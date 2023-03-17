Birkaç yıl önce kimse ChatGPT’yi bilmiyordu. Ancak çok kısa bir süre içinde muazzam bir popülerlik kazandı. Günler geçtikçe ChatGPT sitesine yapılan ziyaretler artıyor ve muhtemelen bir rakip gelene kadar yüksek seyredecek. ChatGPT’yi geliştiren OpenAI, Aralık 2015’te Sam Altman, Greg Bockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba ve Elon Musk tarafından kuruldu. Doğru okudunuz, Elon Musk da bu araştırma kuruluşunun kurucu ekibinde yer aldı. Ancak Musk, çoğunlukla OpenAI’yi bazen sorunu nedeniyle ve bazen de zorlu zekası nedeniyle eleştirirken bulundu.

Bugün Elon Musk, yaklaşık olarak 100 milyon dolar bağışta bulunduğunu açıkladı. Superlocal uygulamasının CEO’su Alex Kehr, Musk tweetinden bahsederek ChatGPT’ye sordu ve etkileyici bir yanıt aldı. Yanıt olarak ChatGPT, kar amacı gütmeyen ve kar amacı güden kuruluşlarının ayrı olduğunu yazdı.

Whenever you call Sam Altman to ask why OpenAI is no longer a non-profit or even “open” pic.twitter.com/TxMXR2Cf2d — Dare Obasanjo (@Carnage4Life) March 15, 2023

Bazı haberlere göre Musk, bir yapay zeka araştırma laboratuvarı oluşturmak için yapay zeka araştırmacılarıyla görüşmelerde bulunuyor. Musk, Google’ın Deepmind’deki kıdemli yapay zeka araştırmacılarından biri olan Igor Babuschkin’e yapay zeka sohbet robotu vizyonuna liderlik etmesi için başvurdu. Bu, The Information’a göre Bbuschkin’in henüz anlaşmaya varmadığı spekülasyonu doğruluyor.

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Yatırım konusunda son zamanlarda yaptığı hamleler ile para kaybeden Musk’ın ChatGPT hamlesi muhtemelen Musk için oldukça yerinde bir karar olacak. Geleceğin teknolojisi olan ChatGPT’nin yakın zamanda daha fazla alanda kullanılması bekleniyor.