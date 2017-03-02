Yahoo’nun CEO’su Marissa Mayer Yıllık Gelirini Çalışanlara Verecek

Yahoo’nun CEO’su Marissa Mayer kendisine ait olan Tumblr hesabından yaptığı açıklama ile yıllık maaş bonuslarını çalışanlara vereceğini açıkladı.

Marissa Mayer bunu geçen sene ortaya çıkan Yahoo’nun iki büyük hack olayına karuışması nedeniyle yapacak. Yahoo’daki güvenlik açıkları nedeniyle 1.5 milyar kişinin bilgileri çalınmıştı. 2014 yılında ve 2013 yılında yapılan saldırılar sonucu kullanıcıların isimleri, e-posta adresleri, telefon numaraları ve şifreleri çalınmıştı. Ancak herhangi bir ödeme bilgisi ortaya çıkmamıştı.

Bu skandalların sonucunda Yahoo’yu 4.80 milyar dolara satın almaya hazırlanan Verizon fiyatta 350 milyon dolar indirime gitmişti. 2014 yılında bu olaylardan dolayı şirketin üst düzey avukatı Ron Bell istifa etmişti. Mayer yaptığı açıklamda bu skandallar ilk ortaya çıktığında şirket çalışanları ile beraber hem kullanıcıların mağdur olmaması için çalıştıklarını hem de hükümet yetkililerine hesap verdiklerini belirtti. Şirket için çok çaba harcayan bu çalışanlara böyle bir olaylar kendi yönetimdeyken oldğu için yıllık bonuslarını dağıtacağını açıkladı.