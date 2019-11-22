Haber
Yeni bir şeyler bulmak için 5 Google alternatifi
Google, birçoğumuzun varsayılan arama motoru olduğunu biliyoruz. Ancak arama motorlarıyla yapabileceklerinizin alternatiflerine göz atmanızı, mesela arama yaparken para kazanabilir ya da kazandığınız parayı bir yerlere bağışlayabilirsiniz.
İlginizi çekebilir: Sony Walkman 40. Yıl şerefine tekrar sahnede!
Mojeek: Aramalarınıza duygunuzu katın
İnternette yayılan her şey genellikle bir tepki alır. Eğer sizde aramalarınıza tepkinizi katmak istiyorsanız Mojeek arama motorunu kullanabilirsiniz. Yazdığınız anahtar kelime ile yaptığınız aramayı, arama motorunun size sunduğu duygu emojileri ile filtreleyebilirsiniz.
Mojeek‘i kullandığınızda sizde oldukça iyi çalıştığını göreceksiniz. Bu şekilde aramalar yapmak oldukça şaşırtıcı geliyor insana. Platform aynı zamanda Google gibi arama motorlarının da alt yapısını kullanıyor. Bu şekilde farklı sonuçları karşınıza çıkartabiliyor. Ayrıca kullandığı sunucu ve kullanıcılarının verilerini asla saklamamasıyla ünlü.
Givero: Arama yaparak, bağış için para kazanın
İnternette bir şeyler aradığınızda, genellikle Google ve Microsoft gibi devlerin ceplerine daha fazla para girmesine sebep oluyorsunuz. Ancak Givero kullanarak, her yaptığınız aramada bir hayır kurumuna bağış yapabilirsiniz.
İçerisinde Mozilla Vakfı ve WWF gibi bağış kuruluşlarının bulunduğu site ile arama yaparak bu kurumlardan birine bağışta bulunabilirsiniz. Ayrıca site bu gelirleri sizlere reklamları göstererek kazandığını bilmeniz gerekiyor.
Gibiru: Sansürsüz Google sonuçları
Bilindiği gibi Google dünyanın en çok kullanılan arama motorların bir tanesi. Bazı ülkeler ya da kurumlar Google’a, arama sonuçlarında bulunan bazı bilgileri sansürlemesini istiyor. Google ise ülkelerle karşı karşıya gelmemek için genellikle bu sonuçları sansürlüyor.
Eğer siz sansürsüz Google sonuçlarına erişmek istiyorsanız, Gibiru arama motorunu kullanabilirsiniz.
SearX: MetaSearch ile birden çok arama motorunda sonuç alın!
Eğer bir sonucu, bir çok arama motorunda görmek istiyorsanız, SearX platformunu kullanabilirsiniz. Platform, birçok arama motorunun sonuçlarını içerinde bulunduruyor ve hangi arama motorundan hangi sonucu aldığınızı sizlere gösteriyor.
İçerisinde Google, Bing gibi büyük arama motorlarını bulundururken, Qwant ve Startpage gibi arama motoru alternatiflerine de yer veriyor. Aslında bu arama motorunda Genel, Dosyalar, Görseller, Harita, Müzik, Videolar, Haberler ve Sosyal Medya gibi belirli alternatif motorları seçebilirsiniz.
Presearch: Arama yap, kripto para kazan
Presearch, her aramada bir miktar kripto para kazanmanızı sağlayan küçük bir arama motorudur. Bu kripto paraya PRE denir ve şu anda pek bir değeri yoktur. CoinMarketCap’te, bir PRE jetonunu 0,001 ABD doları olarak değerlendiriyor.
Her arama size birkaç PRE kazandırır, bir günde maksimum 32 PRE kazanabilirsiniz. Bu da yaklaşık, 0,032 ABD doları yapar.
Konu dışı
Rusya, üreticilere kendi uygulamasını yüklemeye zorluyor!
Rusya, ülke sınırları içerisinde satılan her telefona, bilgisayara ve TV’lere kendi uygulamasının ön yüklü gelmesi konusunda yeni bir kanun yayınladı. Kanuna uymayan şirketler, ülke içerisinde telefon satamayacak konuma gelebilir.
İlginizi çekebilir: Logitech, Black Friday kapsamında %50’ye varan indirimler uyguluyor
Rusya, resmi olarak elektronik araç gereçlerin satışının yasaklanmasıyla ilgili kanunu meclisten geçirdi. Eğer cihazınızda Rusya’nın yaratmış olduğu ön yüklü uygulama yoksa maalesef ki satış yapamayacaksınız.
Kanun 1 Temmuz 2020 itibariyle uygulanmaya başlanacak. Cihazlarda Rusya teknoloji firmalarına ait yerli uygulamalar bulunmuyorsa devlet tarafından bu firmalara çeşitli ambargolar getirilmesi bekleniyor.
Yasa tasarısı, bu ayın başlarında parlamentoda görüşülmeye başlanmıştı. Hükümetin Rus yazılımı barındıracak cihaz tiplerini yayınlaması beklendi. Ülke içerisinde satış yapan üreticiler de buna dahil edildi. Rusya Duma Meclisi üyeleri konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Yasa tasarısı Rus internet şirketlerinin çıkarlarını da korumak üzerine hazırlandı. Böylece yabancı şirketlerin kötüye kullanımı minimum düzeye indirilmiş olacak. Yasaya uymayan satıcılar, 3,140 dolardan başlayan cezalar ödemek zorunda kalacaklar.
Daha önce ülke içerisinde yerli firma olan Telegram için de benzer yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı. Kullanıcı verilerini şifreleyerek saklayan firmanın insanların güvenliğini sağlamak amacıyla bunu gerçekleştirdiğini savunmuştu.
İnternetin terörizm faaliyetlerinde kullanılmasıyla birlikte hükümetler de konuyla ilgili daha çok önlem almaya başladılar. Silahlı saldırıların mesajlaşma uygulamalarından yapılması da bunların içinden en önemli konulardan biriydi. Daha önce İran da ülke içerisinde çeşitli yaptırımlar getirerek önlem almaya kalkışmıştı.
Samsung
Samsung Galaxy S11 5G, özellikleri sızmaya devam ediyor!
Samsung Galaxy S11 hakkında gelen haberler hız kesmeden devam ediyor. Cihazla ilgili teknik detaylar her gün artıyor. Son gelen bilgiler cihazda 25W hızlı şarj desteğini barındırdığından bahsediyor.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A71, çentikli ekranı ve dört kamerayla sızdı!
Çinli sertifikasyon şirketi, cihazın Vietnam sınırlarında üretileceğini iddia etti. Koreli şirketin cihazlarını büyük oranda Çin’de ürettiğini biliyoruz. Bu hamleyle birlikte Çin’deki üretim yoğunluluğun hayli azalması bekleniyor.
S10 serisinin kod adı SM-G97xx olarak adlandırıldığını görmüştük. S11 ailesinde ise SM-G9860 kod adının aktif olarak kullanılacağını görüyoruz. Ailenin en güçlü çocuğu S11 5G ile ilgili henüz ortada çok fazla detaya rastlamasak da sanal gerçeklik teknolojilerini geliştirecek özel bir video donanımını da cihaza dahil edilecek.
Samsung ilk hızlı şarj adaptörü S10+ 5G modelinde cihazın paketine dahil edilmişti. S10+’ın 4.500 mAh batarya kapasitesini pratik şekilde doldurabiliyordu. Akıllı telefonun paketine dahil olan 25W şarj aletini eğer isterseniz Samsung’un resmi olarak satışa sunduğu 45W hızlı şarj edebilen adaptörü kullanabiliyorsunuz. Ama maalesef ki kutu içeriğinde bu adaptorden kullanıcılar nasiplenemeyecek gibi gözüküyor.
Şu an için Samsung Galaxy Note 10+ sahibiyseniz hiç beklemenize gerek yok direkt olarak Amazon üzerinden bu alete sipariş edebiliyorsunuz.
Müzik
Sony Walkman 40. Yıl şerefine tekrar sahnede!
Sony Walkman 40. Yıl şerefine tekrar sahnede!
Teknoloji devi Sony, bir dönem adeta yeni bir çağ açan Walkman‘ini 40. yıl şerefine tekrar sahneye çıkıyor. Walkman müjdesi Berlin‘de düzenlenen IFA 2019‘da açıklandı.
İlginizi çekebilir: Logitech, Black Friday kapsamında %50’ye varan indirimler uyguluyor
Sony Walkman, 1979 yılında çıkışını yapmış ve bir devrim yaratmıştı, hatta ilk ürün olan Sony TPS-L2 Walkman, müziğin dinlenme şeklini değiştirmişti. Sony daha sonra Walkman‘in farklı sunumlarını piyasaya sürdü ancak 40. yıla özel sürümü çok daha özel olacak gibi duruyor. NW-A100TPS koduyla çıkacak Walkman, arkasında 40. yıl logosu taşıyacak. Ürün aynı zamanda orijinal Walkman‘i anımsatacak bir kılıf ve kutu ile gelecek. Ayrıca uzun süredir unuttuğumuz kasetlerimizi de arşivlerden çıkarıp Walkman‘da çalabileceğiz. Ayrıca NW-A105 kodlu, 40. yıl logosu olmayan daha ucuz bir Walkman de piyasaya sürülecek.
Yeni Walkman Android işletim sistemi ile gelecek. S-Master HX dijital amplifikatör ile gelecek yeni Walkman, yüksek çözünürlüklü ve temiz bir ses deneyimi sunacak. Ayrıca DSEE HX işlemcisi içeren yeni Walkman, sıkıştırılmış müzik dosyalarınızdan yüksek kalite almamızı sağlayacak. Bununla beraber yeni Walkman, plak tadı alabilmemiz için dahi özel bir işlem birimi de bulunduruyor. Vaadedilen 26 saat pil ömrü ise oldukça ilgi çekici duruyor. Bağlantı arabirimi olarak USB-C‘nin tercih edildiği yeni Walkman’in piyasaya çıkış tarihi ve satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.