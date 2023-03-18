Huawei, yakında modern tasarımlı orta sınıf akıllı telefonlardan oluşan Enjoy serisine yeni bir üye daha ekleyecek. Birçok teknoloji severin merakla beklediği Huawei Enjoy 60, ünlü P60 serisi ile beraber raflarda yerini alacak. Yeni telefon, 23 Mart‘ta düzenlenecek olan lansman sonrasında anavatanı Çin’de satışa sunulacak.

Bugün ortaya çıkan bir tanıtım posteri ise cihazın halihazırda konuşulan bazı özellikleri doğruladı. Bununla beraber yaklaşan telefonun birçok tasarım ayrıntısını da gözler önüne serdi.

İçindekiler Huawei Enjoy 60 Tasarımı ve Özellikleri

Huawei Enjoy 60 Tasarımı ve Özellikleri

İlk olarak, tanıtım posterine göre Huawei Enjoy 60, daha öncesinde birçok kaynak tarafından doğrulanan çift halkalı kamera kurulumuyla hafif kavisli bir arka panele sahip olacak. Kamera modülü, dikey olarak yerleştirilmiş iki altın halka ile silindirik şekilde olacak. Bu halkaların içinde bulunan sensörlerden biri 48MP çözünürlükte görüntüler yakalayabilecek.

Söz konusu poster ayrıca telefonun bazı temel özelliklerini de ortaya koyuyor. Pil dayanıklılığı tarafından başlayacak olursak, Enjoy 60 22.5W’luk hızlı şarjı destekleyen 6000mAh değerinde bir bataryadan beslenecek. Yazılım boyutundan devam edersek, yaklaşan cihaz Android 13 tabanlı bir HarmonyOS 3.0 ile çalışacak.

Öte yandan daha öncesinde ortaya çıkan bazı raporlara göre, telefon gücünü Kirin model bir işlemciye borçlu olacak. Bununla beraber mevcut işlemci 8GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolama ile desteklenecek. Ekran tarafında da iddialı bir model olmasını beklediğimiz cihaz, 1600 x 720 piksel çözünürlük sunabilen, 6,75 inç boyutunda LCD bir panele sahip olabilir.

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Aynı zamanda cihazın 2MP’lik bir yardımcı kamera ve 8MP ön kamera ile geleceği, bununla beraber işlemci tarafında Kirin 710A yongasından güç alacağı doğrulu tam olarak kesinleşmemiş bilgiler arasında. Son olarak tasarım tarafında bizleri heyecanlandıran telefon, Magic Night Black, Dawn Gold ve Ice Crystal Blue olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle ile ilk olarak Çin’de ardından da küresel pazarda raflarda olacak.