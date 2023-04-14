Dünyanın önde gelen motor üreticisi Yanmar, insanları potansiyellerine inanmaya ve onları farklı deneyimler kazanmak için desteklemek adına yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Japonya menşeli şirketin Türkiye’deki tam iştiraki olan Yanmar Turkey Makine A.Ş., Türkiye’nin en büyük altyapı kulüplerinden biri olan Altınordu Futbol Kulübü tarafından 2013 yılından itibaren düzenlenen Uluslararası U12 İzmir Cup 2023’ün ana sponsorlarından biri oldu. Avrupa’nın en büyük uluslararası genç futbol turnuvalarından biri haline gelen U12 İzmir Cup, bu yıl 7-9 Nisan tarihleri arasında yurtdışı ve yurt içinden gelen 72 takımı ve 1500’den fazla sporcuyu İzmir’de ağırladı. “Dünya İzmir’de buluşuyor” mottosuyla gerçekleştirilen etkinlik, Juventus’tan Galatasaray’a Bursaspor’dan FC Bayern München’e kadar birçok takıma ev sahipliği yaptı.

Yanmar, genç yeteneklerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek veriyor

Bu yıl Yanmar Turkey Makine A.Ş.’nin de desteğiyle gerçekleştirilen U12 İzmir Cup 2023, genç futbolcuların yeteneklerini sergilemeleri, uluslararası düzeyde rekabet etmeleri ve farklı kültürleri tanımaları için önemli bir platform sağlıyor. Bir asrı aşkın tarihi boyunca benimsediği HANASAKA felsefesi ile Yanmar, spor, sanat ve kültür alanlarında gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetleri ile insanları potansiyellerine inanmaya ve onları farklı deneyimler kazanmak için desteklemeye teşvik ediyor. Toplumun geleceğini düşünenleri, spor ve sanat yoluyla ilham verme potansiyeline sahip olanları desteklemeyi amaçlayan şirket, her insanın bir ‘tohum’ olduğuna inanıyor. Bu kapsamda Yanmar, Türkiye’de doğan çocukları spora teşvik ederek onların sportmen bireyler olmalarına katkı sağlayan Altınordu Futbol Kulübü’nün düzenlediği U12 İzmir Cup 2023’ün ana sponsorlarından olarak genç yeteneklere olan desteğini gösteriyor.

Yanmar, HANASAKA felsefesi ile daha iyi bir yarın inşa ediyor

Akademisinin içinde çeşitli sürdürülebilirlik faaliyetlere yer veren Altınordu Futbol Kulübü’nü destekleyen Yanmar, yaşanılabilir bir gelecek için sürdürülebilirlik kavramını odağına alıyor. Yanmar, dünya futbolunda “Yetiştirici” kimliğiyle tanınan Altınordu Futbol Kulübü’nü destekleyerek geleceğin sporcularına ışık tutuyor.

HANASAKA felsefesi kapsamında önemli adımlar atan Yanmar, “Let the People and Future Bloom (İnsanlar ve Gelecek Çiçek Açsın)” felsefesiyle, küçük bir tohumun bile bir gün büyüyüp güzel bir çiçek olabileceğine inanıyor. Genç yeteneklerin potansiyellerini açığa çıkarmayı hedefleyen şirket, Japonya’da kendine ait futbol stadı ve takımlarıyla genç sporculara ilham vermeyi sürdürüyor. Yanmar, HANASAKA felsefesi doğrultusunda, uluslararası toplumlara, çevreye, dünyaya katkıda bulunacak gençleri ve insan yaşamının değerini artıracak sürdürülebilir çözümleri destekleyerek daha iyi bir gelecek inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yanmar Turkey Makine A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, “Altınordu Futbol Kulübü tarafından düzenlenen uluslararası U12 İzmir Cup 2023’ün sponsoru olmaktan dolayı çok mutluyuz. Yanmar olarak HANASAKA felsefesinin bize gösterdiği yolda daha iyi bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, gençlerin ve ülkelerin gelişimi bizim için oldukça önemli. Gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü organizasyonu hem Türkiye’de hem de bütün dünyada desteklemeye devam edeceğiz.”