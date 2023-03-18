Yaklaşmakta olan Huawei FreeBuds 5 kulaklıkların birkaç fotoğrafı Weibo.com’da ortaya çıkarken aynı zamanda bazı özelliklerini de ortaya çıktı.

Görüntüler, kulaklara dayanan damla şeklindeki bu kulaklıkların ilginç bir şeklini gösteriyor. Sızıntının kaynağı, kulaklıkların takıldığında rahat olduğunu belirtti. Fotoğraflardan birinde ayrıca FreeBuds 4’ün aksine yuvarlak değil elips şeklinde olan şarj kutusu da görülüyor.

İçindekiler Bağlantı görseli de ortaya çıktı

Bağlantı görseli de ortaya çıktı

Yeni FreeBuds 5, bir kulaklığın 5,5 gram ağırlığında olması nedeniyle öncekilerden biraz daha ağır olacak. FreeBuds 4 için bu ağırlık 4,1 gramdı. Şarj kutusunun toplam ağırlığı 44,4 gramdır ve bu da 38 gramlık FreeBuds 4’e kıyasla ağırlıkta yine bir artış anlamına gelmektedir. Daha yüksek ağırlık görünüşe göre daha yüksek kapasiteli bataryadan kaynaklanıyor. Sızıntı kaynağına göre, bu kulaklıklar tek bir şarjla 5 saate kadar çalışabiliyor.

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Mevcut özelliklere göre FreeBuds 4 Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğini destekleyecektir. Ancak bunlar kulakiçi kulaklıklar değil, sadece kulağa oturan ve kulak kanallarını tamamen kapatmayan bir model, bu nedenle ortam seslerini azaltma etkinliği daha düşük olacaktır.

Kulaklıklar ayrıca, verimli kodlama ve optimize edilmiş paket iletimi sayesinde daha iyi ses kalitesi için Bluetooth üzerinden üç kat daha fazla veri iletebilen bir Sony teknolojisi olan LDAC ses kodekini de destekliyor.