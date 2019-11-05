Amazon Alexa cinayet şahidi oldu!

Popüler sesli asistanlardan biri olan ve Amazon tarafından üretilen Alexa, cinayet soruşturmasında gündeme geldi.

The Guardian‘ın haberine göre, Geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri‘nin eyaletlerinden olan Florida‘da bir cinayet gerçekleşti. Bu cinayetin şahidi ise en popüler sesli asistanlardan birisi kabul edilen Amazon Alexa olarak gösterildi.

İlginizi çekebilir: OnePlus 6 ve 6T, Android 10 tabanlı OxygenOS’u almaya başladı!

Amazon Alexa cinayet şahidi olarak sayıldı ve teknolojinin hayatın akışına ne denli dahil olduğu tekrar ortaya çıktı. 32 yaşındaki Sylvia Galve Crespo, göğsüne bir mızrak saplanması sonucunda öldürüldü. Genç kadının eşi olan 43 yaşındaki Adam Crespo, cinayeti gizemli bir kaza olarak anlatmaya çalışması nedeniyle polislerin gözünde bir numaralı şüpheli olarak bulunuyordu.

Adam’ın ifadesine göre dekoratif amaçla kullanılan mızrak, temizlik sırasında koparak eşinin göğsüne saplanmıştı. Polislerin kanıt bulamaması sonucunda, evde bulunan Amazon Echo‘nun herhangi bir delil olabilecek ses kaydı yapıp yapmadığına bakılmak için, el konuldu.

İlginizi çekebilir: Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Realme 3 Pro ve Meizu 16th video karşılaştırma

Yapılan inceleme sonucunda arkadaşların ifadelerine göre, ikilinin tartıştığını ve bu nedenle öldürülmüş olabileceği ihtimali oldukça güçlendi.

Amazon ile iletişime geçen polis, konuyla ilgili daha detaylı bilgi talebinde buldu. hakkında yakalama kararı çıkartılan Adam Crespo, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Deliller mahkeme tarafından da yeterli kabul edilirse Adam Crespo, cinayetten yargılanacak.