Bu yıl Vertiv, Expert Hubs etkinliğinde, Vertiv EMEA Bölgesindeki BT ve EDGE Uygulamalardan Sorumlu Kanal Başkan Yardımcısı Andrea Ferro ve EMEA Kanal Dağıtım Direktörü Jesper Hersbro ile iki panelin sunumunda yer aldı. Her ikisi de veri merkezleri ve kanal ile yakından ilişkilendirilen güncel konularda görüşlerini paylaştılar.

Andrea Ferro, “Yapay Zeka Bulutla Buluşuyor” başlıklı konuşmasıyla sahnede yer aldı. Ferro, bulut içinde yapay zekanın etkisinden bahsederek bulut kullanımını önemli ölçüde artıracak bir sonraki süper uygulama olarak yapay zekanın önemini vurguladı. Yapay zekanın etkisinin sadece bulutla sınırlı kalmayacağını belirten Ferro, şirket içi ve ortak yerleşimli veri merkezleri için gözle görülür etkilerinin olacağının altını çizdi.

Bulut şirketleri, yüksek yoğunluklu soğutma ve güç çözümlerinin yardımı ile artan yapay zeka hizmet talebini karşılamak için stratejik bir konumda bulunuyorlar. Bulut şirketlerinin ölçeklenebilir altyapıları ve uzmanlıkları, onları, karmaşık şirket içi çözümleri yönetme yükü olmadan yapay zekanın gücünden yararlanmak isteyen organizasyonlar için ideal ortaklar haline getiriyor. Bu nedenle, bulut hizmet sağlayıcıları, yalnızca büyümeyi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda yapay zekanın daha geniş bir müşteri ve endüstri yelpazesi tarafından erişilebilir hale gelmesinde önemli bir rol oynuyorlar. Ayrıca, yapay zeka ile bulut teknolojisi arasındaki bağın, veri işleme ve analizi yeniden şekillendireceği belirtiliyor.

Andrea Ferro, “Vertiv, yapay zeka ve yüksek peformanslı bilgi işlem gibi en yeni teknoloji trendlerini desteklemek ve yenilikçi çözümler sunmak amacıyla sürekli olarak araştırma ve geliştirmeye yatırım yapıyor. Portföyümüz, halihazırda verimli ve yüksek kapasitel sıvı ve daldırma soğutma sistemlerinden, akıllı güç ve dinamik şebeke sistemlerine kadar biz dizi çözümü içeriyor. Bu, yüksek yoğunluklu çözümler, sektörde teknolojik yeniliklerin öncüsü olma taahhüdümüzü yansıtarak, geniş yelpazemizi tamamlıyor” dedi.

İkinci Expert Hub’da, “Yarının İş Ortağı Programları” başlıklı konuşmasında Jesper Hersbro, satış ve satış dışı faaliyetleri teşvik eden çeşitli iş ortağı programlarını vurguladı. Bu programların karmaşık satış döngüleri ve farklı iş ortağı ekosistemlerine daha kolay uygulanabileceğini belirtti. Hersbro, “Vertiv’in durumunda, VIP teşvik programımız iş ortaklarını herhangi bir raporlama gereksinimi olmadan satış ve satış dışı faaliyetler için izler ve ödüllendiriyor ve kullanabilecek puanları olduğunda onlara haber veriyor. Bu, sadece onların katkılarını ödüllendirmeyle kalmıyor, aynı zamanda gereksiz idari görevlerle uğraşmak yerine satışlara odaklanmalarını sağlıyor” dedi.

Vertiv EMEA Pazarlama Başkan Yardımcısı Vicente Chiralt, “Canalys Forumları her yıl EMEA kanal pazarının gözde etkinliği olmaya devam ediyor. Altın sponsor olarak, bu önemli etkinliğe katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bu etkinlikte bilgi birikimimizi paylaşarak, diğer uzmanlardan ve iş ortaklarından değerli bilgiler öğreniyoruz. Burada olmak, anlayışımıza derinlik katıyor ve daha güçlü bir iş ortağı programı oluşturmamıza yardımcı oluyor” dedi.

Vertiv’in iş ortağı programı hakkında daha fazla bilgi için Partners.Vertiv.com adresini ziyaret edebilirsiniz.