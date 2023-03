Yaklaşmakta olan Huawei FreeBuds 5 kulaklıkların birkaç fotoğrafı Weibo.com’da ortaya çıkarken aynı zamanda bazı özelliklerini de ortaya çıktı.

Görüntüler, kulaklara dayanan damla şeklindeki bu kulaklıkların ilginç bir şeklini gösteriyor. Sızıntının kaynağı, kulaklıkların takıldığında rahat olduğunu belirtti. Fotoğraflardan birinde ayrıca FreeBuds 4’ün aksine yuvarlak değil elips şeklinde olan şarj kutusu da görülüyor.

Connecting Animation and Design overview of Huawei Freebuds 5 in smartphone.#Huawei #HuaweiFreebuds5 https://t.co/6ro6shIjEG pic.twitter.com/788e4t94Aa

— 🇮🇳TechDocterz🇮🇳 (@TechDocterz) March 18, 2023