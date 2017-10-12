Call of Duty: WW2 İçin Yeni Bir Harita ve Multiplayer Modu Tanıtıldı!

Call of Duty: WW2 çıkışından pek süre geçmemesine rağmen oyun yapımcısı Sledgehammer Games bir çok yeni içerik tanıtmaya başladı. Şirket son olarak yeni bir multiplayer haritası ve modu tanıttı.

Yeni modun adı Gridiron ve “Call of Duty: Advanced Warfare’s Uplink” modundan ilham alınarak yapılmış. 1940 yılı temasını ve ciddiliğini barındıran mod aynı zamanda keyifli bir senaryo da sunmakta. Modun sunduğu enteresan ve keyifli şeylerden biri de, eski ve deriden yapılma bir futbol topunu, silah olarak yanınızda taşıyabilmeniz ve gerektiğinde de fırlatabilmeniz.

Yeni modun oynanacağı Gridiron adlı haritanın ismi paylaşılsa da, modun ismi hala sır olarak korunuyor.

Oyun PS4, Xbox One ve PC üzerinden 3 Kasım tarihinde oynanışa sunulacak.