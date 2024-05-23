Unicode Konsorsiyumu, Apple’ın yaklaşan iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 ve diğer işletim sistemi güncellemelerinde yer alması beklenen yeni emojiler için müjdeyi verdi. Bu ön izleme, kullanıcıların gelecekte cihazlarında görecekleri emojilerin bir taslağını sunarken, henüz kesinleşmemiş olan bu listenin büyük olasılıkla onaylanacağı ve Apple, Google gibi platform sahipleri tarafından benimsenerek resmi emoji setlerine ekleneceği belirtiliyor.

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Yeni emojiler arasında en dikkat çekenlerden biri, “göz altı torbaları olan yüz” emojisi. Bu emoji, özellikle yoğun iş temposu veya uykusuzluk yaşayan kullanıcılar arasında popüler olacağa benziyor. Diğer dikkat çeken yeni emojiler ise şunlar:

Göz Altı Torbaları Olan Yüz: Yorgunluğu ve uykusuzluğu temsil eden bu emoji, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında sıkça kullanılabilir.

Parmak İzi: Güvenlik ve kimlik doğrulama konularında sembolik bir anlam taşıyan bu emoji, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir.

Yapraksız Ağaç: Çevresel sorunlara dikkat çeken veya sonbahar temasını yansıtan bir emoji.

Bitki Kökü: Doğayla ilgili konular veya bitkisel yaşamı temsil etmek için kullanılabilir.

Arp: Müzik ve sanatla ilgili paylaşımlarda kullanılabilecek bir emoji.

Kürek: Spor, bahçecilik veya fiziksel aktivitelerle ilgili mesajlarda yer alabilir.

Sıçramak: Su sporları veya enerji dolu aktiviteleri temsil eden bu emoji, dinamik bir mesajlaşma unsuru olabilir.

Unicode Konsorsiyumu tarafından öne çıkarılan bu emojiler, henüz kesinleşmemiş olsa da büyük olasılıkla onaylanacak. Onaylanan emojiler, Apple ve Google gibi büyük platformlar tarafından benimsenerek resmi emoji setlerine eklenecek. Ancak, bu emojilerin son tasarımları Apple’ın kendi tasarım ekibi tarafından oluşturulacak. Unicode Konsorsiyumu, emojilerin genel temsillerini sunarken, Apple gibi platformlar bu emojileri kendi görsel diline uygun şekilde yeniden tasarlıyor.

Yeni emoji setinde dikkat çeken bir diğer tema ise yorgunluk ve kasveti yansıtan semboller. “Göz altı torbaları olan yüz” ve “yapraksız ağaç” gibi emojiler, bu temayı açıkça yansıtıyor. Bu tür emojiler, kullanıcıların duygusal durumlarını daha iyi ifade edebilmesi için çeşitli bağlamlarda kullanılabilecek.

Apple’ın yaklaşan iOS 18 ve diğer işletim sistemi güncellemeleriyle birlikte bu yeni emojilerin kullanıma sunulması bekleniyor. Kullanıcılar, bu yeni emojilerle duygularını ve düşüncelerini daha çeşitli ve anlamlı bir şekilde ifade edebilecekler. Unicode Konsorsiyumu’nun bu ön izleme süreci, yeni emojilerin kullanıcı ihtiyaçlarına ve geri bildirimlerine ne kadar uygun olduğunu değerlendirmek için önemli bir adım. Bakalım yeni emojiler kullanıcılar tarafından sevilecek mi? Yeni emojiler ne zaman Android’e gelecek? Bekleyip göreceğiz.