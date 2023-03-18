Yapı Kredi Bankası’nın teknoloji iştiraki olan Yapı Kredi Teknoloji şirketinde çalışan Efe Demir, bir iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

Patronların Ensesindeyiz Banka Emekçileri Dayanışma Ağı’nın ilettiği bilgiye göre depremzedelerin kredilerinin ertelenmesine dönük talebinden dolayı bir süredir işyerinde mobbinge maruz kalan Demir, geçtiğimiz günlerde yine uzun saatler çalıştırıldıktan ve bu sırada ağır şekilde baskı uygulandıktan sonra sinir krizi geçirerek camdan atlayarak intihar etti.

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Yapı Kredi Bankası’nda teftiş ekipleri ve savcılık tarafından soruşturmalar başlatıldı. İddiaya göre hayatını kaybeden Demir’in intihar etmeden önce yaşadığı mobbingi ve sorumlularının baskısını anlattığı bir e-postayı üst yönetime gönderdi.

Yapı Kredi Bankası’nın teknoloji iştiraki Yapı Kredi Teknoloji şirketinde çalışan Efe Demir İntihar ederek hayatına son verdi..

Efe,Depremzedelerin kredilerinin ertelenmesini istediği için mobbinge uğradı ve sabah saatlerine kadar çalıştırıldı. Çalışma arkadaşları, Efe’nin… https://t.co/YVa4JF6P7d pic.twitter.com/HvNdqEPNlr — Laborans (@LaboransS) March 17, 2023

Patronların Ensesindeyiz Ağı’ndan “Arkadaşımızın hesabını soracağız” mesajıyla yapılan paylaşımda “Ne istedi Efe Demir? Depremzedelerin kredilerinin ertelenmesi! Mobbingi artırdınız, sabah saatlerine kadar çalıştırdınız. Çok ağır baskı uyguladınız. Siz de biliyorsunuz. Hesap vereceksiniz!” ifadelerine yer verildi.

İçindekiler Yöneticilerine gönderdiği mektup ortaya çıktı

Yöneticilerine gönderdiği mektup ortaya çıktı

Hayatına son veren Yapı Kredi çalışanı mühendis Efe Demir’in şirket yöneticilerine gönderdiği e-posta ortaya çıktı. Demir, yönetimin politikalarını eleştirdiği mektubunda, “İnsana ve çalışma arkadaşınıza önem vermiyorsunuz” dedi. Demir’in mobbing sonucu hayatına son verdiği iddia edildi.