris Otomobil Fuarı) görücüye çıkabilir.