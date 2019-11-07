Yandex otonom kargo robotlarını test ediyor

Rusya menşeili arama devi Yandex, otonom araçlar üzerindeki tutkusunu kaybetmiyor. Kargo taşımacılığı için kullanacağı otonom robotlar kaldırımlardan ilerleyerek müşterilerin paketlerini taşıyacak.

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Arama motoru Yandex, kargo taşımacılığı için geliştirdiği otonom kargo robotlarını test etmeye başladı. Müşterilerin hızlı bir şekilde gönderilerine kavuşmasını sağlamak amacı ile geliştirilen bu robotlar, kaldırımlardan ilerleyerek trafiğin akışına etki etmeyecek. Tam otonom sürüş sistemine sahip olan bu robot, insanları tanıyıp onlar gibi hareket etme kabiliyetine sahip olacak.

Rusya‘da hizmet veren e-ticaret platformu Beru‘nun da sahibi olan Yandex, bu robotları ilk bu platform için kullanacak ve bu şekilde e-ticaretteki yelpazesini büyütme imkanı sağlayacak. İlk olarak Moskova‘da başlayacak olan bu test için Moskova‘da bulunan 7.000 Yandex çalışanı hazır olacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre, Moskova‘nın neredeyse her bölgesine erişim sağlayabilecek düzeyde robotların park alanları olacağı söylenirken, robotların menzillerinin tüm bunlara yeterli olacağı söyleniyor.