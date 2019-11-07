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Yandex otonom kargo robotlarını test ediyor
Rusya menşeili arama devi Yandex, otonom araçlar üzerindeki tutkusunu kaybetmiyor. Kargo taşımacılığı için kullanacağı otonom robotlar kaldırımlardan ilerleyerek müşterilerin paketlerini taşıyacak.
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Arama motoru Yandex, kargo taşımacılığı için geliştirdiği otonom kargo robotlarını test etmeye başladı. Müşterilerin hızlı bir şekilde gönderilerine kavuşmasını sağlamak amacı ile geliştirilen bu robotlar, kaldırımlardan ilerleyerek trafiğin akışına etki etmeyecek. Tam otonom sürüş sistemine sahip olan bu robot, insanları tanıyıp onlar gibi hareket etme kabiliyetine sahip olacak.
Rusya‘da hizmet veren e-ticaret platformu Beru‘nun da sahibi olan Yandex, bu robotları ilk bu platform için kullanacak ve bu şekilde e-ticaretteki yelpazesini büyütme imkanı sağlayacak. İlk olarak Moskova‘da başlayacak olan bu test için Moskova‘da bulunan 7.000 Yandex çalışanı hazır olacak.
Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre, Moskova‘nın neredeyse her bölgesine erişim sağlayabilecek düzeyde robotların park alanları olacağı söylenirken, robotların menzillerinin tüm bunlara yeterli olacağı söyleniyor.
Genel
Twitter için çalışan iki eski personel Suudiler adına casuslukla suçlanıyor
Sosyal medya platformu Twitter için çalışan iki eski personel, aralarında Suudi hükümetine muhalif isimlerin de olduğu kişiler hakkında Suudi Arabistan’a para karşılığı bilgi sızdırmakla suçlanıyor.
Washington Post‘a göre, San Francisco‘da açılan davada, eski Twitter çalışanları Ahmed Ebuammu ve Ali ez-Zebara, 2015’te Twitter kullanıcılarının kişisel bilgilerini, Suudi yönetimine yakın isimlere para karşılığı aktarmakla suçlandı.
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Savcılık, dava dilekçesinde, ABD vatandaşı Ebuammu ve Suudi vatandaşı Zebara’nın, Ahmet el-Mutayri adlı üçüncü bir şahısla bağlantılı olarak faaliyet yürüttükleri, Suudi Kraliyet ailesi adına çalıştığı belirtilen Suudi Arabistan vatandaşı Ahmed Almutairi, söz konusu iki eski Twitter çalışanı ve Riyad arasında aracılık yapmakla itham ediliyor. Çarşamba günü Seattle şehrinde mahkemeye çıkarılan Ahmad Abouammo’nun “kaçma şüphesi” nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi. Cuma günü davanın görülmesine devam edilecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı, diğer iki kişinin Suudi Arabistan’da olduğunu açıkladı. Abouammo, belge usulsüzlüğü ve Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) yalan beyanda bulunmakla da suçlanıyor. Abouammo’nun Twitter’daki işinden 2015’te ayrıldığı belirtiliyor.
Twitter’da mühendis olarak görev yapmış olan Alzabarah da, 2015 yılında Suudi yetkililer adına 6 bin kullanıcının kişisel verilerine erişmekle suçlanıyor. Soruşturmayı yürütenler, yöneticilerinin durumu farketmesiyle önce idari izne çıkarıldığını, ardından eşi ve kızıyla Suudi Arabistan’a kaçtığını kaydediyor. ABD’deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.
Twitter yaptığı açıklamada, “Twitter’ı dünyayla fikirlerini paylaşmak ya da iktidardakilerden hesap sormak için kullanan pek çok kişinin karşı karşıya olduğu risklerin farkındayız. Gizliliklerini ve hayati işlerini yapma becerilerini korumak için araçlarımız var” dedi.
Haber
Google Stadia uygulaması, Play Store’da yayınlandı!
Google‘ın Pixel cihazları ile birlikte hemen hemen her cihaz için yayınlanacak olan Google Stadia servisi, tanıtımından 2 hafta önce Google Play Store‘da yayınlandı.
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19 Kasım‘da piyasaya sürülmesi beklenen Google‘ın yeni servisi Stadia‘nın Android uygulaması Google Play Store‘da yayınlandı. Neredeyse tüm Android kullanıcılarının indirebileceği uygulamanın giriş kısmında bizleri Destiny 2‘nin görselleri karşılıyor.
Uygulamayı açtığınızda bizleri karşılayan bir diğer düğme ise başlarken sekmesi, bu sekmeye tıkladığımızda daha sonra değiştiremeyeceğimizi söyleyip bir Google hesabı seçmenizi istiyor. Bundan sonra devam etmeniz için Stadia Founders veya Premiere Edition davet kodlarından birine sahip olmalısınız. Eğer bir davet kodunuz yok ise buradan daha fazla ileriye gidemezsiniz.
Haber
Chromium tabanlı Microsoft Edge 15 Ocak’ta geliyor
Microsoft, Ignite konferansında 7 inovasyon duyurdu. Bunların arasında Project Cortex, Azure Arc ve Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısı bulunuyor.
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15 Ocak’ta kullanıma sunulacak
Web tarayıcıları konusunda son yıllarda daha çok hız üzerine odaklanılsa da şu günlerde güvenlik kavramı daha önemli olmaya başladı. Bugün Fortune 500 şirketlerinin %75’i birden fazla tarayıcı kullanıyor. Bu da operasyonlar arasında uyumsuzluk riskleri taşıyor.
Dünya genelinde 15 Ocak’ta kullanıma sunulacak olan Microsoft’un Chromium tabanlı Edge sürümü, yeni geliştirilen InPrivate tarama modu sayesinde, rakiplerinin henüz eşleştiremeyeceği özelliklere sahip yeni gizlilik ayarlarıyla gelecek.
Cortana’ya erkek sesi geldi
Ayrıca Microsoft’un sesli asistanı Cortana içinde bazı yenilikler konferansta duyuruldu. Cortana’ya erkek sesi eklenirken, iOS cihazlarda Outlook’ta mailleri okuma, işaretleme, silme ve yanıt verme yetenekleri de kazandırıldı. Ayrıca takviminize bakarak sizlere günün özetini sunma, önemli mailleri sizlere bildirme gibi yeni özelliklerde bu sesli asistana eklenmiş durumda.
Yazılımcıları sevindirecek haber: Visual Studio Web
Bu yılın başlarında gerçekleştirilen Build etkinliğinde Microsoft, ücretsiz Visual Studio Code editörü üzerinde yaptığı çalışmaya dayanarak Visual Studio geliştirme ortamının web tabanlı bir versiyonunu piyasaya süreceğini açıklamıştı. Microsoft‘a ait ve şu an 40 milyondan fazla kullanıcısı olan GitHub ile sağlanan entegrasyon sayesinde bu deneyim şimdi gerçeğe taşındı.