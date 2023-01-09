CES 2023 dün itibarıyla sona erdi. Yılın ilk teknoloji fuarı olan CES’te yeni ve hızlı montörlerden yenilikçi televizyonlara, renk değiştiren otomobilden yeni ekran kartlarına varıncaya kadar çeşitli noktalarda farklı ürünler gördük. Peki CES’te öne çıkan teknolojiler nelerdi? Cevabını bu videoda veriyoruz.

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Not: Bu video MediaMarkt Türkiye desteğiyle hazırlanmıştır.

CES 2023’ün Öne Çıkan Teknolojileri

1) NVIDIA GeForce 4070Ti

2) RTX 40 Serisi Laptoplar

3) Yeni Nesil Laptoplar

4) Micro LED

5) Yeni Nesil Televizyonlar

6) CES’teki Telefonlar

7) Qi2 Standardı ile MagSafe Android’de!

8) Yeni Nesil Monitörler

9) Yeni Nesil Otomobiller