HUAWEI ve DEVIALET İş Birliği! | HUAWEI Sound Joy İnceleme

HUAWEI, uzun zamandır giyilebilir teknolojik ürünler konusunda kendini geliştiriyor. Bunları da tam kablosuz kulaklıkları, kafa üstü kulaklıklar, boyun askılı kulaklıklar ve akıllı saatleri olarak sıralayabiliriz. Şimdi ise marka taşınabilir kablosuz hoparlör pazarında yer alıyor ve bunun ilk örneklerini Huawei SOUND ve Mini Hoparlörle görmeye başladık. Şimdi ise ses konusunda büyük tecrübelere sahip olan DEVIALET ile birlikte HUAWEI, bu iddiasını bir adım öteye taşıyor.

Peki HUAWEI Sound Joy neler sunuyor hep beraber bu videoda göz atalım. Siz de Sound Joy hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.

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