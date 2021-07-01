Genel
Yaz Tatili İçin OPPO’dan Tatil Hediyeleri | OPPO A15s HEDİYELİ
Okullar kapanmış, karneler alınmış ve yaz tatiline girmişken karne hediyesiz bir tatil geçirmekte olmazdı! OPPO’dan seçtiğimiz tatil hediyeleri listemizle sizlerle birlikteyiz.
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Seçtiğimiz ürünlerden bazıları; akıllı telefon tarafında OPPO A15s, OPPO A74, OPPO Reno 5 Lite ve OPPO Reno 5. Kulaklık tarafında ise OPPO Enco Air ile OPPO Enco W31 tam kablosuz bluetooth kulaklık en iyi seçeneklerden. Birbirinden güzel olan bu hediyelerden OPPO A15s ise HWP’den! Eğer OPPO A15s’i kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kendinize özgü bir yorumla #OPPO15SBENİMOLSUN etiketini kullanmak. Herkese bol şanslar ve iyi tatiller!
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Akıllı Telefonlar
Kim Poco F3 Almalı?
POCO F3 bulunduğu fiyat segmentinde en iyi telefonlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. İncelemesini ve birçok karşılaştırmasını yaptığımız POCO F3’ü kimlerin tercih etmesi gerektiği sorusuna bu videoda cevap veriyoruz.
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POCO F3’ü tercih etme sebeplerine madde madde yakından bakalım:
İçindekiler
Tasarım
POCO F3’ün tasarımı Xiaomi’nin 10.yılına özel çıkarttığı telefonlardan gelen bir zariflik algısıyla geliyor. Daha öncelerinde daha kalın bir telefon tasarımı anlayışı varken şimdi ise çok daha kibar ve çok daha zarif bir tasarım bizleri karşılıyor. Elde tutuşu da bir o kadar rahat olan POCO F3 196 Gram ağırlığı ile psikolojik sınır olan 200 gramın hemen altında yer alıyor. Ön tarafta ekran deliği olarak gizlenmiş kameranın çerçevesi de ultra ince tutulmuş. Bu sayede ekrana baktığınızda kamera deliği göz yormuyor ve tasarımla bütünleşiyor. İki farklı rengiyle ülkemize gelen modelin siyah renginin ayna yüzeye sahip olmasıyla daha şık bir görünüş sağlanmış. Mavi rengi ise diğer telefonlardan farklı olarak çarpıcı, farklı bir tasarımla “ben buradayım” diyor.
Ekran
Ekran tarafı POCO F3’ün en önemli teknik özelliklerinden bir tanesi. 6.67 in. FHD+ Samsung yapımı bir E4 klasmanında bir AMOLED ekran bulunuyor. Ayrıca bu ekran daha akışkan görüntüler için 120Hz ekran tazelemesi ile geliyor. Oyun severleri de unutmayan POCO, 360Hz dokunmatik tepkimesi ile rakiplerinden bir adım daha öne geçiyor. HDR10+ desteği sayesinde bu ekranda içerikleri tüketmek daha keyifli hale geliyor. 900nit parlaklığı güne altında 1300nite kadar çıkabildiği içinde parlaklık konusunda da herhangi bir sorun yaşatmıyor. MEMC teknolojisi sayesinde yapay zekanın desteğiyle görüntüleri olduğundan daha akışkan göstererek ekran deneyimini en üst seviyeye taşıyor.
Performans
Bir fiyat/performans telefonu olduğu için POCO F3, içerisinde amiral seviyesinde bulunan işlemciyi kullanmazsa olmazdı. Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisinden gücünü alan telefona 6GB RAM ve 128GB depolama eşlik ediyor. Eğer isterseniz 8GB RAM ve 256GB depolamaya sahip olan modelini de tercih edebiliyorsunuz. İçerisindeki RAM’ler LPDDR5 olduğu için ve depolama birimi de UFS3.1 desteklediğinden dolayı veri alışverişi ve gündelik kullanımda hiçbir zaman durmak bilmiyor. Günümüzdeki ağır grafikli oyunları en üst seviyede ve grafik ayarlarında rahatlıkla oynatabiliyor. Siz oyun keyfini yaşarken, ağır yük altında telefonun ısınmasını engellemek için Sıvı Soğutma Teknolojisi 1.0 Plus bulunuyor. Bu sayede telefon optimum sıcaklıkta çalışıp fazla yorulmuyor, performansının devamlılığını sağlıyor. Android 11 ile gelen telefonun en az w sene boyunca büyük Android sürümleri de alacak. MIUI 12.5 ile daha da akıcı hale gelen telefon performans konusunda eksiksiz bir telefon haline geliyor.
Kamera
POCO F3 kamera tarafında da iddialı olduğunu her halinden belli ediyor. Arka tarafta 48MP + 8MP + 5MP üçlü kamera kurulumuna sahip olan telefonun en dikkat çekici özelliği ise makro modu. Telemakro kamerasıyla 3cm ile 7cm arasında makro çekimler gerçekleştirebiliyor. Hem detayları bol ve keskin fotoğraflar, hem de renk doğruluğu yüksek olan fotoğraflar çekebiliyor Ana kamerası amiral seviyesindeki bir telefona göz kırpan fotoğraflar çıkarırken gece çekimlerinde de aynı derece başarılı olabiliyor.
Ses
Ses konusunda da kendini ispatlamış bir model POCO F3. Stereo hoparlöre sahip olan telefon ayrıca Dolby Atmos desteğine sahip. Bu sayede izlediğiniz içeriklerin ses kalitesi size olduğundan daha iyi deneyim sunabiliyor. Hi-Res ses sertifikası da bulunan POCO F3 ses konusunda takıntılı olanlar için de tercih edilebilecek bir model.
Ağ Bağlantıları
POCO F3, Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisi ile entegre olarak gelen 5G bağlantısına da sahip . Bu sayede geleceğe bir yatırım olarak da görülebilir. İleriki yıllarda ülkemizde de aktif olduğunda 5G teknolojisini eğer POCO F3 sahibi iseniz kullanabileceksiniz. Bunun yanında Wifi 6 ve Bluetooth 5.1 teknolojisi ile veri alışverişi konusunda da eksiksiz bir model olarak karşımıza çıkıyor. Wifi 6 olması daha hızlı indirme ve yükleme yapmanıza izin veriyor.
Ayrıca 16 Ağustos 2021 tarihine kadar Xiaomi Türkiye garantili POCO F3 satın alan kullanıcılar fatura tarihinden itibaren ilk 6 ay içinde 1 kez ücretsiz ekran koruma garantisinden faydalanabilecekler. Detaylara www.mi.com/tr/service/support adresinden ulaşabilirsiniz.
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Genel
ASUS, 5G Open RAN hızlandırma için Silicom ve Intel ile iş birliği yaptı
Asus, Silicom ve Intel ile iş birliğine başladığını açıkladı. Yapılan iş birliğiyle 5G Open Radio Access Network’ün (O-RAN) geniş ölçekli kurumsal kurulumunun önü açılacak ve ağ operatörlerine O-RAN’dan temele kadar 5G ortamları kurmaları için en iyi donanım yazılım entegrasyonunu oluşturma becerisi kazandırılacak.
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Asus, Silicom ve Intel, hazır O-RAN çözümleri oluşturmak için iş birliğine başladı
Yüksek performanslı ağ ve veri altyapısı çözümleri alanında sektör lideri olan Silicom, 4G/5G yatırımlarını Open RAN çözümlerine yöneltmeye karar verdi. Asus, Silicom’un sistemlere yönelik ünlü TimeSync ve FEC teknolojilerini optimize eden sunucu tasarımlarının geliştirme süreçlerinin erken dönemlerinden beri sürece dahil. Silicom’un 4G ve 5G L1 hızlandırma ve TimeSync çözümleriyle O-RAN pazarına yenilikçi ürünler sunmaya odaklandığını belirten Silicom Stratejik Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Oren Benisty, “ASUS ile yaptığımız iş birliğiyle, servis sağlayıcılara hem ön taşıyıcı hem arka taşıyıcı özelliklerine sahip 5G PoC için hazır DU sistemleri sunuyoruz.” dedi.
Asus, 5G O-RAN çözümleri için yüksek düzeyde bir Ar-Ge becerisi göstermek için elinden geleni yapmaya çalıyor. Bu durum da şirketin Ar-Ge tarafında ciddi güven toplamasını sağladı. Çok geniş sıcaklık aralığında depolama imkânı veren sunucularla, açık hava kurulumları da dahil olmak üzere birçok farklı çalışma ortamında en uygun performans sunuluyor. Asus, 5000’den fazla ar-ge uzmanıyla veri merkezlerinden yapay zeka ve IoT uygulamalarına kadar geniş bir ölçekte ürünlere destek veriyor. ASUS’un ar-ge projeleri temel yazılım ve donanım teknolojileri ve modüller hakkında derinlemesine çalışmalar ve müşteri kullanım değerlendirmeleri ile yürütülüyor.
Bu projede, Asus yenilikçi sunucu tasarımındaki uzmanlığını kullanarak; 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilerle cihazlara güç sağlıyor. Intel Deep Learning Boost teknolojisi ile entegre yapay zeka hızlandırma desteği sunan bu işlemciler ağ için optimize edilmiş Intel yonga setlerinden yararlanıyor.
Böylelikle Asus, 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilerle donatılmış geniş bir uygulama odaklı sunucu sistemleri serisine sahip durumda. Bu seride çok düğümlü (RS720Q-E10), yüksek performanslı (RS720-E10 ve RS700-E10) ve GPU yoğunluklu (ESC4000-E10) sunucular bulunuyor. Ağ için optimize edilen CPU’lar kapsamlı bir 5G ve akıllı sınır bilişim sistemlerinde dağıtılıyor. Bu Asus sunucular PCI Express 4.0’ın yüksek bant genişliğinden yararlanıyor ve telekom sektöründeki standartları karşılayan çoklu ağ seçenekleri sunuyor. Asus ayrıca Silicom’un TimeSync ve FEC adaptörleri için talep üzerine müşteri onayları sağlıyor. Böylece müşteriler hemen her kurulum için kolayca yapılandırılabilen ağ çözümlerine sahip oluyor. Bunlara ek olarak Asus, aygıt yazılımlarının güvenli olması için FPGA tabanlı Intel Platform Firm Resilience (PFR) teknolojisini güvenilirlik kaynağı (Root of Trust) platformu olarak entegre eden sunucu ve altyapı güvenliği sunuyor. Ayrıca aygıt yazılımı tehdit tespiti ile güvenlik saldırılarına karşı koruma ve bu saldırıların ardından kurtarma özellikleriyle birlikte veri gizliliği ve koruması için Intel SGX ve şifreleme hızlandırması için başka donanım destekli güvenlik özellikleri içeriyor.
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Genel
Xiaomi, gerçekleştirilen toplantıda gizliliğin korunmasına dikkat çekti
Xiaomi, Güvenlik ve Gizlilik Farkındalık Ayı ve gizlilikle ilgili iki yeni teknik dokümanı açıklayarak güvenlik ve gizlilik alanında sektör standartlarını benimsediğini gösterdi.
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Xiaomi, Xiaomi Bilim ve Teknoloji Parkı’nda çeşitli etkinlikler düzenlediği Güvenlik ve Gizlilik Farkındalık Ayı’nı başarıyla tamamladı. Xiaomi, düzenlediği etkinliklerle çalışanların, sektör yöneticilerinin, uzmanlar ve kamuoyunun dikkatini bilgi güvenliği ve gizliliğin korunmasına yönelik uygulamalara çekti. Marka güvenlik ve gizliliğe ilişkin çeşitli teknik dokümanların yanı sıra güvenliğe yönelik bir şeffaflık raporu yayınladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Güvenlik ve Gizlilik Farkındalık Ayı’nın teması “Güvenlik ortak sorumluluğumuzdur. Harekete geçmeden önce her zaman düşünün” oldu. Xiaomi, etkinlikle güvenlik ve gizlilik alanında sektör standartlarını takip etme kararlılığını gösterirken şeffaflığa olan bağlılığını güçlendirdi.
Xiaomi Başkan Yardımcısı ve Xiaomi Güvenlik ve Gizlilik Komitesi Başkanı Cui Baoqiu, “Lider bir Android akıllı telefon üreticisi olarak büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Tüketicilere kişisel bilgilerinin nasıl toplandığını, kullanıldığını ve korunduğunu bildirmeyi taahhüt ediyoruz. Xiaomi’nin güvenlik, gizlilik ve şeffaflık konusunda en iyi standartları desteklediğini söylemekten gurur duyuyoruz” dedi.
Bu yıl düzenlenen etkinliklerde, bir ay boyunca çalışanlara ve ziyaretçilere güvenlik ve gizlilikle ilgili bilgiler verildi. Etkileşimli demolar aracılığıyla kişisel bilgilerin nasıl korunacağına yönelik bilgiler de yer aldı. Ayrıca çalışanlara Xiaomi Güvenlik Akademisi tarafından “Ürün Geliştirmede Gizlilik Korumasına Bağlı Kalma”, Genel Güvenlik Araştırma ve Geliştirme Süreçleri” ve “İşle İlgili Risklerin Kontrolü” gibi çeşitli eğitimler verildi. Xiaomi Cup CTF yarışmasıyla binlerce mühendise bir “siber korsan” gibi davranma ve gizlilikle ilgili sorunların çözülmesine yönelik bir kodlama yarışmasına katılma fırsatı sunuldu. Ayrıca, çalışanlara mesleki eğitim vermek üzere Uluslararası Gizlilik Uzmanları Birliği (IAPP) sertifikalı eğitmenler davet edildi.
EY APAC Siber Güvenlik Risk Yönetimi Lider Ortağı Richard Watson, tüketici verilerinin güvenli bir şekilde toplanmasını ve saklanmasını beklediklerini belirtti. Kişisel verilerin bir kuruluşla paylaşılırken en önemli faktörler arasında güvenli veri toplama ve depolama süreçleri (yüzde 63), hangi verilerin paylaşıldığına dair denetim (yüzde 57) ve güven (yüzde 51) bulunduğuna dikkat çekildi. TrustArc Küresel Politikalar ve AB Stratejileri Direktörü Paul Breitbarth, kullanıcı verilerinin ülkeler arasında aktarımıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Veri ihracı yapanların uluslararası yasalara bağlı kalmaları ve diğer doğrulanabilir eylemlerde temel eş değer düzeyde bir veri koruması sağlamalarının önemini aktardı.
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