Yeni GeForce GTX 1660 Ti’ın fiyatı açıklandı!

NVIDIA, günümüzdeki popüler oyunlarda büyük performans ve güç verimliliği artışı sağlayan yeni GPU’su GeForce GTX 1660 Ti’ı duyurdu. Tüm dünyada aynı anda satışa çıkan ekran kartı, Türkiye’de 1900TL’den başlayan fiyatlarla oyun severlerle buluşacak. GeForce GTX 1660 Ti, 1.536 CUDA çekirdeğine, 12 Gbps hızında çalışan 6 GB’lık GDDR6 belleğe ve daha fazla performans için kolayca hız aşırtma yapılabilen 1.8 GHz’lik çekirdek hızına sahip olmasıyla göze çarpıyor.

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Pascal’dan 1.5 kat daha fazla güç verimliliği

12.nesil Turing GPU mimarisine sahip GTX 1660 Ti, önceki nesil Pascal mimarisinden 2 kat daha fazla TOPS sunmak için Turing’in gölgelendirici teknolojisindeki yeniliklerinden yararlanıyor. GTX 1660 Ti, eşzamanlı kayan nokta ve tamsayı işlemlerini, 3xL1 önbellekli birleşik önbellek mimarisini ve uyarlanabilir gölgeleme teknolojisini destekliyor.

Turing mimarisi, daha önce güç tasarruflu GPU’ların standardını belirleyen Pascal mimarisine oranla saatte 1.5 kat daha yüksek işlem kapasitesi ve 1.4 kat daha yüksek güç verimliliğini sunuyor. Yalnızca 120 wattlık bir güç tüketimine sahip GTX 1660 Ti, watt başına düşen performans değeri açısından sınıfındaki tüm GPU’lardan daha yüksek bir değer sunuyor.

Rekabetçi oyunlarda saniyede 120 kare

GeForce GTX 1660 Ti, önceki nesil GPU’lardan daha iyi performans göstererek karmaşık gölgelendiricilere sahip modern oyunlarda üstünlük sağlıyor. GeForce GTX 1060 6GB’dan 1.5 kat daha hızlı olan kart, Fortnite, PUBG ve Apex Legends gibi popüler çevrimiçi oyunlarda saniyede 120 karelik bir performans değeri sunuyor.

Mevcut oyuncuların üçte ikisinden daha fazlası, 2014 yılında çıkan GTX 960 ve daha düşük performansa sahip olan GPU’ları kullanıyor. GTX 1660 Ti, bu seviyeden 3 kat daha fazla performans sunarken, sevilen oyunlarda daha yüksek kare hızları elde etmek isteyen kullanıcılar için uygun fiyatlı bir yükseltme imkânı sunuyor.

RTX 2060, PC oyunlarını daha erişilebilir kılan, benzersiz ve kullanımı kolay oyun içi özellikler sağlayan GeForce Experience ile birlikte geliyor: