Sony Walkman 40. Yıl şerefine tekrar sahnede!

Spotify Premium abonelerinde bu yıl %31 artış göstererek haziran ayının sonunda 110 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu durum haziran ayında 60 milyon kullanıcıya ulaşan Apple Music ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir rakam.

İlginizi Çekebilir: Samsung akıllı telefon satışında hala lider!

Bu rakam oldukça yüksek olmasına rağmen Spotify kendi hedefini yakalayamadıklarını açıkladılar. İki yıllık kampanyalarının alımı beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini ve aylık kaybın %4.6 seviyelerine düştüğünü ve reklam gelirlerinden kazançlarının da arttığını ifade ettiler. Öğrenci ürünlerinde ise planladıklarından daha az talep gördüklerini açıkladı.

Bu durumun kendileri için iyi olduğunu ve yıl sonuna doğru bu eksiklerden ders alarak artışın hedeflerine doğru artması için çalışacaklarını söyleyebiliriz. Şirketin yeni abonelerine özel mayıs ve haziran ayında gerçekleştirdiği üç aylık 1 dolar promosyon fırsatlarının da satış stratejisi konusunda işe yaradığı da apaçık ortada.

Bu durum kısmen şirketin kullanıcı başına ortalama gelirini aylık 10 dolar civarından yaklaşık 5.42 dolar civarına düşürmüş durumda. Bu ortalamaya aile hesapları ve öğrenci hesapları da dahil. Bununla birlikte Apple Music, üç aylık ücretsiz deneme imkanı sağlasa da benzer stratejilerin iki şirket içinde olumlu sonuç verdiği kesin.

Şirket, gelişmekte olan ülkeler için de kullanımı sağlayabilmek adına yeni bir yol deniyor. Spotify Lite adını verdiği uygulama eski telefonlarda ve sınırlı bant genişliğine sahip olan bölgelerde iyi çalışması sağlanan bir uygulama.

Bu uygulama normal Spotify’a göre daha az imkana sahip ve üst düzey ses imkanı da sağlamıyor. Bu uygulama şuan için 36 ülkede aktif bir şekilde kullanılmakta.

Spotify normal pazarda gelişme gösterebilmek adına podcast tarafına ağırlığını vermiş durumda. Bu durumun en büyük kanıtı ise bu yıl şubat ayında büyük bir podcast şirketini satın almış olması. Satın almasından itibaren şirket kayda değer bir yükselme ivmesi göstermiş durumda.

Spotify bu durumdan kazançlı mı?

Ancak Spotify gelirde yaşamış olduğu bu düşüş ile kullanıcı sayısında artış gösterse de kazanç bakımından düşüş yaşadığı ortada. Bu durumun uzun vadede olumsuz bir etki yaratacağı ortada. Apple Music bu konuda avantajlı çünkü bu servis Apple ekosisteminde kullanıcıları bağlı tutmaya yardımı dokunuyorsa eğer ve Apple ürünleri almaya teşvik ediyorsa şirket için her şey yolunda. Eddy Cue, geçen ay Apple Music’in Ocak ayında 50 milyondan 60 milyon aboneye ulaştığını söylemişti.