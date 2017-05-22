Yapay Zeka, Twitch Üzerinden Canlı Yayında GTA V Oynuyor

Araç üreticileri halka açık yollarda otonom araçlar için yapay zeka geliştirirken bir geliştirici yapay zekaya GTA V üzerinden araba kullanmayı öğretiyor.

Yapay zekanın GTA V oyunu Twitch üzerinden canlı yayında yayınlanıyor. Programcı Harrison “Sentdex” Kinsley konvolüsyonel nöral ağ geliştirdi ve Charles adını verdi. Charles derin öğrenme ile beraber oyun içi dinamikleri öğreniyor.

Charles şu anda diğer arabalar ile çarpışmalardan kaçamıyor. Trafik işaretlerini anlamıyor ya da insanları zaman zaman ezebiliyor. Ancak giderek daha akıllı hale geliyor. Kinsley, Twitch kanalında yazdığı açıklamada Charles’ın bütün hareketlerini tek tek kareler üzerinden gerçekleştirdiğini ve piksel verilerinden yararlanarak bir sonraki hareketi gerçekleştirdiğini belirtti.

Charles daha önce oyunu siyah beyaz olarak görüyordu ancak Kinsley’in yaptığı güncelleme ile beraber artık Charles renkli görüyor ve tünel ya da diğer şeyleri daha iyi kullanıyor. Yapay zeka daha önce sadece güneşli havalarda gündüz saatlerde araba kullanabilirken şimdi geceleri ve yağmurlu havalarda araç kullanabiliyor.

Charles’ın GTA oyununu buradan izleyebilirsiniz.