Yeni Güncelleme ile Beraber Apple Watch’a Theatre Mode Gelecek

Apple yayınlayacağı watchOS 3.2 güncellemesi ile birlikte Watch cihazlara Theater Mode adını verdiği bir özellik getirecek.

Apple’ın yayınladığı geliştirici rehberinde Theatre Mode’un ne olacağı da yer aldı. Açıklamaya göre bu özellik ile ses kapatılabilecek ve kol yukarı kaldırıldığında saat uyanmayacak. Bu özelliğin amacı ise tiyatroda veya sinemada olan kullanıcıların istemeden başkalarını rahatsız etmemesi.

Bildirimler bu mod açıkken gelmeye devam edecek ancak ekran açılmayacak sadece haptic geri besleme devrede olacak. Saatin tuşun basılarak ya da ekrana dokunularak ekranın aktif hale gelmesi sağlanacak.

watchOS 3.2 ile birlikte bir de SiriKit gelecek. Siri, Watch modellerinde de iPhone’da olduğu gibi çalışacak. Geliştiriciler uygulama içi servislerini Siri tarafından erişilebilir hale getirecek. watchOS 3.2’nin ya da geliştirici versiyonunun ne zaman yayınlanacağı belli değil. En son geçen hafta watchOS 3.1.3 güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte küçük bir güvenlik değişikliği yapıldı.