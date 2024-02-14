2024’e dair Apple AirPods serisine yönelik heyecan verici yeniliklerin sızdırılan bilgileri, teknoloji dünyasında büyük bir merakla karşılanıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın kapsamlı raporuna göre, Apple’ın yeni AirPods serisi için bu yıl büyük bir değişiklik planladığına dair güçlü işaretler mevcut.

Mark Gurman’a göre, Apple, AirPods 2 ve AirPods 3 modellerini sonlandırarak, yerine iki farklı AirPods 4 modeli piyasaya sürecek. Bu yeni modellerin tasarımı, AirPods 3 ve AirPods Pro’nun özelliklerini birleştirecek şekilde tasarlanacak. Rapora göre, her iki AirPods 4 modeli de AirPods Pro’daki gibi değiştirilebilir uçlara sahip olmayacak, ancak daha iyi bir uyum sunacak.

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Özellikler açısından, üst seviye AirPods 4 modelinde gürültü engelleme özelliği sunulurken, alt seviye modelde bu özellik bulunmayacak. Her iki model de USB-C şarj kutularıyla gelecek ve üst seviye modelde yerleşik hoparlörlere sahip olacak.

Yeni AirPods 4 modellerinin 2024’ün sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Apple genellikle yeni AirPod modellerini Eylül ayında yeni iPhone’larla aynı anda piyasaya sürüyor.

Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun raporlarına göre, Apple ayrıca düşük maliyetli bir AirPods versiyonu üzerinde çalışıyor. Bu versiyonun “AirPods Lite” olarak adlandırılacağı ve 99 dolarlık bir fiyatla satışa sunulabileceği belirtiliyor. Ancak, bu versiyonun AirPods 4 modelleriyle aynı alt sürüm mü yoksa tamamen farklı bir ürün mü olacağı henüz net değil.

Ayrıca, 2024’te Apple’ın AirPods Max’in yeni bir sürümünü piyasaya süreceği bildiriliyor. Ancak, buradaki tek değişiklik, şarj için Lightning’den USB-C’ye geçiş olacak. Başka bir yükseltme planlanmadığı için AirPods Max, 2020’den beri kullanılan H1 çipini koruyacak.

AirPods Pro kullanıcıları içinse, Apple’ın 2025 yılına kadar bir güncelleme planlamadığı söylentileri dolaşıyor. Ancak, bu güncelleme yeni bir tasarım, yeni bir çip ve sağlık odaklı yetenekler gibi çeşitli yeni özellikleri içerebilir. Bu haberler, Apple hayranlarını heyecanlandırırken, AirPods serisinin geleceği hakkında büyük bir merak uyandırıyor.