Genel
Yemeksepeti Kullanıcıları Şifre Değiştirmeli!
Yemeksepeti online yemek siparişi verebileceğiniz bir uygulama. Siber saldırıya uğrayan platform, ad-soyad, doğum tarihi, telefon numaraları, e-posta adresleri, adres bilgileri ve SHA-256 algoritması ile şifrelenmiş parolaların ele geçirildiğini söyledi. Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, SHA-256 ile şifrelenmiş parolaların kırılmasının oldukça zor olduğunu ve şifrelere düz metin olarak ulaşılmadığını belirtti. Ayrıca kullanıcıların yine de her ihtimale karşı mutlaka şifrelerini, benzer mail adresi ve şifre kombinasyonuyla giriş yaptıkları diğer hesap şifrelerini ve kredi kartı bilgilerini değiştirmesi gerektiğini söyledi. Üstelik uygulamayı kullananlara 4 önemli uyarıda bulundu.
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Kullanıcıları Ne Yapmalı?
1. Şifrelerinizi daha zor bir şifre ile değiştirin. Şifrelerin düzenli periyotlarla değiştirilmesi bir alışkanlık haline getirilmeli. Ayrıca her zaman büyük-küçük harflerin yer aldığı, alfa numerik zor şifreler kullanılmalı. Veri ihlallerinin ardından ise her ihtimale karşı şifreler değiştirilmeli.
2. Mail adresinizin şifresini değiştirin. Birçok kullanıcı tek bir şifreyi tüm hesap ve mail adresi kombinasyonlarında kullanmakta. Bu nedenle veri ihlaline uğrayan platform için kullandığınız e-posta adresi ve şifre kombinasyonunu başta mail adresiniz olmak üzere diğer tüm kullandığınız hesaplarda değiştirin uyarısında bulundu.
3. Tanımlı kart bilgilerinizi yeni bir sanal kart ile değiştirin. Online alışverişlerde her zaman sanal kart kullanılmalı ve limitleri kontrol etmelisiniz. Bu sayede bir veri ihlali durumunda hızlıca kartınızı iptal edebilirsiniz. Üstelik yeni oluşturduğunuz bir sanal kart ile işlemlerinize devam edebilirsiniz.
4. Sosyal mühendislik ve hedefli oltalama saldırılarına karşı tetikte olun. Şirketten yapılan açıklamada ad-soyad, doğum tarihi, e-posta adresleri ve adres bilgilerinin de ele geçirildiği bilgisi verildi. Sizi arayarak adınız ve soyadınızla hitap eden, adres bilginizi bilen ve e-posta adresinize mail gönderebilen bir dolandırıcı, sosyal mühendislik yöntemlerini kullanarak daha inandırıcı olabilir. Özellikle bunun gibi olası oltalama saldırılarına karşı daima tetikte olmalısınız. Kurumların ve şirketlerin kendi sitelerinden işlem yapmalı ve e-posta ile gönderilen linklere tıklarken temkinli olmalısınız.
Ne olmuştu?
Yemeksepeti, 27 Mart 2021 Cumartesi günü yaptığı açıklamada; 25 Mart 2021 Perşembe günü sabah saatlerinde bir saldırıya uğradıklarını fark ettiklerini söyledi.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Ultra modeli tanıtıldı
Çinli teknoloji devi Xiaomi, düzenlemiş olduğu etkinlikte Xiaomi Mi 11 Ultra modelini lanse etti. Şirketin yeni nesil amiral gemisi, kamera özellikleri ile ön plana çıkıyor.
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Xiaomi, Çin’de yeni bir lansman etkinliği gerçekleştirerek en güçlü akıllı telefonlarından biri olan Mi 11 Ultra’yı duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung tarafından geliştirilen 6.81 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü AMOLED ekran yer alıyor. 120Hz ekran yenileme hızına ve HDR10+ desteğini de beraberinde getiriyor.
Gücünü Qualcomm’un 5 nm fabrikasyon süreciyle üretmiş olduğu Snapdragon 888’den olan Mi 11 Ultra, 8 GB RAM veya 12 GB RAM’li sürümleri bulunuyor. Depolamada ise 256 GB veya 512 GB’lık modelleri yer alıyor.
Xiaomi’nin yeni amiral gemisinde Samsung tarafından geliştirilen 50 Megapiksel ISOCELL GN2 ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 48 Megapiksel çözünürlük sunan Sony IMX586 ultra geniş açılı ve yine aynı sensörün kullanıldığı telefoto kamera eşlik ediyor. Ayrıca cihazın ön tarafında ise 20 Megapiksel geniş açılı selfie kamerası yer alıyor.
Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin teknik özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 888
- Grafik birimi: Adreno 660
- RAM: 8 veya 12 GB
- Depolama: 256 veya 512 GB
- Ekran: 6,81 inç 3200 x 1440 piksel çözünürlük, Super AMOLED, 120 Hz tazeleme hızı
- Arka Kamera: 50 MP, f/1,95 + 48 MP, f/2,2 + 48 MP, f/4,1
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 5.000 mAh (67W Kablolu veya kablosuz hızlı şarj)
- İşletim Sitemi: Android 11 tabanlı MIUI 12
Son olarak Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin en çok merak edilen fiyatları da belli oldu. Söz konusu cihazın başlangıç modeli 8 GB/256 GB’lık modeli için yaklaşık 913 dolar isteniyor. Ayrıca 12GB/256 GB’lık için 989 dolar belirlenirken, 12GB/512 GB’lık model için de 1065 dolar belirlenmiş.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Pro modeli tanıtıldı
Çinli teknoloji devi Xiaomi, düzenlemiş olduğu etkinlikte Xiaomi Mi 11 Pro modelini lanse etti. Şirketin yeni nesil amiral gemisi, teknik özellikleri ile ön plana çıkıyor.
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Xiaomi, Çin’de yeni bir lansman etkinliği gerçekleştirerek en güçlü akıllı telefonlarından biri olan Mi 11 Pro’yu duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
Xiaomi Mi 11 Pro, Samsung üretimi 6.81 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü AMOLED ekran yer alıyor. 120Hz ekran yenileme hızına ve HDR10+ desteğini de beraberinde getiriyor.
Gücünü Qualcomm’un 5 nm fabrikasyon süreciyle üretmiş olduğu Snapdragon 888’den olan Mi 11 Pro, 8 GB RAM veya 12 GB RAM’li sürümleri bulunuyor. Depolamada ise 128 GB veya 256 GB’lık modelleri yer alıyor.
Xiaomi’nin yeni amiral gemisinde Samsung‘un yeni GN2 kamera sensör teknolojisine sahip ilk cihaz oldu. 50 Megapiksel ana kameraya ek olarak 13 Megapiksel 123 derecelik ultra geniş açı ve 8 Megapiksel periskop telefoto kamera bulunuyor. Ayrıca cihazın ön tarafında ise 20 Megapiksel geniş açılı selfie kamerası yer alıyor.
Xiaomi Mi 11 Pro modelinin teknik özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 888
- Grafik birimi: Adreno 660
- RAM: 8 veya 12 GB
- Depolama: 128 veya 256 GB
- Ekran: 6,81 inç 3200 x 1440 piksel çözünürlük, Super AMOLED, 120 Hz tazeleme hızı
- Arka Kamera: 50 MP, f/1,95 + 13 MP, f/2,4 + 8 MP, f/3,4
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 5.000 mAh (67W Kablolu veya kablosuz hızlı şarj)
- İşletim Sitemi: Android 11 tabanlı MIUI 12
- Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz, Aura
Son olarak Xiaomi Mi 11 Pro modelinin en çok merak edilen fiyatları da belli oldu. Söz konusu cihazın başlangıç modeli 8 GB/128 GB kapasite için belirlenen fiyatı yaklaşık 760 dolar isteniyor. Ayrıca 8GB/256GB kapasite için 807 dolar belirlenirken, 12GB/256GB kapasite 868 dolar olarak belirlenmiş.
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Akıllı Telefonlar
Realme GT Neo Geekbench üzerinde görüntülendi!
Realme GT Neo modeli ile alakalı yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefon Geekbench platformuna uğradı.
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Realme GT Neo modelinin performans detayları ortaya çıktı!
Realme amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. GT serisi için kolları sıvayan teknoloji devi, serinin Neo modeli için artık geri sayıma geçti. Tanıtımına az bir süre kalan akıllı telefon, Geekbench platformuna uğradı. Test sonuçları belli olan akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de kesinleşti. Tekli çekirdek performansından 975 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansından da 3320 puan almayı başardı.
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Bununla birlikte akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de netleşti. Realme GT Neo modeli MediaTek yapımı bir işlemci ile bizleri karşılayacak. Dimensity 1200 işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon 12 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Bunların yanı sıra cihazın detaylı teknik özellikleri ve tasarımı henüz belli olmadı ne yazık ki. Merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefon 31 Mart tarihindeki etkinlik ile tanıtılacak. Ayrıca akıllı telefona firmanın Çin için özel olarak çıkartacağı V13 modeli de eşlik edecek. Bakalım firma, amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde beklenen etkiyi yapacak mı bekleyip göreceğiz.
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Yemeksepeti Kullanıcıları Şifre Değiştirmeli!
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