Yeni Android Beta Sürümü Google Pixel Kullanıcılarına Dağıtıldı

Google bugün Android Nougat 7.2.1 sürümünü Android Beta Program kullanıcılarına dağıttı ve bu güncelleme bir ilki beraberinde getirdi.

Google’ın yayınladığı güncelleme ile beraber şirketin Android 7.1 işleti sistemine sahip Pixel ve Pixel XL modellerine ilk defa güncelleme gelmiş oldu. 7.1.2 bir kaç ay içerisinde bütün kullanıcılar için yayınlanacak. Şimdilik bazı hatalar gideriliyor. Pixel sahipleri bugünden itibaren beta programından güncellemeyi indirebilir.

Android 7.1.2 beta sürümünü Pixel sahipleri dışında Nexus Player, Nexus 5X, Nexus 6P ve Pixel C sahipleri de indirebilir. 2014 yılında çıkan Nexus 6 telefon ve Nexus 9 tablet artık desteklenmiyor. Güncellemeyi manuel olarak indirmek mümkün. Ancak OTA güncellemesi için g.co/androidbeta adresinden kayıt olmak gerekiyor.

İşletim sisteminin tam sürümü yakında gelecek. Ancak ilk başta yine çok kısıtlı kullanıcı direkt olarak erişebilecek. Yeni sürüm ilk olarak Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus Player, Nexus 6P ve Nexus 5X için dağıtılacak. Beta programına dahil edilmeyen Nexus 6 tam sürüm güncellemeyi de almayacak ve son sürümü Android 7.1.1 olarak kalacak.