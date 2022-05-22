Bu videomuzda bizzat deneyimlediğimiz en iyi bluetooth hoparlörleri listeliyoruz. En uygun fiyatlıdan pahalıya doğru giden listemizde bütçenize, tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun olan hoparlörü tercih edebilirsiniz. Listemizde özellikle taşınabilir, her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünlerden tercih yaptık.

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Sizler de bu listede yer alan ürünler ile alakalı deneyimlerinizi ve listede olmayan tavsiye ettiğiniz ürünleri yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın.

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Tavsiye ettiğimiz bluetooth hoparlörler:

Grundig GSB 710

OPPO OBMC03

JBL Go 3

JBL Clip 4

Soundcore Motion B

Ultimate Ears Wonderboom 2

Soundcore Motion+

Ultimate Ears Boom 3

Huawei Sound Joy