Müzik
Sony Walkman 40. Yıl şerefine tekrar sahnede!
Sony Walkman 40. Yıl şerefine tekrar sahnede!
Teknoloji devi Sony, bir dönem adeta yeni bir çağ açan Walkman‘ini 40. yıl şerefine tekrar sahneye çıkıyor. Walkman müjdesi Berlin‘de düzenlenen IFA 2019‘da açıklandı.
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Sony Walkman, 1979 yılında çıkışını yapmış ve bir devrim yaratmıştı, hatta ilk ürün olan Sony TPS-L2 Walkman, müziğin dinlenme şeklini değiştirmişti. Sony daha sonra Walkman‘in farklı sunumlarını piyasaya sürdü ancak 40. yıla özel sürümü çok daha özel olacak gibi duruyor. NW-A100TPS koduyla çıkacak Walkman, arkasında 40. yıl logosu taşıyacak. Ürün aynı zamanda orijinal Walkman‘i anımsatacak bir kılıf ve kutu ile gelecek. Ayrıca uzun süredir unuttuğumuz kasetlerimizi de arşivlerden çıkarıp Walkman‘da çalabileceğiz. Ayrıca NW-A105 kodlu, 40. yıl logosu olmayan daha ucuz bir Walkman de piyasaya sürülecek.
Yeni Walkman Android işletim sistemi ile gelecek. S-Master HX dijital amplifikatör ile gelecek yeni Walkman, yüksek çözünürlüklü ve temiz bir ses deneyimi sunacak. Ayrıca DSEE HX işlemcisi içeren yeni Walkman, sıkıştırılmış müzik dosyalarınızdan yüksek kalite almamızı sağlayacak. Bununla beraber yeni Walkman, plak tadı alabilmemiz için dahi özel bir işlem birimi de bulunduruyor. Vaadedilen 26 saat pil ömrü ise oldukça ilgi çekici duruyor. Bağlantı arabirimi olarak USB-C‘nin tercih edildiği yeni Walkman’in piyasaya çıkış tarihi ve satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.
Müzik
Spotify Premium 110 milyon aboneye ulaştı
Spotify Premium abonelerinde bu yıl %31 artış göstererek haziran ayının sonunda 110 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu durum haziran ayında 60 milyon kullanıcıya ulaşan Apple Music ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir rakam.
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Bu rakam oldukça yüksek olmasına rağmen Spotify kendi hedefini yakalayamadıklarını açıkladılar. İki yıllık kampanyalarının alımı beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini ve aylık kaybın %4.6 seviyelerine düştüğünü ve reklam gelirlerinden kazançlarının da arttığını ifade ettiler. Öğrenci ürünlerinde ise planladıklarından daha az talep gördüklerini açıkladı.
Bu durumun kendileri için iyi olduğunu ve yıl sonuna doğru bu eksiklerden ders alarak artışın hedeflerine doğru artması için çalışacaklarını söyleyebiliriz. Şirketin yeni abonelerine özel mayıs ve haziran ayında gerçekleştirdiği üç aylık 1 dolar promosyon fırsatlarının da satış stratejisi konusunda işe yaradığı da apaçık ortada.
Bu durum kısmen şirketin kullanıcı başına ortalama gelirini aylık 10 dolar civarından yaklaşık 5.42 dolar civarına düşürmüş durumda. Bu ortalamaya aile hesapları ve öğrenci hesapları da dahil. Bununla birlikte Apple Music, üç aylık ücretsiz deneme imkanı sağlasa da benzer stratejilerin iki şirket içinde olumlu sonuç verdiği kesin.
Şirket, gelişmekte olan ülkeler için de kullanımı sağlayabilmek adına yeni bir yol deniyor. Spotify Lite adını verdiği uygulama eski telefonlarda ve sınırlı bant genişliğine sahip olan bölgelerde iyi çalışması sağlanan bir uygulama.
Bu uygulama normal Spotify’a göre daha az imkana sahip ve üst düzey ses imkanı da sağlamıyor. Bu uygulama şuan için 36 ülkede aktif bir şekilde kullanılmakta.
Spotify normal pazarda gelişme gösterebilmek adına podcast tarafına ağırlığını vermiş durumda. Bu durumun en büyük kanıtı ise bu yıl şubat ayında büyük bir podcast şirketini satın almış olması. Satın almasından itibaren şirket kayda değer bir yükselme ivmesi göstermiş durumda.
Spotify bu durumdan kazançlı mı?
Ancak Spotify gelirde yaşamış olduğu bu düşüş ile kullanıcı sayısında artış gösterse de kazanç bakımından düşüş yaşadığı ortada. Bu durumun uzun vadede olumsuz bir etki yaratacağı ortada. Apple Music bu konuda avantajlı çünkü bu servis Apple ekosisteminde kullanıcıları bağlı tutmaya yardımı dokunuyorsa eğer ve Apple ürünleri almaya teşvik ediyorsa şirket için her şey yolunda. Eddy Cue, geçen ay Apple Music’in Ocak ayında 50 milyondan 60 milyon aboneye ulaştığını söylemişti.
Müzik
FreeBuds Lite vs AirPods 2 vs Galaxy Buds karşılaştırması
Türkiye’de resmi olarak satışta olan Huawei FreeBuds Lite, Apple AirPods 2 ve Samsung Galaxy Buds kablosuz kulaklıklarını karşılaştırıyoruz.
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Günümüzde akıllı ses sistemleri kablosuz bağlantılar ile gelişiyor. Apple’ın 2016 yılında tanıttığı ilk jenarasyon AirPods ile daha da popülerleşen kulaklıklar günümüzde bazı müziksever ve iş insanları için vazgeçilemez bir araç haline geldi. Bu makalede geçtiğimiz günlerde satışa çıkan FreeBuds Lite, resmi olarak satışta olan AirPods 2 ve Galaxy Buds kablosuz kulaklıklarını karşılaştıracağız.
8 Mart tarihinde tanıtılan Samsung Galaxy Buds, Bluetooth v5.0 (LE 2 Mbps’a kadar) kablosuz teknolojisi ile birlikte geliyor. Her bir kulaklık için 6 gram ağırlığı bulunan kablosuz kulaklıkta 2 x 58 mAh batarya bulunuyor. Sarı, beyaz, siyah renkleri bulunan Buds’ın şarj kılıfı 40 gram. Kullanım süresi olarak ise cihaz tipik kullanımda 6 saat, konuşma Süresi/Sesli Aramada 5 saat veriyor. 799 TL fiyatı ile Samsung resmi satış sitesinden alabileceğiniz kulaklıkta iki adet mikrofon bulunuyor.
Apple 29 Mart 2019 tarihinde yeni jenarasyon olarak tanıttığı AirPods 2 modelini satışa sundu. Bluetooth teknolojisi ile iletişim sağlayan kulaklıkların her biri 4 gram ağırlığında. Cihazları şarj etmenize olanak sağlayan kutuda 398 mAh batarya bulunuyor. 93 mW güç tüketen kablosuz kulaklıklar 5 saat dinleme ve 3 saat konuşma süresi sunuyor. 1399 TL fiyatı ile Apple mağazalarından alabileceğiniz cihazda çift mikrofon bulunuyor.
Huawei 26 Mart tarihinde tanıtımını gerçekleştirdiği kablosuz kulaklık modeli FreeBuds Lite‘ı ülkemizde satışa sundu. Her biri 5.5 gram ağırlığındaki kulaklıklarda 55 mAH batarya bulunuyor. 410 mAH şarj istasyonuna sahip kulaklıklar 3 saate kadar çalma süresi sunuyor. Şirketin verdiği bilgiye göre ise FreeBuds Lite 15 dakikalık şarj süresinde 90 dakika çalma süresi sunuyor. 699 TL satış fiyatına sahip cihaz iki adet mikrofona sahip.
Cihaz satış fiyatları ve teknik özellikleri şirketlerin resmi sayfaları üzerinden alınmıştır.
Aksesuar
Spotify’ın ilk cihazı “Car Thing” test edilmeye başlandı!
Spotify, uzun süredir beklenen ilk donanım cihazını test etmeye başladı. “Car Thing” adıyla tanıttığı cihaz, araçlarda ses ve müzik kontrolü yapan bir asistan olarak karşımıza çıkacak.
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Spotify, uzun bir süredir kendi donanım cihazları hakkında adımlar atıyordu. Bu konu ile ilgili patentlere, anlaşmalara ve işe alımlara imza atan şirket; en sonunda arabalarda kullanılacak olan Car Thing isimli cihazı test etmeye başladı. ABD’de bulunan bir grup Spotify kullanıcısının test edeceği bu sesli asistanın, şimdilik piyasaya sürülmeyeceği söylendi.
Car Thing, Apple CarPlay ya da Android Auto gibi özellikleri bulunmayan otomobillerde ses ve müziği kontrol eden bir asistan gibi kullanılıyor. 12 voltluk araç prizine takılarak çalışan cihaz, kullanıcıların çalma listesine otomatik ulaşmak ve sesli olarak kontrol edilmek gibi araçlarda gerekli olabilecek özellikleri sunuyor.
Spotify’ın şimdilik sınırlı Spotify Premium kullanıcısının deneyimine sunduğu cihazla birlikte, kullanıcıların donanımsal bir alet hakkındaki geri bildirimlerini almayı planlıyor. Bu tip bir araç içi cihazın ardından gelecek ve farklı alanlarda kullanılabilecek donanım cihazları için Car Thing’in, bir dönüm noktası olması bekleniyor.