Apple bulunan güvenlik açığı için acil bir güncelleme yayınladı

Google ve Microsoft’un tespit ettiği sistem açığı ile cihazlara kod girişi yapmak mümkün idi. Apple firması da iOS ve macOS için görülen bu güvenlik açığına yönelik bazı güncellemeler yayınladı. Böylelikle yeni gelen iOS 14.4.1 ve macOS 11.2.3 versiyonlarıyla; Safari ve diğer tarayıcılarda kullanılan WebKit’teki açığa çözüm getiriliyor. Tehlikenin potansiyelini de göz önünde bulundurarak Apple; kullanıcıların cihazlarını hemen güncellemeleri gerektiğini söylüyor.

Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 908-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.

reklam

Apple firması güncelleme paylaşımında konuyla ilgili kısa bilgiler verse de firmanın sitesi konuyu aydınlatıyor. Sitede hafıza sorunu olarak geçen sistem açığı sorununun hemen çözüldüğünden bahsediliyor. Apple aynı zamanda sorunun çözümlenmediği durumda; siber suçluların etkilenen cihazlarda kötü amaçlı kod yazılımı yapabileceğini de not düşüyor. Sistem açığının Common Vulnerability Scoring System (CVSS) tarafından aldığı puan ise 7.7/10 olarak karşımıza çıkıyor.

reklam

Şu anda iOS güncellemesi iPhone 6 ve üst modellerinin yanında; iPad Air 2 ile iPad 4 ve üst modelleri için gelmiş durumda. Bunlara ek olarak yedinci nesil iPad touch cihazlarını da sayabiliriz. Mac cihazlar için ise güncelleme macOS Big Sur sisteminde ulaşılabilir halde.

Otomatik olarak elde edilmemesi durumunda iOS kullanıcıları güncellemeleri manuel olarak yapabiliyorlar. Bunun için ise Ayarlar, Genel ve Yazılım Güncellemesi adımlarının izlenmesi gerekiyor. Diğer taraftan Mac sahiplerinin ise Sistem Seçenekleri alanından yine Yazılım Güncellemesi yolunu izlemeleri gerekiyor.