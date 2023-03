Birkaç yıl önce kimse ChatGPT’yi bilmiyordu. Ancak çok kısa bir süre içinde muazzam bir popülerlik kazandı. Günler geçtikçe ChatGPT sitesine yapılan ziyaretler artıyor ve muhtemelen bir rakip gelene kadar yüksek seyredecek. ChatGPT’yi geliştiren OpenAI, Aralık 2015’te Sam Altman, Greg Bockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba ve Elon Musk tarafından kuruldu. Doğru okudunuz, Elon Musk da bu araştırma kuruluşunun kurucu ekibinde yer aldı. Ancak Musk, çoğunlukla OpenAI’yi bazen sorunu nedeniyle ve bazen de zorlu zekası nedeniyle eleştirirken bulundu.

Bugün Elon Musk, yaklaşık olarak 100 milyon dolar bağışta bulunduğunu açıkladı. Superlocal uygulamasının CEO’su Alex Kehr, Musk tweetinden bahsederek ChatGPT’ye sordu ve etkileyici bir yanıt aldı. Yanıt olarak ChatGPT, kar amacı gütmeyen ve kar amacı güden kuruluşlarının ayrı olduğunu yazdı.

Whenever you call Sam Altman to ask why OpenAI is no longer a non-profit or even “open” pic.twitter.com/TxMXR2Cf2d

— Dare Obasanjo (@Carnage4Life) March 15, 2023