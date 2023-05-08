Dünyanın önde gelen motor üreticisi Yanmar’ın Türkiye’deki tam iştiraki Yanmar Turkey Makine A.Ş., Türkiye’deki etkinliğini artıracak üst düzey bir atama gerçekleştirdi. Yenilikçi ve geniş iş kollarıyla müşterilerine çözümler sunan Yanmar Türkiye, şirketin Pazarlama Müdürü olarak Tuğçe Akman’ı seçti. 20 yılı aşkın tecrübesiyle farklı sektörlerde ve pazarlarda, zengin bir 360 derece pazarlama deneyimine sahip olan Akman, Yanmar Türkiye’nin pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak.

Yanmar Türkiye’den Üretim, Lojistik ve Mühendislik Üssü Olma Hedefi

100 yılı aşkın tarihiyle iş makinesi, tarım makine ve ekipmanları, enerji sistemleri, deniz ve endüstriyel motor üretiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden Yanmar, Türkiye’deki etkinliğini artırıyor. Japon devi, 2016 yılında İzmir’de faaliyetlerine başlayan Yanmar İrtibat Ofisi ve ardından 2017 yılında kurulan Yanmar Turkey Makine A.Ş. firması ile Türkiye’deki müşterilerine kaliteli ve güvenilir hizmet sunmaya devam ediyor. Beş yıldır Türkiye ve komşu ülkeleri, Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetler, Arap ülkeleri, Kuzey Afrika gibi birçok bölgede çözümler sunan Yanmar Türkiye; tarım makineleri ve ekipmanları, enerji sistemleri, anahtar teslim mühendislik hizmetleri (EPC), endüstriyel motorlar, iş ve endüstriyel makina kiralama platformu makinagetir.com ile toplamda beş farklı iş alanında hizmet veriyor. Türkiye’de gerçekleştirdiği iş ortaklıkları ve stratejik anlaşmalar ile bölgedeki varlığını sürekli güçlendiren şirket, Yanmar’ın üretim, lojistik ve mühendislik üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Yanmar Türkiye, bölgedeki pazarlama faaliyetlerini güçlendirmek üzere şirketin Pazarlama Müdürlüğü’ne Tuğçe Akman’ı getirdi.

Lisans Eğitimine 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde başlayan Akman, bu bölümden 2001 yılında mezun oldu. Kariyer hayatına ilk adımı PricewaterhouseCoopers’ta mali denetçi olarak atan Tuğçe Akman, bu pozisyonda geçirdiği 1,5 yılın ardından Tofaş Türk Otomotiv Fabrikası’nda Stratejik Yönetim Çalışanı olarak yer aldı. Akman, buradaki yaklaşık 2 yıl süren çalışma deneyiminin ardından Avon Kozmetik’te Tüketici Pazarlama departmanında görev yapmaya başladı. Avon Kozmetik’te görev aldığı 14 yıl boyunca Akman sırasıyla; Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Pazarlama Müdürlüğü, Parfüm ve Makyaj Kategori Müdürlüğü ve Güzellik Kategorisi Grup Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Avon’un yerel ve global birçok kampanyasına liderlik eden ve bir dönem Avon İspanya’da görev yapan Akman, ardından Hayat Kimya ailesine Afrika ülkelerinden sorumlu Hijyenik Ped Kategorisi Pazarlama Müdürü olarak geçiş yaptı. Buradaki 3 yıllık görevinin ardından Akman, profesyonel kariyerine Rebul Kozmetik’in Pazarlama Müdürü olarak devam etti. Şimdi ise küresel şirketlerdeki 15 yıllık tecrübesiyle Akman, Yanmar Turkey’in Pazarlama ekibine liderlik edecek. .

Yanmar Türkiye Pazarlama Müdürü Tuğçe Akman: “Yanmar Türkiye olarak, Yanmar’ın 100 yılı aşkın tarihi boyunca benimsediği HANASAKA felsefesinin gösterdiği yolda daha iyi bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ‘İnsanların çiçek açması’ anlamına gelen HANASAKA felsefesi ile toplumun geleceğini düşünen, spor ve sanat yoluyla ilham verme potansiyeline sahip olan gençleri desteklemeye devam ediyoruz. Yanmar’ın yenilikçi ürün ve hizmetlerini Türk müşterilerimize ulaştırarak küresel çaptaki başarımızı Türkiye ve çevreleyen pazarlarda da göstermek için yoğun bir şekilde çalışacağız.”