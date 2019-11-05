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Amazon Alexa cinayet şahidi oldu!
Popüler sesli asistanlardan biri olan ve Amazon tarafından üretilen Alexa, cinayet soruşturmasında gündeme geldi.
The Guardian‘ın haberine göre, Geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri‘nin eyaletlerinden olan Florida‘da bir cinayet gerçekleşti. Bu cinayetin şahidi ise en popüler sesli asistanlardan birisi kabul edilen Amazon Alexa olarak gösterildi.
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Amazon Alexa cinayet şahidi olarak sayıldı ve teknolojinin hayatın akışına ne denli dahil olduğu tekrar ortaya çıktı. 32 yaşındaki Sylvia Galve Crespo, göğsüne bir mızrak saplanması sonucunda öldürüldü. Genç kadının eşi olan 43 yaşındaki Adam Crespo, cinayeti gizemli bir kaza olarak anlatmaya çalışması nedeniyle polislerin gözünde bir numaralı şüpheli olarak bulunuyordu.
Adam’ın ifadesine göre dekoratif amaçla kullanılan mızrak, temizlik sırasında koparak eşinin göğsüne saplanmıştı. Polislerin kanıt bulamaması sonucunda, evde bulunan Amazon Echo‘nun herhangi bir delil olabilecek ses kaydı yapıp yapmadığına bakılmak için, el konuldu.
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Yapılan inceleme sonucunda arkadaşların ifadelerine göre, ikilinin tartıştığını ve bu nedenle öldürülmüş olabileceği ihtimali oldukça güçlendi.
Amazon ile iletişime geçen polis, konuyla ilgili daha detaylı bilgi talebinde buldu. hakkında yakalama kararı çıkartılan Adam Crespo, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Deliller mahkeme tarafından da yeterli kabul edilirse Adam Crespo, cinayetten yargılanacak.
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Apple ve Google Pay’e yerli rakip: oWallet
Türkiye için aktif olmayan Apple, Google ve Samsung Pay gibi ödeme sistemlerine alternatif olarak geliştirilen oWallet geliyor. Yerli kart, çözümü sayesinde herhangi bir mobil uygulama indirmeden tek tıkla ödeme yapmak mümkün.
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Türk şirketi OVO, BDDK tarafından yetkilendirilmiş resmi ödeme kuruluşu olan PayTR’ın desteğiyle Apple ve Android Cüzdan teknolojilerine dayandırdığı yeni temassız mobil ödeme altyapısını hayata geçirdi. Mobil üzerinden geliştirilen fintech uygulamalarına farklı bir bakış açısı getiren oWallet çözümü ile kullanıcıların mobil uygulama yüklemelerine ihtiyaç duymayacakları bir alternatif yol geliştirildi.
Türk şirketin geliştirdiği teknoloji yazılımı, Apple ve Android altyapısı kullanan tüm mobil cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Kısa bir üyelik aşamasının ardından mobil cihaza eklenen markaya özel oWallet dijital kartlar, bağlantılı olan Apple Watch gibi cihazlarla da entegre çalışabildiği gibi; Apple Watch sahibi kullanıcılar cep telefonlarını dahi çıkarmaya gerek kalmadan, sadece kollarındaki saatin ekranına dokunarak mobil ödeme gerçekleştirebiliyorlar.
oWallet kullanıcıları, bakiye yükleme ve anında Tahsilat özellikleriyle tercih ettiği kadar bakiyeyi dijital kartına yükleyebiliyor. Ayrıca karta, hızlı ödeme özelliğinden faydalanarak kredi kartlarını cüzdanlarına tanımlayabiliyor.
2019 yılının sonuna kadar 1 milyon aktif dijital kart üretmeyi hedefleyen oWallet, bugüne kadar herhangi bir yatırım almadı. PaaS olarak hizmet veren oWallet, perakende alanında kullandığın kadar öde modeliyle kota bazlı bir aylık kullanım bedeliyle hizmet veriyor. Ayrıca kart, Alışveriş Merkezi alanında AVM yönetim şirketleriyle Terminal bazlı aylık bir bedel üzerinden çalışıyor.
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Tofaş ve Microsoft’tan dijital dönüşüme örnek proje!
Tofaş, Microsoft ile iş birliği yaparak yeni bir projeye imza attı. Tofaş, teknoloji ve dijitalleşmede gerekli olan en önemli yetkinliklerden “veriden değer yaratma” konusundaki yatırım ve projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda “Yapay Zekâ Veri Analisti Programı”nı başlattı.
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Geçtiğimiz Nisan ayında başlayan bu eğitim, birkaç etaptan oluşuyor ve bu etapların ilk basamağı tamamlandı. Program katılımcılarına Tofaş’ın Fabrikası’nda düzenlenen bir tören ile sertifikaları takdim edildi. Bilgi ve İşlem Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz ile Tofaş ve Microsoft yönetiminden isimler katıldı.
Programda, üretim, kalite, tedarik zinciri, İK gibi farklı alanlarda görev alan toplam 40 Tofaş’lı yer aldı. Katılımcılara, verinin anlamlandırılması, toplanması, analiz edilmesi, tahminlemesi gibi konuların yer aldığı veri hazırlığı sürecinde rol üstlenmelerine yardımcı olacak 45 saat sınıf eğitimi ve de 150 saat online eğitim verildi. Tofaş Bilgi İşlem Teknolojileri (BİT) veri bilimi ekibi de katılımcı gruplara liderlik yaptı.
Eğitim kapsamına 40 Tofaş çalışanı dahil edildi. Bu çalışanlar, şirketin farklı birimlerinden seçildi ve bu sayede çalışmalardaki kapsam genişletilmiş olundu. 5’er kişilik gruplardan oluşan 8 ekip, kendi birimlerindeki işleri “Microsoft Azure” üzerinden gerçekleştirmeye çalıştılar. Yapılan çalışmaların sonucunda her Tofaş çalışanı, en az yüzde 80 oranında başarı sağladı.
Tüm bunlarla birlikte, veriyi anlamak, yorumlamak, işlemek adına izlenilecek tüm adımların Tofaş’ın tüm birimlerinde bir kültür haline gelmesini sağlamak amacıyla Tofaş Akademi’de de sürekli eğitimler düzenlenmesine karar verildi. Şirket böylelikle çalışanlarına, Microsoft iş birliği ile yapay zeka teknolojilerini hem tanıtmış hem de bu konuda yetkinlik kazanmalarını sağlamış oldu.
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Huawei CEO’su iPad kullanıyor!
Huawei CEO’su Ren Zhengfei‘nin iPad kullandığı ortaya çıktı. Zhengfei, havalimanı güvenlik noktasında iPad ile kameralara takıldı. Huawei ve Apple arasındaki rekabet devam ederken CEO’nun iPad kullanması tepki çekti.
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Akıllı telefon şirketleri önemli bir rekabet içerisinde bulunurken sadece sektörün büyük oyuncuları değil aynı zamanda küçük şirketlerde en iyiler sıralamasında yer alabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta bu rekabet kimi zaman şirket yetkilileri tarafından da gündeme getiriliyor. Ancak bu kez yaşanan bir olay tüketicilerin kafalarında soru işaretleri yaratacakmış gibi görünüyor.
Huawei’nin CEO’su Ren Zhengfei, açık sözlü ve efendi oluşuyla dikkatleri şimdiye kadar üzerine çekmişti. Zhengfei yaptığı açıklamalarda çocuklarının Huawei değil Apple’ı kullandıklarını ve onlara birer iPhone edindiğini açıklamıştı. Fakat öyle görülüyor ki Zhengfei’nin ailesinde Apple’ı kullanan yalnızca çocukları değil, kendisi de bulunuyor.
Sosyal medya, Ren Zhengfei’nin havalimanı güvenlik biriminden geçerken ki fotoğrafını konuşmaya başladı. Fotoğrafta, Zhengfei’nin kontrol noktasında çantasındaki teknolojik ürünleri çıkarttığı ve bu ürünlerden bir tanesinin de bir iPad olduğu açıkça görülebiliyor.
Zhengfei’nin Apple tableti kullanma nedeni bilinmiyor. Huawei’nin CEO’su bu durumu çok da önemsemiyor olabilir ya da tablet alanında Apple’ın daha iyi olduğu kanaatinde olabilir. Zhengfei, neden iPad kullandığına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak Huawei CEO’sunun iPad kullanması, sosyal medya kullanıcılarının kafalarını karıştırmış durumda.